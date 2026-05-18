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Por Alexia Diniz

Se você é freelancer ou trabalha por conta própria, o Imposto de Renda exige uma estratégia diferente. O maior erro é tratar o imposto como um evento anual, quando, na verdade, ele deve ser organizado mensalmente.

A boa notícia é que, com organização, o processo deixa de ser um peso. Entender as regras evita multas desnecessárias e garante que você não pague mais do que o estritamente devido.

Como vai funcionar o Imposto de Renda 2026 para autônomos?

Para quem é autônomo, o leão não espera que o ano acabe. O controle começa no momento do recebimento, especialmente quando o pagamento vem de uma pessoa física, exigindo o uso do sistema Carnê-Leão.

Esse sistema calcula automaticamente se há imposto a pagar no mês. Caso haja, você gera uma guia (DARF) e paga no mês seguinte, o que evita o acúmulo de dívidas e erros na declaração anual.

Quanto um autônomo paga de Imposto de Renda?

O valor do imposto é calculado sobre o seu lucro, e não sobre o faturamento bruto. Ou seja, você pode descontar os custos necessários para trabalhar antes de aplicar a alíquota da Receita.

O imposto segue a tabela progressiva mensal. Para a declaração de 2026 (referente aos rendimentos de 2025), os valores são aproximadamente:

até R$ 2.259,20: isento

até R$ 2.826,65: 7,5%

até R$ 3.751,05: 15%

até R$ 4.664,68: 22,5%

acima disso: 27,5%

Mas atenção: o cálculo não é sobre tudo que entra. Você pode descontar despesas da atividade, como ferramentas, aluguel e custos operacionais. Quem registra corretamente esses gastos reduz a base de cálculo e paga menos imposto de forma legal.

Como funcionará a isenção do Imposto de Renda 2026?

Existe uma faixa de renda mensal em que não há cobrança de imposto. Para a declaração de 2026 (ano-base 2025), continua valendo a tabela progressiva atual. Na prática, quem tem renda mensal de até cerca de R$2.259,20 fica isento. Com o desconto simplificado, esse limite pode chegar próximo de R$2.824 por mês sem pagamento de imposto.

Agora, sobre a isenção até R$5 mil: essa mudança foi aprovada, mas só passa a valer para rendimentos de 2026, ou seja, na declaração de 2027.

E o autônomo entra nessa mesma lógica. A diferença é que o cálculo é feito sobre o lucro, não sobre o faturamento. Ou seja, ele pode descontar despesas da atividade antes de verificar se está dentro da faixa de isenção.

Exemplo de isenção do IR

Imagine um autônomo que recebe R$4.000 no mês, mas tem R$1.500 de custos (aluguel, materiais, transporte). O lucro dele será de R$2.500.

Nesse caso, ele pode ficar dentro da faixa de isenção ou pagar um imposto bem baixo. Agora, se ele não registra esses custos, a Receita pode considerar os R$4.000 como base, e aí ele paga imposto mesmo sem ter esse dinheiro “livre” no bolso.

Como vai funcionar o Imposto de Renda 2026 MEI?

Ser MEI não significa que você está automaticamente livre do Imposto de Renda como pessoa física. O valor que você paga mensalmente no DAS, que costuma ficar entre R$70 e R$80, cobre apenas os impostos da empresa. Isso não resolve, por si só, a sua obrigação com a Receita como pessoa física.

Na prática, você pode estar com o MEI totalmente regular e ainda assim precisar declarar o Imposto de Renda. Isso acontece porque a Receita avalia quanto você efetivamente recebeu como pessoa física ao longo do ano, e não apenas o fato de você ter um CNPJ.

O ponto central aqui é entender que existe uma diferença entre o dinheiro que entra no seu MEI e o dinheiro que vira renda pessoal. E é justamente essa separação que define se você vai ou não cair na obrigatoriedade da declaração.

Exemplo de declaração:

Imagine um MEI que faturou R$60 mil no ano. Dependendo da atividade, parte desse valor pode ser considerada lucro isento (por exemplo, 32% para serviços). Nesse caso, R$19.200 seriam isentos.

O restante (R$40.800) pode ser tratado como rendimento tributável, caso não haja contabilidade formal comprovando um lucro diferente.

