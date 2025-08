Por Isabel Gonçalves

Toda vez que eu vou abastecer o carro fico na dúvida: "qual combustível vale mais a pena, gasolina ou etanol?" O etanol é mais barato, mas meu carro anda menos com ele. Por outro lado, a gasolina por mais que seja mais cara, me dá uns km a mais por litro.

Se você, assim como eu, não é muito bom com números para fazer essa conta rápido enquanto o frentista espera a resposta, o Simulador de Combustível do Educando Seu Bolso pode ser uma mão na roda. Se você quer parar de abastecer no escuro e começar a fazer escolhas mais inteligentes, vale a pena conhecer.

Como calcular o consumo de combustível

Que existem vários tipos de combustível você já sabe. A gasolina comum, derivada do petróleo, a gasolina aditivada com químicos que ajudam a fazer a limpeza do motor, o etanol, um biocombustível mais barato, o GNV, um combustível gasoso e o diesel, para veículos mais pesados como caminhões e ônibus.

A gasolina e o álcool são os mais comuns e hoje em dia praticamente todo carro é flex, ou seja, aceita qualquer um dos dois. Por isso, é comum a dúvida para saber qual dos dois combustíveis vai ser mais vantajoso.

Para calcular o consumo, você precisa saber quantos quilômetros seu carro consegue rodar com 1 litro de combustível. Essa informação aliada com o preço dos combustíveis vai te mostrar qual deles é mais vantajoso financeiramente.

Como utilizar o Simulador de Combustível?

O simulador faz um cálculo personalizado, levando em consideração os seguintes dados:

Preço médio da gasolina onde você mora;





Preço médio do etanol na sua região;





Consumo médio do seu carro com gasolina ;





Consumo médio do seu carro com etanol.

Você deve colocar todas essas informações nos espaços definidos, além de informar seu nome e suas informações de contato. Mas não se preocupe, não vamos te bombardear com mensagens e e-mails.

Depois de clicar em simular, você vai receber a resposta com o que compensa mais, gasolina ou etanol. Simples assim.

Dúvidas extras: Como saber o consumo do meu carro?

Hoje em dia, grande parte dos carros novos vendidos no Brasil já sai de fábrica com um computador de bordo que mostra o consumo médio de combustível. E essa informação varia de acordo com o modelo do carro.

Mas, se você não sabe de cabeça quanto seu carro consome, pode consultar o consumo médio dos modelos mais populares do Brasil, segundo o Inmetro:

Volkswagen Polo: 14 km/L (gasolina) e 9,6 km/L (etanol)

Chevrolet Onix: 12,9 km/L (gasolina) e 8,7 km/L (etanol)

Hyundai HB20: 13,5 km/L (gasolina) e 9,4 km/L (etanol)

Fiat Mobi: 14 km/L (gasolina) e 9,6 km/L (etanol)

Renault Kwid: 15,7 km/L (gasolina) e 11 km/L (etanol)





Mas atenção: esses números são médias. O seu consumo real pode variar bastante dependendo do seu estilo de direção, se você anda com o ar-condicionado ligado, pega muito trânsito ou esquece de fazer a manutenção preventiva, aí seu carro vai beber mais que seu tio no churrasco da família.

Quer um número mais preciso? Calcule você mesmo!

Se quiser saber exatamente quanto seu carro está gastando, siga este passo a passo:

Escolha um ponto de referência no tanque (por exemplo, quando estiver na metade ou na reserva);



Abasteça com gasolina ou etanol e anote quantos litros colocou;



Zere o medidor de quilometragem parcial;



Ande normalmente até o marcador voltar ao ponto de referência;



Divida a quilometragem percorrida pela quantidade de litros abastecidos.





Exemplo: Fiat Palio

João tem um Fiat Palio 2018 e está desconfiado de que o carro está gastando mais do que o normal. Então, assim que a luz da reserva acendeu, ele colocou 20 litros de gasolina no tanque e zerou o medidor de quilometragem, o hodômetro.

Depois de alguns dias, a luz da reserva acendeu de novo e ele viu que tinha rodado 258 km. Agora, é só dividir os 258 km pelos 20 litros abastecidos:

258 ÷ 20 = 12,9 km/L

Ou seja, o Fiat Palio de João está fazendo 12,9 km por litro de gasolina no uso real do dia a dia. E aí para descobrir o quanto o carro dele rodava com etanol, fez a mesma coisa.

Colocou 20 litros de álcool e zerou o hodômetro, mas dessa vez o carro rodou 192,4 km antes de acender a luz da reserva.

192,4 ÷ 20 = 9,62 km/L

Ou seja, no uso real, o Fiat Palio está fazendo 9,62 km por litro de etanol.

Como economizar combustível? Veja essas dicas práticas

Mesmo escolhendo o combustível mais vantajoso, dá pra economizar ainda mais com alguns hábitos simples.

1. Evite usar o ar-condicionado o tempo todo: o ar consome potência do motor, o que aumenta o gasto de combustível.

2. Use marchas mais altas sempre que possível: elas ajudam a economizar.

3. Faça manutenção preventiva: filtros sujos, velas gastas ou até pneus descalibrados aumentam o consumo. Fique atento!

4. Dirija com calma: frear ou acelerar bruscamente não só gasta mais combustível como desgasta o carro mais rápido.

5. Calibre os pneus: pneus com a pressão correta garantem menor resistência ao rolamento e menor gasto de combustível.

Conclusão: qual combustível vale mais a pena?

A resposta depende. E é exatamente isso que o simulador ajuda a responder. É claro que diferentes combustíveis exigem observações técnicas, como por exemplo, a gasolina tende a ser menos corrosiva e mais suave para o motor, mas o etanol, por outro lado, suja menos e é menos poluente. Então, no fim o que vai compensar é aquele que não pesa tanto assim no bolso.





E aqui o que vai contar é a informação e não o achismo. E o Simulador de Combustível do Educando Seu Bolso existe justamente para isso: te ajudar a tomar a melhor decisão, baseadas na realidade do seu carro, da sua cidade e do seu uso. Mas também dá pra economizar no custo do carro. Dá só uma olhada no nosso Simulador de Financiamento de Veículos e o Comparador de Carro por Assinatura. Afinal, o custo com combustível é um dos mais aparentes mas está longe de ser o maior.

E fato é que a economia está nos detalhes, até no tipo de combustível que você coloca no tanque. Se a gasolina tá cara, o jeito é abastecer com inteligência... ou começar a considerar uma bike elétrica.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.