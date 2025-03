Esposa de Zezé Di Camargo é condenada a pagar indenização ao enteado

O conflito judicial entre Graciele Lacerda e o filho de Zezé Di Camargo, Igor Camargo, junto com sua esposa, Amabylle Eiroa, ganhou um novo desdobramento. Apesar da influenciadora ter vencido parte da disputa, a decisão judicial também determinou que ela indenize o casal em R$ 30 mil.

Segundo informações divulgadas pelo FeedTV, do jornalista Felipe Reis, a ação teve um desfecho parcial. O juiz responsável condenou Igor e Amabylle a pagar R$ 285 mil a Graciele Lacerda. No entanto, a sentença também considerou procedente a defesa do casal, garantindo que eles recebessem uma indenização de R$ 15 mil cada.

O motivo? O magistrado apontou que não foi comprovado que Amabylle mentiu sobre o suposto perfil falso criado por Graciele. Diante disso, a influenciadora precisará arcar com os custos da indenização, além de pagar 20% dos honorários advocatícios e outras despesas processuais.

A advogada de Amabylle, Adriana Pacheco de Lima, confirmou a condenação de Graciele, mas optou por não comentar mais detalhes sobre o caso. Enquanto isso, o assunto segue movimentando as redes sociais, com fãs do cantor sertanejo divididos entre as versões apresentadas pelas partes envolvidas.

