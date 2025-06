Cjota une amor e arte no single "Beijo Doce" com clipe estrelado pela namor

Após o sucesso estrondoso de “Traumas e Vícios” e sua versão deluxe, Cjota dá início a uma nova fase na carreira com o lançamento de “Beijo Doce”, disponível em 11 de junho, às 21h. A faixa, inspirada diretamente no relacionamento do cantor com a modelo Mariana Gonn, e chega acompanhada de um clipe estrelado pelo casal.

Misturando romantismo com doses de ousadia, Cjota entrega uma composição que traduz a intensidade de uma paixão real. Com versos como “foi o seu sorriso que fisgou meu coração” e “o seu beijo doce tá bagunçando o vilão”, a canção passeia entre a leveza do afeto e a provocação da intimidade, criando uma conexão direta com o público que vive ou sonha viver um amor tão visceral quanto o retratado na letra.

No videoclipe, Mariana Gonn divide os holofotes com o artista, reforçando o tom pessoal da faixa. Gravado em clima caseiro e cúmplice, o vídeo valoriza a espontaneidade do casal, com cenas que traduzem o dia a dia de dois apaixonados — das brincadeiras ao desejo, das brigas que terminam na cama às promessas de eternidade, como cantar o nome da amada no cartório.

“Beijo Doce” também marca a transição de Cjota para um novo capítulo musical. O cantor, que se destacou em 2024 com parcerias de peso como L7nnon, Luccas Carlos, MC Daniel, MC PH, Vulgo FK e Pedro Lotto, agora mergulha em um som ainda mais pessoal. Com mais de 80 milhões de streams acumulados apenas no Spotify com o álbum “Traumas e Vícios” (Deluxe), Cjota consolida sua trajetória como um dos principais nomes da nova geração da cena urbana.

