- Vamos começar nossa conversa registrando sua compreensão sobre a Geração Z. Como o senhor a define?

- Geração que aprendeu a fumar pendrive porque ninguém fez um tutorial de como abrir uma caixa de fósforo e acender os palitinhos.

- Alguns dizem que é uma geração mais espiritualizada, preocupada com as questões da vida interior?

- Que nada. Um dia eles descobrirão que nem tudo é espiritual. Na maioria das vezes a dor de cabeça que eles sempre sentem é apenas falta de jogar um pouco de água neste corpo mal-usado que eles chamam de templo sagrado.

- Pesquisas indicam que, no futuro, grande parte das profissões atuais não mais existirá. Isso poderá ser um benefício para a Geração Z?

- Primeiro, pesquisa que aponta para o futuro se chama horóscopo. Em segundo lugar, lógico que as profissões irão sumir, pois a Geração Z não gosta de trabalhar. Se alguém precisa explicar seu ofício com mais de uma frase, quer dizer que ele está enrolando os pais para ficar mais tempo dependendo deles. Uma coisa é o cara chegar e dizer: vou ser padeiro, motorista de ônibus, professor ou vendedor ambulante. Isso é profissão. Agora, ser influencer dedicado a projetos e workshops que visam uma nova jornada interior de desenvolvimento pessoal, alcançando outros níveis de designer de consciência, com a mudança imediata de mindset, é mais enganação do que vender ações da Petrobrás para taxista.

- Mas essas profissões tradicionais não mais existirão?

- Tendo em vista o ânimo da galera para esconder debaixo da mesa ao menor aperto do chefe, faltar ao trabalho devido à depressão motivada pelo secamento do cacto que cultivava na janela da banheiro e dificuldade para cumprir horários, creio que foram as profissões que desistiram deles.

- Em sua opinião, vivemos o melhor momento da história?

- Se levarmos em consideração o aumento do consumo de ansiolíticos, antidepressivos, estabilizadores de humor, emagrecedores e harmonizações faciais, acredito que o homem contemporâneo está bem contente consigo mesmo.

- Você a considera uma geração feliz?

- Talvez seja, mas é assintomática.

- Mas eles são responsáveis por um avanço tecnológico sem igual na humanidade?

- Engano. Esse avanço começou e terminou com a descoberta do fogo. O que eles fazem, agora, é criar alguns aparelhos com botões coloridos para ficar apertando durante a aula enquanto alguém paga a escola para eles. Ou criam robôs que conversam com pessoas, pois são bem solitários ultimamente.

- Ao compará-la com outras gerações, qual o aspecto mais positivo da geração Z?

- Eles têm a menor atividade sexual em relação às gerações anteriores.

- Mas esse é um aspecto positivo?

- Lógico!

- Por quê?

- Imagina o cruzamento de um youtuber com um coaching de finanças especialista em questões motivacionais? O mundo se tornaria um lugar muito pior.

- Pior? Por qual motivo?

- O planeta custou a ficar livre dos “vendedores de água magnetizada”, que prometiam curar o reumatismo de todas as senhoras da rua. Agora, eles se proliferam com outra roupagem, prometendo curar pobreza, falta de motivação e procrastinação. Gente saudável não procura esse tipo de coisa.