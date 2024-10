Tuka Carvalho, o principal nome por trás deste legado da FM O Dia, se tornou CEO da empresa ha 5 anos, já atuou por trás da carreira de grandes artistas, como Dilsinho, por exemplo, um dos destaques da música brasileira atualmente. Hoje, o também empresario, e responsável pela carreira da cantora e ex-BBB Marvilla, que já lançou trabalhos com Pericles, Sorriso Maroto e outros.

“Não existe formula. Até porque, se existisse, os empresários iriam ficar replicando o sucesso. Eu acredito na vontade, na dedicação e, claro, no 'dedinho do Papai do Céu' para colocar o artista no lugar certo e na hora certa para o jogo virar. Agora, se tratando de empresas ligadas a música, ter uma equipe muito boa e comprometida faz com que se chegue ao sucesso! Este e o caso da FM O Dia, que tem a melhor equipe de rádio do Brasil disparado!”

A visão estratégica e inovadora de Tuka Carvalho, e peca essencial para os projetos e o sucesso da rádio, tendo em vista a expansão notória da imagem e do nome da FM O Dia, estando cada vez mais presente em diferentes cidades e locais, o que aumenta o desenvolvimento e as projeções da empresa.





Recentemente, tendo inaugurado a sua sexta filial, em Resende, no Rio de Janeiro, a FM O Dia, liderada por Tuka Carvalho, segue crescendo e aumentando seu nível de excelência enquanto empresa e organização. Trabalhando com grandes artistas da música brasileira, a rádio tem uma energia diferente e especial, tanto nos projetos produzidos, quanto na programação diária.





“A FM O Dia e uma marca muito consolidada ha anos, tendo a maior audiência do Brasil e sendo a marca com a maior em relevância no mercado do Rio de Janeiro. Agora, o desafio e tornar essa forca regional e nacional. Posso afirmar que a FM O Dia será o maior grupo de rádio do Brasil.”

A emissora possui grandes projetos como “Respeita A Minha História”, trazendo a união de diversos artistas renomados do pagode e do samba, “Trilogia”, composto por Vitinho, Suel e Rony Lucio, e o último deles foi uma collab entre Ferrugem e o Grupo Caju Pra Baixo, cantando os maiores sucessos do pagode.

Além de potencializar os sucessos do segmento, Tuka Carvalho dedica um espaço de grande destaque para os novos artistas e grupos. O selo Pagodeira nas plataformas, lançou mais de 100 músicas inéditas. Ao todo, 50 artistas/grupos tiveram o espaço de se apresentar ao vivo no dia, como Renan Oliveira, Fabinho, Yan, tiveram suas carreiras transformadas após o participarem do projeto com caches aumentados, vendas de shows e música forte na rua.

Para finalizar, o funk também faz parte de um dos pilares da rádio, pertencente a cultura do Rio, que esta no DNA da FM O Dia. Em uma parceria inédita com a Mousik, foi idealizado o projeto ‘AfroHits’. O programa, comandado pelo Dj Will, além de fazer parte da grade da emissora, vai lancar singles, eps e álbuns, misturando o funk carioca com o ritmo mundialmente conhecido como: AfroBeat. Com produção de Humberto Tavares e Jeferson, compositores e produtores consagrados da indústria fonográfica.