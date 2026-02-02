Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

Por Alexia Diniz

Em 2024, o dinheiro caiu na conta. O banco quebrou, o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) pagou dentro do limite e a sensação foi de alívio. Parecia um problema resolvido, uma vida financeira normalizada.

Dois anos depois, aconteceu de novo. Outro banco pequeno, outra taxa alta, outra liquidação. Mais uma vez, o FGC entrou em ação e devolveu o dinheiro.

Hoje, essa pessoa está na quarta ficha do FGC. Já recebeu indenizações seguidas e, até 2028, praticamente não pode mais investir em bancos com risco de liquidação. Não porque o FGC acabou, mas porque o limite dela acabou.

Essa história deixa um recado. O FGC não foi criado para bancar uma estratégia baseada em pular de banco frágil em banco frágil. Ele existe para reduzir o impacto de um evento raro, não para virar plano A de investimento.

O que é a garantia do FGC?

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é uma entidade privada, mantida pelos próprios bancos, que funciona como um mecanismo de proteção para clientes e investidores em caso de quebra ou liquidação de instituições financeiras.

Na prática, ele age como um seguro. Se o banco quebra e o cliente tem um produto coberto, o FGC entra para ressarcir os valores dentro de regras previamente definidas. Isso evita que o prejuízo seja total, mas não elimina todos os problemas envolvidos.

É importante deixar claro desde o início: o FGC não impede bancos de quebrarem, não avalia a saúde das instituições e não garante que o dinheiro volte rapidamente. Ele apenas define até quanto o investidor pode ser ressarcido.

Qual o valor que o FGC garante?

A regra mais conhecida do FGC é a cobertura de até R$250 mil por CPF ou CNPJ, considerando o conjunto de produtos cobertos.

Mas existe uma regra menos divulgada, e muito mais perigosa, que limita o pagamento total do FGC a R$1 milhão por CPF ou CNPJ a cada período de quatro anos.

Isso significa que quem passa por sucessivas quebras bancárias pode, sim, atingir esse teto. A partir daí, mesmo que o banco quebre e o investimento esteja na lista de produtos cobertos, o FGC pode não pagar integralmente.

Exemplo:

Imagine a seguinte situação:

Você tinha R$250 mil no Banco A banco quebra FGC paga.





Depois, você coloca R$250 mil no Banco B banco quebra FGC paga.





Em seguida, investe mais R$250 mil no Banco C banco quebra FGC paga.





Resolve repetir no Banco D…





Nesse ponto, você já encostou no teto de R$1 milhão em 4 anos.

Se outro banco quebrar dentro desse período, o FGC pode não pagar tudo, ou simplesmente não pagar.

O limite de R$250 mil é por conglomerado, não por CNPJ

Um erro comum é achar que basta dividir o dinheiro entre vários bancos para aumentar a proteção do FGC. Muita gente imagina que, abrindo contas diferentes, automaticamente está mais protegido, mas não funciona assim.

Hoje, o limite de R$250 mil do FGC vale por pessoa (CPF ou CNPJ) dentro de um mesmo conglomerado financeiro, e não por cada banco isoladamente. Se duas instituições fazem parte do mesmo grupo econômico, o limite é compartilhado.

Na prática, isso muda bastante o jogo. Se uma pessoa tem R$250 mil no Inter e R$250 mil no Nubank, são conglomerados diferentes. Nesse caso, o FGC pode pagar R$500 mil no total.

Agora, se essa mesma pessoa tem R$250 mil no Will Bank e R$250 mil no Banco Master, que pertencem ao mesmo conglomerado, a proteção não dobra. O FGC considera tudo como uma única exposição e o valor máximo garantido será R$250 mil, não R$500 mil.

Por isso, antes de investir, não basta olhar o nome do banco ou a taxa oferecida. É fundamental entender quem está por trás da instituição e se ela faz parte de um conglomerado financeiro maior. Ignorar isso pode dar uma falsa sensação de segurança, e o prejuízo só aparece quando já é tarde demais.

O que o FGC faz?

Quando uma instituição financeira entra em intervenção ou liquidação, o FGC organiza o processo de ressarcimento dos clientes elegíveis. Isso envolve conferência de dados, definição de valores e liberação do pagamento.

Esse processo não é imediato. O dinheiro pode ficar indisponível por semanas ou meses, o que já é um problema relevante para quem precisa de liquidez ou estava usando aquele valor como reserva.

Além disso, o pagamento do FGC não cobre eventuais ganhos futuros. Ele devolve o valor principal e os rendimentos previstos até o limite, mas o tempo perdido e a insegurança ficam por conta do investidor.

Quais bancos são cobertos pelo FGC?

O FGC cobre bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, caixas econômicas e cooperativas financeiras que sejam associadas ao fundo. Isso vale tanto para grandes bancos quanto para instituições menores.

O ponto que costuma confundir muita gente é achar que, só porque dois bancos “têm FGC”, eles oferecem o mesmo nível de segurança. Não é assim que funciona. Estar no FGC não significa que o banco é sólido, bem gerido ou financeiramente saudável.

O FGC protege o produto, não o banco. Dois CDBs podem ter a mesma garantia formal, mas serem emitidos por instituições com riscos completamente diferentes. Em um, a chance de quebra é remota; no outro, a taxa alta existe justamente porque o risco é maior.

Em resumo: o FGC entra se algo der errado, mas a probabilidade de isso acontecer não é igual para todos os bancos.

Quais investimentos o FGC cobre?

O FGC não cobre qualquer investimento. Ele protege apenas produtos específicos.

Investimentos cobertos pelo FGC

CDB (Certificado de Depósito Bancário)





RDB (Recibo de Depósito Bancário)





LCI (Letra de Crédito Imobiliário)





LCA (Letra de Crédito do Agronegócio)





Poupança





Letra de Câmbio (LC)





Se você investiu em algum desses produtos, dentro do limite, há cobertura.

O que o FGC não garante?

Ficam fora da cobertura fundos de investimento, debêntures, CRI, CRA, ações, ETFs, COEs, previdência privada e qualquer aplicação fora da lista oficial.

Isso significa que, em caso de quebra, o prejuízo nesses produtos é integralmente do investidor, independentemente do valor aplicado.

Conclusão: não é só porque tem FGC que tá protegido

O FGC é uma proteção importante, mas não substitui análise e bom senso. Ele existe para reduzir o prejuízo em situações pontuais, não para sustentar decisões tomadas apenas com base em juros altos.

Em momentos como o atual, com bancos quebrando e muita gente reinvestindo no impulso, o cuidado precisa ser redobrado. Olhar só para a taxa e ignorar quem está por trás do produto é uma forma silenciosa de assumir risco demais.

Antes de aplicar, vale sempre a pergunta básica: quem está com o seu dinheiro e por quê precisa pagar tanto para ficar com ele? Nem todo prejuízo vem de golpe ou fraude. Muitos nascem de escolhas mal avaliadas, feitas achando que o FGC resolve tudo.

No fim das contas, investir bem não é correr atrás do maior rendimento possível. É saber onde o dinheiro está, quais riscos existem e evitar transformar um mecanismo de proteção em muleta.

