A ampliação do escritório fundado por Arleyde Caldi há 30 anos, ao lado do sócio Leonardo Caldi, é resultado do volume cada vez maior das demandas de um mercado de comunicação em constante transformação, pautado por ações de Assessoria de Imprensa, Relações Públicas, Marketing, Gestão de Crise e Construção de Imagem. Essas oportunidades se refletem tanto na vida real quanto no universo digital e publicitário.

Com mais de 30 anos de atuação no mercado brasileiro, a Caldi Comunicação é referência em assessoria de imprensa e relações públicas, com efeitos em toda a mídia, incluindo TV, publicações impressas e digitais. Agora, uma nova etapa na história da marca permite aos sócios Arleyde e Leonardo anunciar sua expansão com a criação do Grupo Caldi, que passa a contar com duas novas empresas: Caldi Conecta e Caldi Digital. Essa movimentação estratégica visa fortalecer a presença do grupo no mercado de entretenimento e diversificar suas ofertas de serviços, atendendo às crescentes demandas dos clientes em um ambiente 360º: Comunicação, Relações Públicas, Digital, Marketing e Publicidade.

O Grupo Caldi continua honrando seu DNA na prestação de serviços de Relações Públicas, Assessoria de Imprensa, Gestão de Crise e Media Training por meio da Caldi Comunicação, ratificando sua tradição no universo do entretenimento. A Caldi Conecta nasce com a missão de representar ações nos segmentos de Publicidade, Marketing de Influência e Relações Públicas no ambiente de negócios, enquanto a Caldi Digital passa a ser responsável pela direção de marketing e planejamento estratégico, trazendo soluções digitais inovadoras para as mídias sociais dos clientes.

“Ao longo dos últimos anos, com as profundas transformações dessa indústria e também do mundo pós-pandemia, temos visto o surgimento de uma série de novas oportunidades para os nossos clientes”, afirma Leonardo Caldi. “Vem daí a necessidade de formulamos planejamentos cada vez mais personalizados, sob medida para os objetivos e o momento vivido por cada um. Os novos braços da Caldi e sua expansão como grupo vão nos permitir criar meios ainda mais especializados para os pontos cruciais que hoje compõem esse grande ecossistema das Comunicações e seus players”, conclui o empresário, que atua na área desde os 19 anos.

“É com orgulho que vejo a consolidação da Caldi como grupo e sua materialização em segmentos que certamente vão contemplar de forma mais eficiente as demandas de cada pessoa, de cada empresa e de cada evento que confia em nós para alcançar as melhores vitrines da mídia”, diz Arleyde Caldi, fundadora da marca. “Quando olho para trás e percorro a trajetória da semente plantada há três décadas, com o lançamento de nomes como Leandro & Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano, só tenho motivos para celebrar e enxergar no crescimento dos meus assessorados o avanço da própria Caldi. Nos anos 90, paralelamente ao trabalho com as duplas, fiz inaugurações de casas noturnas, eventos de aniversários e lançamentos de discos, anos depois de CDs e DVDs de sertanejos e outros gêneros. Assim, trabalhei com Exaltasamba e Falamansa, por exemplo", conclui a jornalista.

Com essa expansão, o Grupo Caldi reafirma seu compromisso com a excelência e a inovação no setor, buscando sempre oferecer aos clientes soluções em um só lugar, com todas as condições de se destacarem no mercado onde atuam.

Alguns dos casos de sucesso realizados pela Caldi incluem:

- Publicidade: Campanha da Copa do Mundo para o Itaú, estrelada por João Gomes; Campanha da Tim no Rock In Rio com MC Daniel; Campanha para Brahma com Lucas Lucco.

- Marketing de Influência: Audiovisual MF em Sampa - Matheus Fernandes (trabalho com as principais páginas do Instagram); Lançamento da música “Triplex” - Matheus Fernandes feat. Matheus e Kauan (trend com influenciadores nos aplicativos de vídeo + ação com Gabi Martins e Julia Puzzuolli); Lançamento da música “Coração Partido” - Menos é Mais (ação com micro influenciadores).

- Relações Públicas: Aniversário de MC Daniel; Festa de Lançamento do TZ da Coronel; casamento de Mano Walter e Débora Silva; casamento de Camargo e Cristiane; inauguração da Brook's.

- Assessoria de Comunicação e Relações Públicas para eventos: Cruzeiro de Zezé Di Camargo e Luciano; Lançamento do filme e do musical “Dois Filhos de Francisco”; Festival Jardim do Éden com Maria Rita, Ana Carolina e Édson Cordeiro; Leilões “É O Amor”; Farraial; OnBoard Festival; São João da Thay; Bloco do Fafá; lançamentos de álbuns, DVDs e turnês no Brasil e no exterior de nomes como Zezé Di Camargo & Luciano, Luan Santana, Felipe Araújo, ExaltaSamba, Dilsinho e artistas do segmento gospel, entre outros.

Sobre o Grupo Caldi

- Caldi Comunicação: A matriz que lançou o DNA do grupo, a Caldi Comunicação nasceu da expertise de sua fundadora, a jornalista Arleyde Caldi, que soma quase 40 anos de profissão entre as redações de alguns dos principais jornais e revistas do país, além do agenciamento em assessoria de imprensa e relações públicas de campeões de bilheteira da música, com resultados em TV, publicações impressas e digitais. A empresa também realiza treinamentos para clientes se posicionarem na mídia, zelando pela construção de imagem e planejamentos de gestão de crises.

- Caldi Conecta: Baseada em três pilares: ações de Publicidade, conectando marcas a artistas e influenciadores de forma personalizada; Marketing de Influência, que planeja e conecta lançamentos musicais a influenciadores e páginas relevantes do mercado; e Relações Públicas, que conecta formadores de opinião, artistas e influenciadores, com benefícios para eventos como lançamento de álbuns, aniversários ou outras celebrações, além da gravação de DVDs e shows. A Caldi Conecta também realiza o seeding, personalizando mailings para envio de press kits de forma estratégica, visando alcançar o público-alvo e gerar engajamento orgânico.

- Caldi Digital: Oferece serviços especializados em marketing digital para impulsionar a presença online e o sucesso dos clientes. Nossas áreas de atuação incluem direção estratégica de marketing, planejamento para lançamentos musicais, gestão e monitoramento de redes sociais.