Se esse valor tributável ultrapassar o limite anual de obrigatoriedade (R$35.584 para a declaração de 2026), essa pessoa precisa declarar o Imposto de Renda como pessoa física. Ou seja, mesmo sendo MEI e pagando o DAS certinho, ela ainda pode ter que prestar contas à Receita.

Qual é o limite para o MEI declarar Imposto de Renda?

Para o Imposto de Renda 2026, referente aos rendimentos de 2025, o principal critério continua sendo o mesmo: você precisa declarar se recebeu mais de R$35.584 em rendimentos tributáveis no ano.

Só que aqui entra uma confusão comum. Nem todo o faturamento do MEI é considerado rendimento tributável. Ou seja, não é porque você faturou esse valor que automaticamente precisa declarar.

O que importa, de verdade, é quanto desse dinheiro foi considerado renda tributável depois de separar o que é lucro da empresa e o que é retirada pessoal.

Agora, um ponto importante:

A mudança que amplia a isenção mensal para quem ganha até R$ 5 mil foi aprovada, mas só passa a valer para os rendimentos de 2026 — ou seja, na declaração de 2027.

Como separar lucro e renda no MEI?

O faturamento do MEI não é tratado como salário direto. A Receita permite que uma parte desse valor seja considerada lucro isento, com base em um percentual padrão, que varia de acordo com a atividade.

Para atividades de comércio e indústria, 8% do faturamento pode ser considerado lucro isento. Para prestação de serviços, esse percentual sobe para 32%. Já em transporte, fica em 16%. Esse valor é tratado como lucro e não entra na base de cálculo do Imposto de Renda.

Exemplo

Imagine que você faturou R$ 5.000 no mês:

Tabela mostra imposto retido na fonte em IR para autônomos. Reprodução Educando Seu Bolso

Agora pensa nos custos que muita gente tem no dia a dia:

aluguel do espaço

compra de mercadoria

gasolina ou transporte

internet e celular

ferramentas ou materiais de trabalho

Se você não comprova esses custos, a Receita pode considerar praticamente todo o restante como renda tributável.

E é justamente aqui que muita gente se enrola.

A pessoa olha o faturamento e acha que está “tranquila”, mas na prática, sem controle das despesas, acaba parecendo que ganhou mais do que realmente sobrou no bolso, e aí pode cair na obrigatoriedade do Imposto de Renda sem perceber.

Como comprovar os custos no MEI?

Para comprovar seus custos, você precisa guardar documentos que mostrem que aquele gasto realmente aconteceu e está ligado ao seu trabalho.

Os principais são:

Nota fiscal (o ideal)

Recibo (quando não tem nota)

Comprovante de pagamento (Pix, cartão, boleto)

Extrato bancário mostrando a transação

Lembrando que o gasto precisa ter relação com a sua atividade

Qual a diferença entre MEI e autônomo no Imposto de Renda?

Essa é uma das diferenças mais importantes para quem está começando. O autônomo não tem CNPJ e declara tudo diretamente na pessoa física. Nesse caso, praticamente toda a renda recebida já é considerada tributável, e o correto é recolher imposto mensalmente pelo Carnê-Leão.

Já o MEI tem um tratamento diferente. Como existe um CNPJ, parte do faturamento pode ser considerada lucro isento, o que reduz a base de cálculo do imposto. Isso pode ser uma vantagem, desde que exista organização mínima.

No fim das contas, o autônomo paga imposto sobre praticamente tudo o que recebe, enquanto o MEI precisa primeiro separar o que é lucro e o que é renda tributável. Parece detalhe, mas é exatamente isso que muda o jogo.

Você precisa declarar se teve renda tributável acima de R$ 35.584 no ano de 2025. Também entra na obrigatoriedade quem tinha patrimônio acima de R$ 800 mil em 31/12/2025 ou fez operações na bolsa.

Muitos autônomos acham que, por não terem carteira assinada, passam despercebidos. Não é assim. Movimentações bancárias, recebimentos de empresas e outros dados são informados e cruzados pela Receita.

Como saber minha renda tributável?

Renda tributável é o valor que a Receita usa como base para calcular o imposto. Não é simplesmente tudo que entrou na sua conta. É o que sobra depois dos ajustes permitidos.

