Por Isabel Gonçalves

Minha prima é muito fã da Larissa Manoela, desde a época de Carrossel, e quando ficou sabendo que ela tinha uma operadora de celular, decidiu logo trocar de plano. Mas nem precisou sair do sofá, entrou no app, clicou em “contratar plano” e pronto: minutos depois, estava com um novo número e internet liberada.

Os planos de celular digitais estão mudando a forma como nos conectamos. Nada de loja física, chip de plástico ou atendente te deixando na linha por 40 minutos. Tudo é feito pelo celular, do início ao fim. Mas será que esses planos são mesmo vantajosos ou só mais uma forma de te prender ao seu banco favorito? Vamos entender como funciona e se vale a pena pra você também.

O que é telefonia móvel

Vivo, Claro, TIM e até a falecida Oi são as operadoras de celular mais conhecidas. Tradicionais, com atendentes e call centers oferecendo os mais diversos planos. Pré-pago, pós-pago, ligações ilimitadas, pacotes de internet e nós, temos que saber escolher o melhor.

As operadoras já fazem parte da nossa vida. É quase impossível viver no mundo de hoje sem internet no celular. Por isso, as chamadas operadoras de telefonia móvel oferecem esse serviço através de antenas de sinal, para que você possa enviar mensagens, fazer chamadas e ficar sempre online.

Como funcionam os planos digitais?

Acontece que, hoje em dia, até contratar um plano de celular virou coisa de clique e nem precisa levantar do sofá. Os planos digitais permitem que você faça absolutamente tudo online: da contratação ao pagamento, passando por manutenções que agora se resolvem com um botão (ou pelo menos é o que prometem). Em breve, nem o chip físico vai existir mais.

Isso já é realidade, viu? Se você tem um iPhone 13 ou um Galaxy S24, já pode usar o tal do eSIM, um chip virtual perfeito para quem tem pavor de atendente perguntando "em que posso ajudar?" que no fim não ajuda em nada. Além disso, esses planos digitais são pré-pagos e sem fidelidade, ou seja, se o sinal sumir, você pode dar tchau sem precisar escrever uma carta de rompimento com a operadora.

Quais são as operadoras de celular?

Nós chamamos as operadoras que oferecem planos digitais de MVNO, que significa Operadora Móvel Virtual. É basicamente uma empresa que oferece serviços de telefonia móvel sem possuir infraestrutura de rede própria. Por isso, Inter e Nubank, por exemplo, podem ofertar esses serviços. E tem até artista, clube de futebol e os Correios na concorrência também.

Algumas das operadoras mais clássicas como a Vivo e a Claro já criaram seus planos virtuais, diferente dos planos comuns que para cancelar por exemplo, você precisa ir presencialmente a uma agência. E é claro que os bancos digitais, defensores da praticidade (e quem nem agência tem), não iam ficar de fora dessa.

Intercel, o plano de telefonia do Banco Inter

Se você é cliente do Banco Inter, já deve ter esbarrado no Intercel, o serviço de celular criado em 2020. O plano é em parceria com a Vivo, utilizando as antenas da operadora. Isso quer dizer que onde pega Vivo, pega Intercel.

A proposta é tentadora: planos pré-pagos mais baratos, com preços variando entre R$15 e R$70, pagamento direto pelo app do banco com cashback na recarga e o acúmulo de internet não usada para os meses seguintes. Mas, o serviço é exclusivo para quem já é cliente do banco, ou seja, é mais uma forma de te manter dentro do ecossistema Inter.

Nucel do Nubank

Lançado em janeiro de 2025, o Nucel também é um plano de telefone digital. Por enquanto, a operadora só funciona em aparelhos que tenham o eSIM. Com preços entre R$45 e R$75 mensais, o serviço funciona através das antenas da Claro.

O plano do roxinho oferece um diferencial interessante. Clientes Nucel têm acesso a uma “Caixinha Turbo” exclusiva, com rendimento de 120% do CDI para valores até 10 mil reais. A fim de comparação, a caixinha básica do Nubank rende 100% do CDI.

