Vidente prevê fase gloriosa para Neymar no Santos

Em um momento delicado para o Santos Futebol Clube, que enfrenta uma grave crise técnica e administrativa, um episódio inusitado tem chamado atenção nas redes sociais e entre os torcedores: uma previsão feita em novembro de 2024 acaba de se concretizar, justamente um dia após o famoso "Leilão do Neymar".

O místico das celebridades e vidente Robério de Ogum, conhecido por suas previsões espirituais, declarou em vídeo há mais de seis meses que "Neymar voltaria ao Santos, brilharia novamente nos gramados brasileiros, seria convocado para a Seleção e até poderia conquistar seu primeiro título mundial". Agora, com a renovação do contrato de Neymar com o Santos, mesmo após questionamentos sobre sua forma física, as palavras de Robério ganharam novos contornos.

"Neymar vai brilhar, vai se dedicar, vai se entregar", disse o sensitivo, destacando ainda que a volta do camisa 10 traria "muita força espiritual e união" ao clube. Segundo ele, a permanência do jogador é um sinal de que o Santos não cairá para a Série B, contrariando o atual cenário de pressão e incerteza.

A renovação ocorreu em meio as crises mas o Leilão ocorrido no dia 10 de junho intensificou os debates sobre a fase do atleta e sua relação com o clube que o revelou para o mundo.

O presidente do time, Marcelo Teixeira, ainda não comentou publicamente sobre a previsão, mas fontes internas do clube admitem que a renovação de Neymar representa uma tentativa de reverter o clima de instabilidade e recuperar a confiança da torcida.

Enquanto isso, os olhos se voltam para o desempenho do jogador nas próximas rodadas e para os desdobramentos espirituais e esportivos de uma das fases mais intensas da história recente do time.



