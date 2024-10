Michelle Castro / Dona Do Destino

Michelle Castro, mais conhecida como Dona Do Destino, é uma respeitada Mãe de Santo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Iniciou sua jornada espiritual aos 13 anos, ao se conectar com a Umbanda. Com 40 anos, é reconhecida como Iyá Omídè e tem se destacado por suas interpretações e práticas espirituais.

Recentemente, Michelle trouxe à tona preocupações sobre ataques espirituais que a influenciadora Virginia Fonseca estaria enfrentando. Segundo a sacerdotisa, esses ataques estão relacionados a uma disputa envolvendo uma mulher íntima de Virginia, o que tem gerado grande tensão na vida da influenciadora.

A Mãe de Santo também mencionou que a amizade entre Virginia e Lucas Guedez pode estar chegando ao fim, em meio a rumores de desentendimentos. A situação é ainda mais complicada com o retorno da amizade de Lucas e Gkay, que, segundo Michelle, pode influenciar diretamente nas relações do círculo social de Virginia.

Com 22 anos de experiência no Candomblé e 12 anos dedicados ao culto tradicional Yorubá, Dona Do Destino une saberes ancestrais e contemporâneos em seu trabalho como terapeuta psicanalista e consteladora familiar. "Estou aqui para oferecer meu conhecimento e dedicação a todos que buscam apoio espiritual e pessoal", afirmou Michelle.

Através de suas revelações, a sacerdotisa destaca a importância de cuidar da saúde espiritual e emocional, especialmente em momentos de crise, e enfatiza que todos têm o poder de buscar proteção e equilíbrio em suas vidas.