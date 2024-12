Nordeste brilha com novos fenômenos musicais

O Nordeste do Brasil tem sido um celeiro de novos talentos que, aos poucos, estão conquistando os corações de brasileiros de todas as regiões. Artistas como Odoguiinha, Duda Estrela e Luiz Kingsman vêm ganhando destaque nas plataformas digitais e mudando a forma como a música regional é consumida no país.



O cantor e compositor Odoguiinha, natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, tem apenas 19 anos e já é considerado um dos principais nomes da música independente do estado. Desde que se destacou em novelas e programas de TV, Odoguiinha tem conquistado o público com canções como "Muero Por Tenerte", que já ultrapassou a marca de dois milhões de streams. Seu último lançamento, "Gosto Gostoso", fez sucesso instantâneo, superando 100 mil visualizações nas primeiras horas após o lançamento.



Duda Estrela, de 16 anos, também tem se tornado uma das revelações mais notáveis ??da cena musical cearense. Nascida em Fortaleza, a jovem vem se destacando não só pela música, mas também por sua presença carismática nas redes sociais, onde acumula mais de 300 milhões de visualizações. A cantora tem em seu portfólio sucessos como "Seu Jeito" (com Solange Almeida), que soma mais de 11 milhões de visualizações, e "Olhai Aí" (com Mc Bruninho), que também ultrapassou a marca de 100 milhões. Duda faz parte da equipe da Acertei Produções, um selo que já lançou sucessos de artistas como Nattan e Mari Fernandez.



Luiz Kingsman, Drag Queen e cantor pernambucano de João Alfredo, se destacam por sua voz suave e canções marcadas por uma energia positiva. Com um álbum recente, "Sexta Dose", lançado no dia 15 de dezembro, Kingsman já acumula uma discografia de quatro álbuns e mais de 50 músicas autorais. Seu trabalho mais recente inclui uma colaboração com Suellen Carey na faixa "Jamais Serão". Sua ascensão nas plataformas digitais mostra que a música regional nordestina está conquistando públicos cada vez maiores em todo o Brasil.



O crescimento dessa carreira é resultado do uso estratégico das plataformas digitais, como YouTube, Spotify e redes sociais, que permitiram aos artistas alcançar uma audiência global. A música nordestina tem ganhado cada vez mais espaço, e esses artistas estão na vanguarda dessa revolução musical.

Saiba mais sobre os artistas nas redes sociais:

