Tecnologia Edge Mode adapta aparelhos auditivos com IA para uso personaliza

O Espaço da Audição (@espacodaaudicao), maior rede de atendimento auditivo do Brasil, traz para o país uma inovação que promete revolucionar o mercado: a tecnologia Edge Mode. Esse recurso utiliza inteligência artificial (IA) para escanear, em tempo real, os sons do ambiente e ajustar automaticamente as configurações dos aparelhos auditivos, proporcionando uma experiência personalizada e natural aos usuários.





Nenhum país, cerca de 10% da população, ou mais de 20 milhões de pessoas, possui algum grau de deficiência auditiva, sendo que aproximadamente 2,7 milhões enfrentam surdez profunda.





De acordo com a fonoaudióloga e sócia-fundadora do Espaço, Ariane Bonucci (@fgaarianebonucci), “a tecnologia imita o funcionamento do cérebro humano, adaptando-se constantemente às mudanças sonoras ao redor do usuário. É como ter o seu fonoaudiólogo ao seu lado, ajustando as regulagens para você em tempo real”.





Além disso, os aparelhos contam com sensores de movimento que detectam deslocamentos entre ambientes diferentes, otimizando as configurações para cada situação e aumentando o conforto auditivo.





A chega para ampliar o portfólio de aparelhos auditivos da marca, com fornecedores que são pioneiros no uso da IA.





Outra do local é o sistema de alerta de queda, que notifica um responsável caso o usuário sofra alguma novidade, colaborando para o acompanhamento de familiares e aumentando a segurança do indivíduo.





Com 11 anos de mercado, o Espaço da Audição já vendeu mais de 50 mil aparelhos auditivos e conta com cerca de 300 vendedores parceiros em todo o país. Em 2025, a empresa amplia novidades com IA e aumenta ainda mais seu alcance com vendas diretas ao consumidor final, por meio da sua crescente rede de representantes credenciados.





A tecnologia Edge Mode se soma a um cenário crescente de uso da inteligência artificial na área da saúde. Mundialmente, a IA tem sido empregada para aprimorar diagnósticos, personalizar tratamentos e monitorar pacientes de forma mais eficaz. No campo da audiologia, o avanço é especialmente relevante para resolver desafios em ambientes ruidosos, onde barulhos excessivos comprometem a comunicação e a qualidade de vida de quem tem perda auditiva.





Para saber mais sobre as tecnologias disponíveis, basta acessar o perfil: Instagram @espacodaaudicao ou o site oficial: www.espacodaaudicao.com.br