Na prática, quem não se organiza acaba pagando imposto sobre quase tudo que recebe.

Imagine um autônomo que recebe R$ 6.000 no mês. Ele tem R$ 2.000 de custos com internet, ferramentas e transporte.

Sem controle, a renda tributável fica próxima de R$ 6.000. Com Livro Caixa, ela cai para R$ 4.000.

É essa diferença que muda o imposto.

No fim, não é só sobre quanto você ganha. É sobre quanto você consegue mostrar que não ficou com você.





É verdade que todo autônomo vai ter que emitir Nota Fiscal?

Não existe uma obrigatoriedade universal de emitir nota fiscal para quem atua como pessoa física. Mas isso depende muito de quem é o seu cliente. Se você presta serviço para empresas, a nota fiscal costuma ser exigida. Não é só questão fiscal, é contrato. Muitas empresas nem conseguem pagar sem esse documento.

Para quem atende apenas pessoas físicas, o recibo profissional já é suficiente para declarar os rendimentos no Carnê-Leão. Mas atenção: emitir ou não nota não muda a tributação.

Se o dinheiro entrou, ele pode ser considerado renda tributável, principalmente para quem atua como pessoa física. Outro ponto importante é que o autônomo pode deduzir despesas da atividade, como internet, ferramentas e transporte, desde que mantenha um Livro Caixa organizado.

Já o MEI tem uma lógica mais simples. Parte do faturamento pode ser considerada lucro isento automaticamente, além da facilidade no pagamento de impostos. Por isso, abrir um MEI pode ser vantajoso em muitos casos. Mas não é obrigatório para todo mundo. Depende da atividade, do faturamento e do tipo de cliente.

Qual é o prazo para declarar o Imposto de Renda 2026?

O prazo oficial da declaração começou em 23 de março de 2026 e vai até 29 de maio de 2026. É nesse período que você reúne e declara tudo o que recebeu em 2025, incluindo os valores registrados no Carnê-Leão ao longo do ano.

Se você for autônomo e se encaixar em alguma regra de obrigatoriedade, o ideal é não deixar para a última hora. Antecipar o envio ajuda a identificar documentos faltantes, evitar erros e ainda aumenta as chances de receber a restituição mais cedo, se tiver direito.

Quem ganha R$7.000 por mês paga quanto de Imposto de Renda?

Depende do tipo de renda. Para quem é assalariado, o imposto já vem descontado direto na folha. Para quem é autônomo, o cálculo é feito por conta própria, normalmente via Carnê-Leão.

Em ambos os casos, a base é a mesma tabela progressiva. Mas o valor final pode mudar bastante por causa das deduções.

Exemplo

Uma pessoa que recebe R$7.000 por mês, sem dependentes e sem deduções relevantes, tende a cair na alíquota de 27,5%.

Na prática, isso não significa pagar 27,5% sobre tudo. O imposto é calculado por faixas. Ainda assim, o valor mensal pode ficar na casa de R$1.000 a R$1.200, aproximadamente.

Agora olha a diferença no caso de um autônomo:

Ele também recebe R$7.000 no mês, mas tem R$2.000 de custos com aluguel, internet e ferramentas de trabalho. Se ele registra esses gastos corretamente, o imposto passa a ser calculado sobre R$5.000, não sobre os R$7.000.

Isso reduz bastante o valor final. Esse controle de entradas e despesas é feito por meio do Livro Caixa, que nada mais é do que um registro organizado de tudo que entrou e saiu relacionado ao trabalho.

Sem esse controle, o imposto pode ser calculado sobre o valor cheio, e aí a diferença no bolso aparece.

Como funciona o Imposto de Renda para autônomos?

O funcionamento depende de quem paga pelo serviço. Quando o autônomo recebe de empresas, pode haver retenção de imposto na fonte, feita pela própria empresa. Já quando recebe de pessoas físicas, normalmente é o próprio profissional quem precisa calcular e recolher o imposto.

A principal ferramenta dessa rotina é o Carnê-Leão Web. Manter os rendimentos atualizados mês a mês ajuda a evitar multas, juros e dores de cabeça na declaração anual.

Quais impostos um autônomo precisa pagar?

