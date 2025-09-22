Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

Por Isabel Gonçalves

Ana tem uma barraquinha de bolos caseiros e sempre vendeu bem. Mas o problema começou quando uma cliente tentou pagar no cartão e a maquininha travou. Depois, uma outra reclamou do valor mínimo para crédito. Então, Ana sentiu que a maquininha era o que estava levando seu lucro e mergulhou em pesquisas para descobrir qual a melhor maquininha de cartão.

Situações como essa são comuns. O pequeno comerciante brasileiro muitas vezes escolhe sua maquininha pela propaganda na TV ou pela indicação de um amigo, sem perceber que uma decisão mal calculada pode custar caro. É aqui que entra o Simulador de Máquina de Cartão do Educando Seu Bolso, uma ferramenta para transformar a confusão de taxas e modelos em clareza e devolver ao empreendedor o controle sobre suas próprias vendas.

Qual a melhor maquininha de cartão do mercado?

Essa é uma das perguntas mais frequentes entre empreendedores, e também uma das mais difíceis de responder. Para alguns, é a maquininha com a menor taxa no débito. Para outros, é a que oferece prazos de recebimento mais rápidos ou que não cobra mensalidade.

Hoje, marcas como SumUp, Ton, PagBank e Mercado Pago costumam aparecer entre as opções com taxas mais competitivas, principalmente para quem fatura pouco ou prefere antecipar os recebíveis. Já Cielo e Getnet podem ser interessantes para empresas maiores, que negociam condições personalizadas.

Mas aqui está o ponto crucial: não existe uma única resposta. A maquininha que funciona bem para a barraca de açaí na praia pode ser péssima para a loja de roupas que parcela em até 10 vezes. É justamente nesse cenário de tantas variáveis que criamos o Simulador de Maquininhas. Em vez de apostar no “achismo” ou se guiar só por anúncios chamativos, você consegue comparar, de forma prática e personalizada, qual maquininha realmente oferece o melhor custo-benefício para o seu negócio.

O que é o Simulador de Maquininhas de cartão?

O simulador é uma ferramenta simples e gratuita do Educando Seu Bolso. A partir de algumas informações básicas sobre o seu negócio, a ferramenta cruza dados das principais opções de maquininhas disponíveis no mercado. Em segundos, você descobre qual opção tem o melhor custo-benefício para a sua realidade.

Entre tantas taxas, prazos de recebimento, custo fixo, garantia, conexão e até a praticidade do aparelho, o objetivo é te ajudar a tomar uma decisão consciente. Pense na diferença que isso faz para a Dona Maria, por exemplo, que vende marmitas e precisa de uma maquininha simples, sem mensalidade alta. Ou para a Márcia, dona de um salão de beleza, que lida com compras parceladas no crédito e não pode perder dinheiro em taxas abusivas.

Como o simulador de máquinas de cartão funciona?

Para usar é simples, acesse a página do simulador e coloque alguns dados do seu negócio.

Informe as vendas mensais

Primeiramente, você deve informar uma média de quanto você vende no débito mensalmente. Você também precisa preencher informações das suas vendas no crédito à vista e parcelado por mês. Isso é importante para saber quanto dinheiro a máquina de cartão vai movimentar.

Coloque dados de parcelamento

Aqui, você deve colocar a quantidade de parcelas que seus clientes normalmente dividem as compras. Há negócios em que os clientes pagam quase sempre à vista. Já em setores como móveis ou estética, o parcelamento é praticamente regra. Essa informação muda bastante o resultado da simulação, porque as taxas cobradas no parcelado geralmente são bem mais altas.

Adicione preferências e filtros

Além dos dados de vendas, o simulador também permite marcar preferências: se você é pessoa física ou jurídica, se precisa de uma maquininha que aceita vale-refeição, se prefere maquininhas com chip próprio ou conexão wi-fi.

Também dá para selecionar se você busca uma máquina sem mensalidade ou aceita pagar um valor fixo em troca de taxas menores. Esses filtros refinam os resultados para que a comparação seja o mais próxima possível da sua realidade.

Por fim, você deve informar o setor da sua empresa porque isso vai influenciar no tipo de maquininha que você precisa (não dá pra ter um restaurante que não aceita Vale Refeição né) e suas informações de contato, mas não se preocupe, não vamos te bombardear com mensagens). E aí é só clicar em simular.

