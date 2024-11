O universo das celebridades vai além do brilho e da fama; é também um campo fértil de oportunidades financeiras, especialmente no mercado de imóveis. No Brasil, personalidades como Roberto Justus, Simone Mendes e Bruno Gagliasso são exemplos de quem transforma suas riquezas em investimentos imobiliários rentáveis. E essa tendência não se limita ao Brasil. Em nível global, ícones como Beyoncé e George Clooney também investem nesse setor, aumentando suas fortunas com estratégias bem pensadas.

Roberto Justus, conhecido apresentador e empresário, aplica uma parte considerável de seus recursos em propriedades de luxo, sempre de olho no potencial de revenda. De forma semelhante, Bruno Gagliasso, além de sua carreira artística, investiu em um rancho na serra fluminense, que é alugado por mais de R$ 12 mil a diária. Simone Mendes, por outro lado, possui uma residência na Flórida, que é alugada quando não está em uso, com valores de locação entre R$ 2,2 mil e R$ 6 mil por noite.

No cenário internacional, Beyoncé e Jay-Z adquiriram uma mansão em Bel-Air, Los Angeles, que funciona não apenas como lar, mas também como um ativo que valoriza com o tempo. Já George Clooney investiu em uma villa no Lago de Como, Itália, que se tornou um símbolo de prestígio e valorização na área.

Luiz de Azevedo, fundador da Equity Capital, aponta que o mercado imobiliário, anteriormente visto como uma opção de menor retorno, está vivenciando uma transformação profunda. "A locação de curta duração, ou short stay, está mudando o jogo. Imóveis que antes rendiam cerca de 0,4% ao mês com aluguéis convencionais agora podem alcançar até 1,4% ao mês com locações temporárias", explica Luiz.



Uma das abordagens mais inovadoras destacadas por Luiz é a utilização do consórcio imobiliário para investidores. "Ao usar consórcios estrategicamente, é possível adquirir imóveis pagando apenas 20% do valor inicial até a contemplação. Depois disso, o aluguel do próprio imóvel pode cobrir as parcelas restantes. Isso permite que um investidor adquira até cinco propriedades pelo custo de uma", ele afirma.

Esta revolução no setor imobiliário está redefinindo a maneira como os investidores constroem seus patrimônios, aliando segurança a uma alta rentabilidade. "Estamos focados tanto na aquisição de crédito quanto na escolha de imóveis com grande potencial de valorização. Sem dúvida, a estratégia que combina consórcio imobiliário com locação por temporada está se tornando a favorita entre investidores e grandes instituições no Brasil", conclui Luiz.

Conforme o mercado imobiliário continua a se desenvolver, celebridades e investidores permanecem atentos às oportunidades que não só preservam, mas também multiplicam suas riquezas.