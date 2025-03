Gusttavo Lima abandona candidatura à presidência e explica os motivos

Gusttavo Lima anunciou que não será mais candidato à presidência do Brasil em 2026, após ter gerado grande expectativa ao mencionar a possibilidade de entrar para a política. A mudança de decisão foi confirmada pelo cantor, ele revelou que está agora focado em seus planos de carreira internacional.

"Estou desistindo da candidatura à presidência do Brasil em 2026. Nada impede que, na próxima eleição ou daqui a duas ou três, eu seja candidato", declarou Gusttavo, deixando claro que, embora tenha recuado por enquanto, o caminho da política não está completamente descartado.

Apesar do apoio popular e da boa receptividade que recebeu após a primeira fala sobre a candidatura, o cantor admitiu que fatores pessoais influenciaram sua decisão. "Muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito", explicou Gusttavo, deixando transparecer que a decisão de seus entes queridos teve um peso significativo na sua desistência.

Outro ponto levantado por ele foi a polarização das eleições de 2026, algo que ele acredita ser um desafio e tanto. “Você tem que sentar para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do Brasil, mas de partidos e de pessoas. Não tenho estômago. Meu negócio é trabalhar e ajudar as pessoas”, afirmou com franqueza. E é com esse foco que o cantor segue com seus projetos, destacando a criação do Instituto Gusttavo Lima, que visa promover ações sociais de grande impacto.

Em um desabafo sincero, o cantor ainda revelou que pretende focar em um novo desafio em sua trajetória, prometendo ainda ajudar dois mil idosos até o final do ano, o que demonstra seu compromisso com a causa social.