Mas como nem tudo é perfeito, para ser cliente Nucel, você precisa ter um cartão de crédito do banco ativo. Isso mesmo, não adianta só ter a Nu conta, tem que gastar no crédito.

Vivo Easy e Claro Flex

Buscando se adaptar às demandas de um mundo cada vez mais conectado, as operadoras estão se adaptando e criando planos digitais.

Vivo Easy é o plano digital da Vivo e tem preços variando de R$33 a R$100 por mês e cashback mensais que vão de 10 a 30 reais dependendo do plano. Você pode ter até 27GB de internet no seu chip físico ou eSIM.

Já os planos Claro Flex tem um pacote de internet a partir de 30GB e preços entre R$44,99 e R$69,99. Ou seja, mais internet se comparado à Vivo. Também funciona tanto no chip físico ou eSIM.

Laricel

Aqui as coisas começam a ficar estranhas (ou interessantes)... Em 2021, a estrela mirim de Carrossel, Larissa Manoela anunciou o lançamento da sua própria operadora de celular, a Laricel. E o melhor é que ela tem uma avaliação ótima no Reclame Aqui, não deixando a desejar na cobertura e nos preços.

Funcionando através da Dry Telecom, empresa de soluções em telefonia móvel digital, o chip Laricel utiliza as torres e antenas da TIM. O plano de 15 GB custa R$30 por mês, sendo o mais barato. Já o plano que tem o maior pacote de dados (55GB) custa R$75 mensais.

Time de futebol virou operadora de celular?

Você que é torcedor roxo, agora também pode carregar o escudo do seu time no chip do celular. Os clubes de futebol estão investindo em MVNOs e oferecendo planos digitais também pela Dry Telecom.









Porque nada transparece mais “amor incondicional” do que pagar a fatura de um plano de dados com a logo do seu clube estampada. Afinal, quem precisa de internet rápida quando se tem 10GB de fé e 5GB de esperança no Brasileirão? E se o time perder? Pelo menos o chip continua funcionando.

Qual o melhor plano de celular hoje?

Com tantas opções concorrentes, vale a pena analisar seus hábitos no celular. Você viaja muito? Então precisa de um plano com boa cobertura. Gosta de assistir série pelo celular? Então um plano com um pacote de dados maior vai te atender melhor. Se liga nessa tabela que preparamos:





Se analisarmos com calma, o plano do Intercel, custa na verdade R$49,00 por causa do cashback que vai cair na sua conta toda vez que renovar. Mas por outro lado, você precisa renovar duas vezes por mês, então os 70 reais, viram 49, mas no fim do mês você pagou R$98. Complicado né?

Já o plano da Vivo Easy custa R$35 com o cashback mensal de 20 reais, dessa forma ele é o plano digital mais barato que oferece quase 30GB. Se você não precisa de tanta internet assim, vale a pena pesquisar e fazer a comparação.

Tenha em mente que todos os planos digitais são pré-pagos, então se você gosta de ter um controle maior sobre suas finanças, é uma boa pedida. Vale ficar de olho também nas promoções de portabilidade e nos bônus oferecidos por apps ou bancos parceiros, às vezes, uma recarga simples pode vir cheia de cashbacks e internet extra.

Conclusão: Vale a pena contratar uma operadora de celular digital?

É fato que poder contratar, ou cancelar um plano de celular sem falar com nenhum atendente (nem ouvir o clássico “vou estar verificando”) é bem vantajoso. Quem não gosta de praticidade e cashback?

Mas calma lá. Antes de contratar de olho fechado o combo internet + rendimento da caixinha turbo + adesivo personalizado do banco, vale parar e pensar. Será que estamos ganhando liberdade ou só trocando um vínculo por outro, agora em tom de roxo, laranja ou Lari? Quando o seu plano depende do seu limite no cartão, da sua conta ativa ou de você topar mais um serviço do banco, a fidelidade sai pela porta, mas a amarra entra pela janela.

No fim das contas, talvez a melhor escolha seja mesmo aquela que cabe no bolso e dá liberdade pra sair correndo quando a internet começa a travar no meio da sua série. Porque plano bom é aquele que funciona, seja ele digital ou não.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.