Nos últimos anos, o papel da mulher no setor de comunicação tem se transformado, refletindo a luta pela igualdade e a quebra de barreiras impostas por uma sociedade historicamente dominada por homens. As mulheres, através de sua competência e perseverança, estão reescrevendo narrativas, assumindo a liderança em programas de televisão, rádio, mídias digitais e veículos impressos. Nesse cenário, Fernanda Comora se destaca como uma referência dessa nova era da comunicação feminina, moldando uma carreira sólida e inspiradora.

Fernanda Comora encontrou na comunicação sua verdadeira paixão. Com uma trajetória que começou no “Programa da Gente”, apresentado por Netinho de Paula na Rede TV, ela rapidamente descobriu sua vocação e, desde então, tem encantado telespectadores com sua presença envolvente e conteúdo de qualidade. Hoje, sua versatilidade é evidente na apresentação de dois programas de sucesso: “Tha com Tudo” na Thathi Record Campinas e o “Balanço Geral” aos sábados.

Para Fernanda, a comunicação não é apenas um trabalho, mas uma responsabilidade. “Sei o tamanho da minha responsabilidade com essas pessoas que abrem suas casas, suas vidas para ouvirem o que eu tenho a dizer”, compartilha. Esse senso de dever reflete a seriedade com que ela conduz seu trabalho, sempre pautada pelo respeito e o desejo de oferecer conteúdo relevante e verdadeiro ao seu público.

Uma das principais características que diferenciam Fernanda no cenário atual é sua capacidade de transitar entre o entretenimento e o jornalismo, mesclando leveza com assuntos de peso. Em seu programa “Tha com Tudo”, temas diversos como saúde, cultura, comportamento e culinária são abordados de maneira que mantém o público engajado, independentemente do assunto. Essa transição suave entre tópicos variados é facilitada pela experiência e formação eclética de Fernanda, que também é formada em Cosmetologia.

O programa “Tha com Tudo”, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, atinge mais de 60 cidades e uma audiência estimada em sete milhões de pessoas. Além disso, Fernanda tem sido uma grande defensora da inovação na comunicação, utilizando multiplataformas para conectar o programa com um público ainda mais amplo. As redes sociais, por exemplo, funcionam como uma extensão da tela da TV, permitindo um diálogo contínuo com os telespectadores. "Estamos sempre ouvindo nosso público, o que faz toda a diferença", diz Fernanda.

Essa inovação, aliada à sua habilidade em conectar pessoas e histórias, transformou o programa em uma referência regional. Os temas abordados variam desde notícias factuais a questões do cotidiano, sempre trazendo convidados e especialistas de diversas áreas. Com isso, “Tha com Tudo” conquistou uma legião de fãs e, mais do que isso, criou um espaço onde os telespectadores se sentem ouvidos e representados.

Fernanda Comora é um exemplo claro de como as mulheres têm ocupado cada vez mais espaço no setor de comunicação. Sua história é apenas uma das muitas que ilustram a resiliência e a competência feminina nesse campo. Mas, mesmo com todos os avanços, desafios permanecem. Para mulheres que desejam seguir uma carreira na comunicação, Fernanda oferece algumas dicas valiosas:

Autenticidade é essencial: Em uma era de comunicação multiplataforma, onde a imagem e a presença online são cruciais, ser autêntica é fundamental. Fernanda destaca que o público percebe quando o comunicador é genuíno e isso cria uma conexão muito mais forte.

Ser versátil é uma necessidade: O mundo da comunicação está em constante mudança. Hoje, um comunicador precisa estar preparado para transitar entre diferentes meios e plataformas. Fernanda, que é um exemplo dessa versatilidade, apresenta tanto programas jornalísticos quanto de entretenimento, mantendo o equilíbrio entre ambos.

Mantenha-se informada: O conhecimento sobre os mais variados temas é o que diferencia uma boa apresentadora de uma excelente apresentadora. "Estar antenada com as notícias e com as demandas do público é crucial para entregar conteúdo relevante", afirma Fernanda.

Construir uma rede de apoio: Na televisão, o trabalho em equipe é essencial. Ter uma equipe colaborativa, como a que Fernanda afirma ter na Thathi Record Campinas, é um diferencial que permite a criação de conteúdo de qualidade. “A liderança humanizada da nossa diretora Nathalie Pilam Caram é um dos segredos do sucesso do programa”, destaca.

Segundo a apresentadora, as perspectivas para as mulheres na comunicação são promissoras. Iniciativas para ampliar a presença feminina em cargos de liderança e frente às câmeras têm se multiplicado. A força de comunicadoras como Fernanda Comora inspira não só as mulheres, mas todos que acreditam na importância de um espaço mais igualitário no ambiente profissional.

Fernanda, por sua vez, continua a expandir seus horizontes. Sempre em evolução, ela promete novidades para o futuro, inclusive uma programação especial para a Semana da Criança, mostrando que, além de informativa, a televisão pode ser educativa e transformadora.