Interpretando os resultados

O que o simulador faz é comparar cerca de 40 maquininhas e quase 100 planos de diversas empresas. Para isso, ele considera variáveis como o preço, as taxas das maquininhas de cartão e as funcionalidades de cada modelo e plano.

Sendo assim, ao clicar em simular você vai ter como resultado a maquininha mais indicada para o seu caso, com todas as informações sobre ela e ainda por cima um link para contratar. Veja na imagem:

Imagem de comparação de maquininhas de cartão mostrando a SumUp Solo Printer com impressora de recibos, custo total de R$ 240,15. Reprodução Educando seu Bolso

Nosso simulador te mostra o custo total da maquininha por mês, o modelo, nossa avaliação e características como quais são as bandeiras aceitas e em quanto tempo o dinheiro vai cair na sua conta. Além disso, te mostramos também outras opções de máquinas de cartão que funcionam no seu caso para você comparar e ter um leque de opções.

O que é o “custo total” e como ele é calculado?

Um dos grandes trunfos do simulador é a clareza no cálculo do custo total. Ele não considera apenas a taxa isolada de cada transação, mas o pacote completo: preço de aquisição do aparelho, contando com o tempo de garantia, comparando com a mensalidade ou aluguel, e as taxas de descontos aplicadas aos volumes de vendas por modalidade de pagamento.

Exemplo prático:

Ana não tem capital de giro, por isso precisa receber o dinheiro de suas vendas na hora. Assim, decidiu comprar a Moderninha Smart 2 da Pagbank que antecipa automaticamente todos os recebimentos futuros de vendas através da maquininha. Vamos ver qual será o custo total mensal da Ana se ela concentrar todos o seu faturamento nessa maquininha? .

Custo da maquininha: R$ 196,08 à vista





Garantia: 5 anos





Taxas: 2,39% no débito, 4,99% no crédito à vista e 1,41% de taxa adicional por parcela.





Faturamento mensal: R$2.000 no débito, R$1.500 no crédito à vista e R$1.000 no parcelado em 2 vezes.

Neste cenário, Ana está gastando R$186,65 por mês só em taxas, se multiplicarmos as taxas pelo faturamento. Veja:

R$2000 x 2,39% = R$ 47,80 +

R$1.500 x 4,99% = R$74,85 +

R$1.000 x (4,99% + 1,41% = 6,40%) = R$64

Total: R$186,65

Somando o total descontado em taxas acima ao valor da compra dividido pela garantia (R$196,08/60 meses) = R$3,27, chega-se a um custo total de R$189,92 por mês.

Esse é um cálculo que, no dia a dia, poucos empreendedores têm tempo ou disposição para fazer, mas que pode significar centenas de reais a mais ou a menos no caixa ao fim do ano.

Empresas presentes no simulador

As grandes marcas estão todas lá: PagBank (Moderninha e Minizinha), Mercado Pago, SumUp, Ton, Cielo, Getnet, Safra, InfinitePay. O Educando Seu Bolso reforça a imparcialidade: não há propaganda disfarçada, apenas números comparados lado a lado.

Em um mercado onde cada centavo faz diferença, confiar em dados claros é essencial. E além do simulador, você também pode acessar rankings e análises detalhadas das melhores maquininhas do mercado, tudo atualizado constantemente.

O que saber antes de comprar uma maquininha?

Antes de escolher, é importante avaliar alguns pontos como o perfil dos seus clientes e os custos. Se a galera paga mais no débito, priorize taxas nessa modalidade, se eles preferem parcelar, atenção nas taxas. No fim, a melhor maquininha depende da sua realidade. É por isso que, utilizando o simulador, você economiza nas contas e pode tomar a decisão certa com base em dados, não em propaganda.

Conclusão: a escolha que faz diferença no fim do mês

Quem já empreende sabe que cada real conta. Uma taxa mal escolhida pode parecer pouca coisa, mas no fim do mês é aquele dinheiro que falta para repor o estoque ou pagar a conta de luz. Para quem vende pouco, cada por cento de taxa pesa no lucro.

É por isso que o Simulador de Maquininhas do Educando Seu Bolso se torna um parceiro de verdade no dia a dia. Ele não resolve a correria de ser dono, caixa e financeiro ao mesmo tempo, mas ajuda a aliviar uma parte importante dessa carga. No fim, o que está em jogo não é só a máquina, mas o futuro e a tranquilidade do seu negócio.

