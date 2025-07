Simulador de Máquina de Cartão

O Simulador de Maquininhas do Educando Seu Bolso ajuda você a escolher a melhor máquina de cartão para o seu negócio, de acordo com o seu perfil de vendas. Basta informar o valor médio das suas vendas mensais, o tipo de pagamento mais utilizado (débito, crédito à vista ou parcelado) e o número de parcelas mais frequente.

A ferramenta compara as principais maquininhas do mercado e mostra qual oferece o menor custo, considerando taxas, antecipação de recebíveis e valor de aquisição. É uma forma simples, direta e confiável de saber qual opção pesa menos no seu bolso, sem precisar interpretar planilhas complicadas ou letras miúdas dos contratos.

Valores estimados, sujeitos a variações. Dados atualizados por Educando Seu Bolso.