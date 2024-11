Michelle Castro, mais conhecida como Dona Do Destino, é uma respeitada Mãe de Santo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Iniciou sua jornada espiritual aos 13 anos, ao se conectar com a Umbanda. Com 40 anos, é reconhecida como Iyá Omídè e tem se destacado por suas interpretações e práticas espirituais. Nos últimos dias veio a tona algumas previsões sobre a Gkay, coincidentemente após ela anunciar o adiamento do evento tão esperado, ‘Farofa da Gkay’. Ontem (26) a influenciadora Gessica Kayane deu um show em seus stories pedindo para que os videntes parassem de fazer previsões sobre ela e parece que a Mãe de Santo, Michelle Castro conhecida como Dona Do Destino não gostou muito da forma com que a jovem se posicionou.

“Já que ela veio a público expor a situação, deveria ter dado nome ao pedido dela, pois, estou levando hate sem motivo algum, não fiz nenhum tipo de previsão que gerasse todo esse ódio dela, apenas vi o desequilíbrio que já expliquei, não citei em momento algum nenhum tipo de tragédia, até porque eu não faço isso, sei como que isso tem peso na vida das pessoas”, iniciou Dona do Destino.

A vidente em questão do vídeo de Gkay, é Lene Sensitiva, que fez a previsão de alguns acontecimentos negativos envolvendo a influenciadora. “A Lene é uma vidente sensacional, ela faz todos os tipos de previsões e ela resolveu dar o alerta para a influenciadora. Gkay precisa parar de levar tudo para o pessoal, uma previsão é um aviso, serve para ela se precaver e evitar tais acontecimentos. Infelizmente acho que ela teve falas preconceituosas, pois, além de trabalhar com os búzios sou Mãe de Santo, as pessoas logo ligam o negativo da fala dela com a minha religião e se espalha ainda mais o preconceito, vivemos em um mundo tão preconceituoso e vem uma influenciadora do tamanho que é a Gkay, falar tá repreendido em nome de Jesus? Isso crucifica o meu sagrado. Ela foi impulsiva, acho que as coisas poderiam ter se resolvido de uma outra forma.” Desabafou.