O autônomo normalmente precisa olhar para três pontos principais: Imposto de Renda, INSS e, em alguns casos, ISS (Imposto Sobre Serviços).

O Imposto de Renda varia conforme a renda mensal. Um profissional que recebe R$ 3 mil por mês pode acabar pagando pouco ou até ficando isento, dependendo das deduções. Já alguém que recebe R$ 10 mil mensais como pessoa física pode cair na alíquota máxima de 27,5%.

Além disso, o autônomo também precisa contribuir para o INSS. Como contribuinte individual, a alíquota normalmente é de 20% sobre a renda, respeitando o teto do INSS. Na prática, isso significa que uma pessoa que ganha R$ 5 mil pode pagar cerca de R$ 1 mil mensais só de INSS.

Dependendo da cidade e do tipo de serviço, ainda pode existir cobrança de ISS. Em Belo Horizonte, por exemplo, muitas atividades pagam algo entre 2% e 5% sobre o valor do serviço.

É justamente aí que muita gente começa a avaliar abrir um CNPJ. Porque, dependendo da renda, atuar como pessoa física pode ficar bem mais caro.

Um exemplo simples:

Um autônomo que recebe R$10 mil por mês como pessoa física pode ter uma carga total próxima de 30% somando IR e INSS.

Já esse mesmo profissional no Simples Nacional, dependendo da atividade, pode pagar algo entre 6% e 15%.

Claro que isso varia conforme a profissão, despesas dedutíveis e faturamento. Mas, em muitos casos, a diferença passa facilmente de centenas de reais por mês. Por isso, quando a renda começa a crescer, vale a pena fazer as contas antes de continuar atuando apenas como pessoa física.

Quanto um autônomo pode movimentar por mês?

Não há um limite máximo para o que você pode receber, desde que a origem seja lícita e declarada. O fisco não pune quem ganha muito, mas sim quem omite ganhos da fiscalização.

O cruzamento de dados bancários hoje é quase instantâneo. Movimentar valores altos sem a devida declaração é o caminho mais rápido para cair na malha fina e enfrentar processos administrativos pesados.

Sou autônomo e nunca declarei Imposto de Renda. E agora?

Se você deveria ter declarado e nunca enviou o Imposto de Renda, o ideal é buscar a regularização o quanto antes. Mas calma: isso não significa necessariamente voltar ao início da sua vida profissional.

Na prática, a Receita Federal costuma cobrar os últimos 5 anos, e ainda é preciso avaliar se, em cada ano, você realmente estava obrigado a declarar. Dependendo da renda, pode até haver anos sem qualquer pendência.

Também existe a possibilidade de começar a organizar tudo corretamente daqui para frente, especialmente em casos mais antigos ou de baixa movimentação. Ainda assim, vale conversar com um contador para entender qual estratégia faz mais sentido no seu caso.

Ignorar totalmente o problema costuma ser o pior caminho, porque multas e juros podem crescer com o tempo e gerar dificuldades com CPF, financiamentos e vida bancária.

Conclusão: O autônomo não pode improvisar com imposto

Muita gente começa a trabalhar por conta própria focando só em ganhar dinheiro e deixa a parte tributária para depois. O problema é que, quando o faturamento cresce, o improviso começa a custar caro.

Ou seja, ter uma boa relação com um contador deixa de ser “luxo” e vira quase uma ferramenta de trabalho. É ele quem ajuda o autônomo a entender quanto precisa guardar para imposto, quais despesas podem entrar na conta, quando emitir recibos, como pagar o Carnê-Leão e até qual o melhor momento para abrir empresa ou mudar de regime tributário.

E esse acompanhamento costuma ser mais simples do que muita gente imagina. O profissional organiza recibos e comprovantes, envia os documentos mensalmente e recebe as guias prontas para pagamento. Em muitos casos, também faz reuniões periódicas para avaliar se continuar como pessoa física ainda vale a pena ou se migrar para MEI, ME ou Simples Nacional pode reduzir impostos.

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No fim das contas, o básico bem feito ainda é a fórmula mais segura: registrar ganhos, separar despesas, pagar guias em dia e acompanhar a vida financeira de perto. Isso evita dor de cabeça com a Receita e permite que o autônomo foque no que realmente importa: fazer o negócio crescer.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.