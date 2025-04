Michelle Heard fez seu primeiro show no Brasil, em Belo Horizonte

A cantora inglesa Michelle Heard escolheu Minas Gerais para ser o primeiro estado brasileiro a receber seu show. No dia 05 de abril, a artista sobe ao palco da Mansão Pampulha, em Belo Horizonte, para gravar versões ao vivo de suas músicas. No repertório, ‘Late Nigh Drive’, ‘I Feel Like I’m Heaven’ e ‘The Last Dance’ estão confirmadas.

A escolha do local se dá por afetividade pessoal. Sua mãe, Liliane Heard, é natural de Minas Gerais e manteve a cultura brasileira presente na criação de Michelle desde a infância, o que sempre gerou curiosidade e apreço pelo Brasil e ainda mais pela cultura mineira. Além disso, Michelle também está envolvida em projetos sociais na região, em parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos de Especiais), e gravará novos projetos na cidade.

A passagem da cantora pelo país também contará com agendas em São Paulo. A artista desembarca na capital paulistana no dia 11 e irá participar de programas de televisão e de rádio, divulgando suas músicas e concedendo entrevistas exclusivas em busca do fortalecimento da relação com os fãs no Brasil, em sua primeira viagem para cá.

Em sua cidade natal, Londres, a trajetória da artista começou cedo, no teatro. Mas foi através de comerciais, participações em concursos e eventos locais que ganhou notoriedade, chegando a concorrer na categoria de melhor atriz no The British Short Film Awards 2022 e ao British Urban Film Festival 2024 como Leah, protagonista do curta-metragem Free Bird.

