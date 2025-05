Juliette colide com vidro em casa: "Não sei se quebrou"

Na última quinta-feira (08/05), a ex-BBB e cantora Juliette Freire sofreu um acidente doméstico que deixou seus fãs em choque. Enquanto caminhava tranquilamente por sua casa, a influenciadora bateu com força em uma porta de vidro transparente que ela não percebeu estar fechada. O impacto foi tão forte que causou inchaço no rosto, e Juliette não demorou para compartilhar o ocorrido com seus seguidores.

No vídeo publicado em seu Instagram, a famosa relatou o momento exato da batida: “Acabei de meter a boca e o nariz na janela. Já chorei que só. Não sei se quebrou, mas está meio torto, está”, disse ela, visivelmente abatida, enquanto exibia o rosto vermelho e inchado. Ao fundo, seu namorado, Kaique Cerveny, estava ali para ajudá-la, preocupado com o inchaço que tomava conta de seu rosto.

O susto não parou por aí. Juliette precisou ser levada ao hospital, onde médicos fizeram uma avaliação detalhada do ocorrido. O diagnóstico: uma microfratura na parede direita do nariz. O médico, ao analisar o raio-X, tranquilizou a cantora, explicando que não havia um desvio grave e que o tratamento seria conservador, com gelo e cuidados para evitar o aumento do inchaço.

Embora aliviada por não ser algo mais grave, Juliette revelou o quanto o acidente a abalou. “Foi bem feio, mas já estou me recuperando, seguindo as orientações médicas. Agradeço a todos pelo carinho e pelas mensagens”, disse ela, após receber um curativo e ser liberada para descansar em casa.

