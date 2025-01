Dra. Gracilene 'Grace Brooks' revela detalhes sobre sua trajetória;

Resiliência, fé e determinação. Essas são as palavras que definem a trajetória da Dra. Gracilene “Grace” Brooks, que depois de viver uma infância desafiadora no Brasil, conseguiu conquistar uma carreira de sucesso nos Estados Unidos. Hoje, ela trabalha ajudando imigrantes a realizarem o sonho de viver nos Estados Unidos, mas o caminho até aqui foi marcado por muitos desafios e transformações.



Nascida em Belém do Pará, mas com uma infância itinerante devido à carreira militar de seu pai, Grace viveu em cidades como Cuiabá, Rio de Janeiro e Santarém antes de voltar a se estabelecer na capital paraense. Lá, sua família enfrentou um grande abalo: o diagnóstico de Parkinson do pai. “Minha infância no Brasil foi marcada por desafios e lutas. Aos meus 12 anos, minha família enfrentou um grande obstáculo com o diagnóstico de Mal de Parkinson do meu pai. A partir daí, minha mãe assumiu o controle da casa e teve a responsabilidade de criar três filhos sozinha”, conta.



Durante esse período difícil, ela conta que a escola e os estudos se tornaram seu refúgio. “A leitura se tornou uma forma de escapismo, permitindo-me esquecer dos problemas familiares por um tempo. Na época, não havia redes sociais, então os professores e a escola se tornaram minha principal fonte de diversão e apoio.”

Essa dedicação resultou na sua formação em Direito pela Universidade da Amazônia (UNAMA), em Belém. Durante a graduação, Grace teve a oportunidade de ser aluna do renomado jurista Zeno Veloso, uma experiência que moldou sua carreira. “Foi durante sua disciplina que resolvemos um problema complexo relacionado à escritura e ao registro da casa onde minha família morava em Belém. O professor Zeno Veloso me desafiou a encontrar uma solução, e, após muito esforço, conseguimos alcançar o objetivo. Essa experiência foi fundamental para minha formação como advogada e me ensinou a importância da persistência e da criatividade na resolução de problemas complexos.”

*A vida nos EUA e uma jornada cheia de desafios*

A mudança para os EUA não foi planejada. Inicialmente motivada pelo desejo de aprimorar o inglês, um evento pessoal acabou mudando a rota. “Uma decepção amorosa me fez buscar novos horizontes e, foi assim que conheci o pai da minha filha, com quem mantenho hoje uma relação de amizade. E acredito que os planos de Deus estavam para eu realmente ter minha vida nos EUA, quando sonhava em ser juíza militar no Brasil”, relata Grace.



A adaptação em solo americano, porém, não foi fácil. Divórcio, desafios financeiros e um processo de deportação fizeram parte de sua jornada. “Um dos maiores desafios que enfrentei ao recomeçar minha vida nos EUA foi, sem dúvida, o divórcio; não ter família neste país e uma criança dependendo totalmente de mim. Passei situações como o filme ‘Em Busca da Felicidade’, até para o shelter (abrigo) eu fui morar.”

Antes de se tornar advogada internacional, Grace trabalhou como baby-sitter, sinaleira, garçonete, com limpeza de casas e teve uma experiência desafiadora como bombeira, integrando o time de Resgate da Academia de Bombeiros de Dallas, onde enfrentou e superou rigorosos desafios físicos, sendo uma das poucas mulheres a conquistar esse feito.

Uma defensora incansável dos imigrantes

As próprias experiências com imigração foram determinantes para sua escolha de carreira. “Meu interesse em atuar na área de Direito de Imigração surgiu de uma experiência pessoal muito marcante. Quando eu mesma enfrentei problemas com a imigração, o risco Imigratório de ficar ilegal ameaçava me deportar e me separar da minha filha. Percebi a importância de ser uma advogada que pudesse me ajudar a navegar pelo complexo sistema de imigração”. Passar por essa experiência traumática fez com que ela dedicasse sua vida a ajudar pessoas que enfrentam desafios semelhantes.



Hoje, como cidadão americana, advogada licenciada no Brasil e membro da Associação da Ordem dos Advogados do Texas, onde atua no Brooks Law Firm, PC, Grace ajuda brasileiros e outras comunidades de imigrantes a superarem desafios burocráticos e legais. “É uma verdadeira bênção poder fazer a diferença na vida das pessoas, ajudando-as a superar desafios e alcançar seus objetivos. Me sinto humilde e grata por ser um instrumento de transformação positiva, trazendo esperança e segurança para as famílias que eu atendo.”

Com a variedade de vistos possíveis, a advogada destaca a importância de buscar orientação profissional, alertando que um dos erros mais comuns é a contratação de consultorias que não são escritórios especializados em imigração. Esta prática pode levar a orientações inadequadas e, consequentemente, em problemas nos processos de imigração. “É fundamental buscar orientação de profissionais qualificados e experientes em direito de imigração para evitar erros e garantir o sucesso no processo de obtenção de visto ou qualquer benefício imigratório”, aconselha.



Atualmente, Grace acredita que, mais do que sua persistência no direito, foi a orientação divina que a fez chegar onde está. Além disso, ela sempre pode contar com o apoio da família. “Sou grata por ter uma filha maravilhosa que ilumina meus dias, um marido exemplar que me apoia incondicionalmente, e um escritório que reflete meu esforço e dedicação. Minha família sempre esteve ao meu lado. Reconheço que todas essas bênçãos são frutos de uma jornada guiada pela fé e pelo amor”, afirma.

Um Caso Marcante

Um caso específico marcou profundamente sua carreira. “Um indivíduo que estava detido por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas) por cerca de seis meses. Apesar dos esforços iniciais, os oficiais não estavam dispostos a liberá-lo. No entanto, após uma cuidadosa análise do caso e uma estratégia bem planejada, conseguimos obter um resultado positivo. Foi um momento de grande satisfação e alívio, não apenas para o o cliente, mas também para nós e seus familiares.”

Metas para 2025: ampliar o impacto

Para o futuro, a advogada planeja expandir seus serviços com o objetivo de atender à crescente demanda por vistos de trabalho nos Estados Unidos em 2025. “É interessante notar que muitas pessoas possuem grau superior e experiência em seus respectivos ramos, mas ainda assim preferem entrar no país de forma ilegal, quando poderiam tentar obter um visto de trabalho de forma legítima. Meu objetivo é ajudar essas pessoas a entender suas opções legais e a navegar pelo complexo sistema de imigração dos Estados Unidos”, explica.

Com sua abordagem transparente e sua fé como guia, Grace segue comprometida em transformar vidas e muito grata aos EUA por ter proporcionado seu desenvolvimento. “É um privilégio poder servir como uma ponte entre as comunidades imigrantes e o sistema jurídico, facilitando o acesso à justiça e à igualdade de oportunidades”, conclui. A sua jornada é um lembrete de que, com resiliência e propósito, é possível transformar adversidades em oportunidades.