O Simulador de Combustível do Educando Seu Bolso ajuda motoristas a entenderem quanto estão gastando com combustível em seus deslocamentos diários ou eventuais. Basta inserir a distância percorrida, o consumo médio do veículo (km/l) e o preço do combustível.

A ferramenta calcula automaticamente o custo da viagem ou do trajeto regular, permitindo comparações entre etanol e gasolina, ou até mesmo entre diferentes veículos. É um recurso útil para economizar e tomar decisões mais conscientes no dia a dia.

Valores estimados, sujeitos a variações. Dados atualizados por Educando Seu Bolso.