De ontem pra hoje nós, pessoas negras, estamos sendo solicitadas a nos posicionar pelas ainda não escurecidas denúncias contra o ministro Sílvio Almeida por assédio sexual. Sim, quando um branco erra é um ato individual, mas quando um preto, supostamente erra, todas nós pessoas negras somos responsabilizadas. Uma pseudociência lombrosa bem eficaz.

A pergunta vem mais ou menos assim: "Etiene, você como pessoa negra, o que acha do caso do Silvio de Almeida?". O mais interessante é que não perguntamos para nossos caros amigos brancos assim: "e você como branco o que me diz do comportamento do Lula e do Bolsonaro?"

A verdade é que os fatos não precisam nem serem apurados e independente das denúncias contra o Silvio Almeida serem verídicas ou não, a realidade é a mesma historicamente. Mais uma vez pretas e pretos perdem coletivamente e a presunção de inocência não existe.

Mas você pode estar aí se perguntando: mas Etiene, você está defendendo assédio sexual, e a Anielle como fica nessa situação? E antes de responder, eu também me pergunto: como é que uma instituição que recebe denúncias anônimas de abusos sexuais "deixa" vazar justamente a denúncia de uma das quase nenhuma ministras negras dentre quinze denúncias? A Anielle Franco está sendo exposta publicamente e o silêncio também diz muita coisa. E sinceramente eu não coloco em dúvida o posicionamento dela, a possível denúncia que ela tenha feito de assédio. Até porque nós mulheres negras sabemos muito bem como homens brancos e negros são violentos em relação aos nossos corpos.

Mas a questão que me deixa remoendo os meus pensamentos é o fato de ser muito bom para uma ONG feministas brancas ver o minúsculo círculo político negro pegando fogo e os bombeiros de greve. E mais uma vez nós caímos na armadilha perfeita do racismo. Por que será que uma denúncia feita em 2023 "estourou" somente agora? Ah, eu tenho uma suposição e apresento aqui pra quem me lê.

A Justiça Eleitoral registrou 240.587 candidaturas de pessoas negras, o que representa 52,7% doa candidatos. Portanto é segunda vez na história que pessoas negras candidatas superam o número de brancos, que este ano são 215.763. Os dados somam postulantes a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano, marcadas para 6 de outubro.

A única eleição na qual as candidaturas de pessoas negras haviam superado as das brancas foi nas eleições gerais de 2022, quando o número de candidatos negros representou 50,2% do total. Nas eleições municipais de 2020, essa taxa havia ficado em 46,4%. Esses números foram divulgados no última dia 20 de agosto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após consolidar os dados referentes ao número de pedidos de registro de candidatura, que neste ano totalizaram 456.310. Dessas candidaturas, 155 mil são de mulheres, 33,96% do total.

Pois então, o fato tão explorado midiaticamente não está desvinculado da conjuntura social e política. Garanto que é interessante para a supremacia da branquitude ver duas pessoas pretas se engalfinhando publicamente. Afinal não são eles que sustentam o discurso racista malicioso que preto quando não caga na entrada caga na saída? Justamente eles que varrem para debaixo do tapete toda a política corrupta mal feita pela branquitude masculina.

A verdade incontestável é que o Brasil foi inteiramente gestado, coordenado, comandado por homens brancos e tudo de errado que aconteceu é de inteira responsabilidade de homens brancos. O possível erro de um homem negro ser evidenciado em um cenário inédito em que há um recorde em candidaturas negras é muito estratégico. Estratégico porque esquerda e direita votaram a favor da anistia para partidos que descumpriram cota racial. Sim há uma lei para ter uma equidade de candidaturas e os partidos se sentiram no direito de descumprirem e ainda votaram contra a responsabilização.

Não podemos ser inocentes, o Silvio tendo cometido ou não esse crime de que ele está sendo acusado, a vítima não é unicamente a Anielle e as outras quatorze mulheres e sim todas as pessoas negras que são alijadas do poder. A branquitude é estratégica e com certeza estão reforçando a imagem de controle que nós pessoas negras não somos aptas a ocupar espaços de poder. Mesmo sendo a branquitude responsável por tudo isso.

Perdemos Sílvio, perdemos Anielle, perdemos todas e todos independentemente de quem errou e de quem foi vítima do erro. A corda arrebentou do lado preto e retinto da história. Sílvio foi exonerado pelo presidente Lula.

E a questão que me vem em mente agora é a mesma de quando o Lula escolheu essas pessoas sem uma vinculação histórica e mais orgânica politicamente com o Movimento Negro organizado. Por que mesmo elas assumem cargos sem discussão com o Movimento Negro? Eu sempre fico com um pé atrás, tanto com Sílvio Almeida quanto com a Aniele Franco. Aguardamos para ver os desdobramentos dessa situação que parece afetar duas pessoas negras, mas afeta a negritude brasileira violentamente.