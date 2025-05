Sensitiva Mineira faz revelação sobre caminho espiritual de Paulo Gustavo

De acordo com a sensitiva Michelle Castro, conhecida como Dona do Destino, o humorista Paulo Gustavo ainda está em processo de cura no plano espiritual, mesmo após três anos de sua morte. A médium afirma ter recebido mensagens que revelam o atual estado do artista no mundo extrafísico.

“Foi encaminhado à egrégoras de cura para reparos e alinhamentos após desencarnar. Embora tenha vivido momentos angustiantes e de intenso sofrimento, hoje se encontra em tratamento espiritual.”

Segundo Michelle, o ator ainda mantém fortes vínculos com o plano terreno, o que tem dificultado sua transição completa.

“Ele ainda está muito conectado a coisas materiais e ainda existe uma dor em relação aos entequeridos, principalmente os que eram mais próximos, marido, filhos, mãe, amigos muito próximos.”

Ela destaca que o afeto e a saudade dos que ficaram também influenciam esse processo. “Ele é muito lembrado e muito chamado por algumas pessoas próximas e isso dificulta muito o processo de desligamento do plano terreno, embora já haja uma melhor compreensão e aceitação por parte dele em relação a seu desencarne.”

Apesar dos desafios, a médium afirma que há uma missão espiritual sendo preparada. “Ele está aos cuidados espirituais de mentores e guias para que ele seja preparado com o objetivo de fazer futuramente trabalhos espirituais envolvendo crianças.”

No entanto, Michelle ressalta que o artista ainda precisa de tempo e suporte para concluir sua própria jornada. “Até que ele possa prestar serviços de auxílio espiritual, ainda precisa de muito auxílio para sua própria cura e desconexão do plano material.”

Ela conclui destacando a sensibilidade e vocação de Paulo Gustavo para trabalhos voltados ao cuidado infantil. “Ele tem grande potencial para trabalhos espirituais importantes, principalmente no campo das crianças que precisam de amparo e orientação tanto no plano físico quanto espiritual.”

