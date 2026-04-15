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Bolo de fubá é o que há!

Em um Brasil de juros altos, a receita básica vence a sofisticação. Um teste de 10 anos revela por que o Tesouro Direto ainda bate o Ibovespa no longo prazo.