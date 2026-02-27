Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

Por Isabel Gonçalves

Nathalia abriu a conta animada. A promessa era sedutora: dinheiro parado rendendo automaticamente, até 100% do CDI e tinha até cashback pingando de vez em quando. Parecia a solução perfeita para quem queria “investir” sem precisar estudar investimento. Até que no final do processo, ao conferir as taxas de rendimento ela se deparou com a seguinte tabela:

Simulação de rendimento da aplicação CDB do Neon Viracrédito. #contacomrendimentoautomático Reprodução Educando Seu Bolso

No primeiro mês, o dinheiro não rendia nada, e depois só uma fração do CDI. O “até 100%” era real, mas muito distante. Foi aí que ela percebeu que nem toda conta que promete rendimento funciona como investimento. Essa estratégia virou padrão entre fintechs, bancos digitais e até os bancões. Oferecer rendimento crescente para que o cliente deixe o dinheiro parado por mais tempo, mas eles só te contam no final.

O que são contas com rendimento automático?

Sabe aquela promessa de “seu dinheiro rendendo sozinho enquanto você vive a vida”? É basicamente isso. As contas com rendimento automático pegam o saldo parado e aplicam, por trás dos bastidores, em um produto simples, geralmente um CDB atrelado ao CDI, para que ele não fique mofando na conta corrente. Você não precisa apertar nenhum botão de investimento e, ainda assim, vê alguns centavos (ou reais) pingando.

Mas tem um detalhe importante, nem toda conta que “rende automaticamente” rende igual, e quase sempre existe regra no meio do caminho. Pode ter prazo mínimo, rendimento que começa baixinho e sobe com o tempo ou aquele famoso “até 100% do CDI” que depende de condições específicas. Ou seja, é melhor do que deixar parado? Geralmente sim. É investimento completo disfarçado de conta? Não.

Rendimento automático é investimento de verdade?

Depende do que você chama de investimento. Tecnicamente, há uma aplicação financeira por trás e algumas até contam com proteção do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), então existe rendimento real.

Mas, na prática, ele funciona mais como um “modo básico” de fazer o dinheiro não ficar parado do que como uma estratégia pensada para crescer patrimônio. Pode até ser melhor do que deixar o saldo zerado de rentabilidade, mas nunca vai substituir aplicações escolhidas com objetivo, prazo e rentabilidade mais competitiva.

Por que algumas contas rendem quase nada no começo?

O problema começa porque o “até 100% do CDI” quase sempre começa bem longe dos 100%. E aí o dinheiro parado que era um problema, continua parado e continua um problema. A gente sabe que muitas vezes as finanças parecem complicadas e escolher o caminho mais fácil parece a melhor opção. Mas os bancos também sabem, e aí se aproveitam da “preguiça” para esconder detalhes importantes em letras miúdas.

Em muitos modelos de rendimento progressivo, o dinheiro entra rendendo uma fração pequena do CDI, ou nada, e só atinge o percentual cheio depois de vários meses parado. Se a pessoa usa a conta no dia a dia e movimenta o saldo, dificilmente chega ao topo da escadinha. E o dinheiro que não estava rendendo nada? Está lá, não rendendo nada.

Veja esse exemplo:

Aqui a gente tem o caso de uma conta que “supostamente” rende automaticamente. O BB Rende Fácil é um CDB do Banco do Brasil que rentabiliza automaticamente o saldo parado em conta. Outro banco, mesmo esquema. Não é um caso isolado.

Tabela da conta com rendimento automático do Banco do Brasil. Reprodução Educando Seu Bolso

No caso dessa aplicação automática, o dinheiro só vai render 100% do CDI depois de um ano e meio! Vamos fazer as contas:

Se você deixar R$100 parados 3 meses, rendendo 2% do CDI, o que corresponde a uma taxa de 0,023% mensal, você vai ganhar incríveis R$0,069. Não dá nem para comprar uma bala. Chamar isso de “rendimento” é um grande ato de generosidade.

E ainda tem a questão do tempo

Vamos supor que você consiga deixar seu dinheiro lá parado por mais de um ano e meio. Bom, agora ele vai render 100% do CDI. Muita gente acha que essa regra se aplica ao valor total, como se fosse retroativo, mas não é assim que funciona.



Se você deixar o dinheiro parado por 580 dias, ele só vai render 100% do CDI a partir do dia 540. Ou seja, são 40 dias de rendendo 100% do CDI. O dinheiro não vai se multiplicar magicamente no dia do aniversário dele.

Quando a propaganda destaca “até 100% do CDI”, mas o cliente passa meses recebendo centavos, a distância entre expectativa e realidade fica grande demais para ser ignorada. E para quem acreditava que o rendimento seria imediato e equivalente a um CDB tradicional, a frustração vem em forma de centavos.

É por isso que especialistas como a professora Adriana Ripka, economista e doutora em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) alerta. "É importante observar o percentual de rendimento, a liquidez, a segurança e a presença de tarifas que possam corroer os ganhos.”

Conta que rende pouco pode perder para a poupança?

Pode, sim e é aí que a ironia aparece. Se a conta começa pagando só uma fração do CDI nos primeiros meses, o rendimento efetivo pode ficar abaixo do que a poupança (notoriamente conhecida como um dos menores rendimentos do mercado) entregaria no mesmo período. Enquanto a poupança tem uma regra clara de remuneração, essas contas com rendimento progressivo fazem de tudo para esconder o rendimento inicial.

Qual banco digital rende mais que a poupança em 2026?

Em 2026, praticamente todo banco digital anuncia rendimento superior ao da poupança. Como a caderneta segue uma regra fixa de remuneração, que hoje está por volta dos 8,5% ao ano, qualquer conta que pague próximo de 100% do CDI (14,9% ao ano) já tende a superar o rendimento dela na maior parte dos cenários de juros atuais. No papel, a disputa parece fácil.

Em nossas pesquisas, descobrimos que a grande maioria dos bancos oferecem uma opção com rendimento automático progressivo, por isso, sempre desconfie. Bancos que oferecem caixinhas e cofrinhos como Inter, Nubank e Itaú podem apresentar bons rendimentos desde o início. Mas a pergunta certa não é apenas qual rende mais que a poupança, e sim em quais condições.

Algumas contas pagam 100% do CDI desde o primeiro dia. Outras, como vimos, começam com percentuais baixos e só atingem o rendimento cheio depois de meses. Há ainda casos com limite de valor, exigência de prazo mínimo ou regras específicas para manter a taxa prometida.

Superar a poupança não é difícil, difícil é entregar um rendimento realmente competitivo desde o começo, sem depender de escadinhas, prazos longos e letras miúdas.

Conclusão: Quando vale a pena usar conta com rendimento automático?

O discurso que diz que a conta com rendimento automático evita que o dinheiro fique totalmente parado cai por terra quando você precisa deixar ele parado para render. Então, antes de confiar só nela, vale checar três pontos práticos:

Qual o percentual do CDI que ela paga desde o primeiro dia?

Há prazo para atingir o rendimento máximo e há limite no rendimento?

Existe alternativa com liquidez diária pagando mais?

Nesta última, na maioria das vezes a resposta vai ser sim. Por que não transferir para uma caixinha, cofrinho ou Tesouro Reserva, que rendem os 100% do CDI e permitem resgates diários?

Se a conta começar rendendo pouco e você tiver objetivos claros (como formar reserva ou fazer o dinheiro crescer), sai correndo. O rendimento automático é um ponto de partida, mas não a linha de chegada. Principalmente quando você só conhece todas as condições depois que chegou em último na corrida.

