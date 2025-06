Por Alexia Diniz

Quando eu era pequena, meus pais me davam um cofrinho de porquinho todo ano. Era lá que eu guardava as moedinhas e notas que ganhava ao longo dos meses, sonhando com a viagem para a praia nas férias.

Hoje, vejo meu sobrinho fazendo o mesmo: só que no celular. Ele tem um porquinho digital, onde guarda os trocados do lanche ou o dinheiro que ganha da madrinha no Pix. O mundo mudou, mas a essência é a mesma: guardar para realizar sonhos.

Bancos criaram caixinhas e cofrinhos digitais: ferramentas para guardar dinheiro separado do saldo principal. Parece inofensivo, mas a pergunta é: vale a pena usar essas ferramentas? Ou você só está deixando seu dinheiro parado?

O que são cofrinhos e caixinhas digitais?

Aqui vai a verdade: cofrinho e caixinha são basicamente a mesma coisa. Os bancos só mudam o nome: tem lugar que chama de caixinha, tem lugar que chama de cofrinho, tem até banco que usa o termo "porquinho" para ficar mais fofo no app.

Todos funcionam como um espaço separado dentro da conta para guardar dinheiro com um objetivo específico: viagem, emergência, sonho futuro (curto prazo)

Além de ajudar a não gastar tudo de uma vez ou até mesmo esconder o dinheiro de você mesmo, muitos desses cofrinhos e caixinhas já oferecem rendimento, aplicando o valor em produtos atrelados ao CDI, como RDBs, CDBs ou fundos de investimento.





Quanto rende guardar dinheiro em cofrinho ou caixinha?

Depende do banco e do produto escolhido. Hoje, os rendimentos costumam ficar próximos a 100% do CDI, o que significa que R$1.000 podem render até R$10 ao mês, já considerando impostos.

Mas atenção: Sempre leia as condições para entender onde o dinheiro está aplicado e quais regras se aplicam.





Quais bancos oferecem cofrinho ou caixinha digital?

Atualmente, bancos como Nubank, Itaú, Inter, Banco do Brasil, PicPay, PagBank, Mercado Pago, oferecem essas ferramentas. Cada banco tem uma taxa de retorno, você pode ver abaixo:



Tabela comparativa de rendimentos das caixinhas e porquinhos Reprodução Educando seu Bolso

A tabela mostra que, embora a maioria das caixinhas e cofrinhos ofereçam rendimento padrão de 100% do CDI, como é o caso de Nubank, Itaú, Inter e Mercado Pago. O PicPay se destaca oferecendo 102% do CDI, e o PagBank chega a 101% do CDI, entregando um rendimento um pouco acima da média.



Já o Banco do Brasil foge da regra, atrelando o rendimento à taxa Selic. Logo ele é 0,10% acima do CDI, ou seja, seu rendimento será próximo ao da Pagbank e Picpay.



É importante lembrar que, independentemente da porcentagem, todos esses produtos têm incidência de imposto de renda sobre os rendimentos.

Como turbinar as caixinhas e cofrinhos digitais

Se você achava que caixinhas e cofrinhos digitais eram todos iguais, prepare-se para uma surpresa: alguns bancos estão oferecendo rendimentos de até 120% do CDI para quem atende a certos critérios. Isso mesmo, seu dinheiro pode render mais com algumas estratégias.

Nubank: Caixinha Turbo

Clientes Nubank+ ou Ultravioleta: acesso automático à Caixinha Turbo com rendimento de 120% do CDI , para valores de até R$10 mil.





Demais clientes: ao movimentar R$900 por mês na conta, têm acesso à Caixinha Turbo com rendimento de 115% do CDI, para valores de até R$5 mil.





Mercado Pago: Cofrinho com Rendimento Turbinado

Assinantes Meli+: rendimento de 120% do CDI nos cofrinhos, para valores de até R$10 mil.





Clientes que depositam R$1.000 por mês: rendimento de 115% do CDI, também para valores de até R$5 mil.

Além disso, não se esqueça das boas práticas:



- Configure depósitos automáticos: alguns bancos, como o Mercado Pago e o Nubank, exigem movimentações mensais mínimas (como R$ 1.000 ou R$ 900) para liberar rendimentos maiores, como os 115% ou 120% do CDI. Se você esquecer de movimentar, pode perder a condição especial, e ver o rendimento voltar para 100% ou menos.



- Transfira o dinheiro assim que possível para a caixinha ou cofrinho: deixar o saldo parado na conta corrente é perder tempo (e rendimento). Um dinheiro que fica 20 dias parado esperando "sobrar" para ir para a caixinha poderia estar rendendo nesse período. Ou seja, mesmo um pequeno atraso pode significar dinheiro a menos no fim do mês.

- Reavalie suas metas periodicamente: é comum começar animado, montar várias caixinhas e depois esquecê-las. Aí você para de investir nelas, os objetivos perdem sentido, e o dinheiro fica mal alocado. Pior: às vezes está rendendo menos do que poderia.

- Leia sempre as condições, não caia na armadilha de achar que tudo rende igual: algumas caixinhas só permitem resgate em dias úteis ou com carência de D+1, o que pode atrapalhar justamente na hora em que você mais precisa do dinheiro. E há bancos que oferecem rendimento “turbinado”,com movimentação mínima por mês, e mesmo assim, o rendimento nem sempre compensa tanto esforço.

Assumir que “tudo rende igual” só porque tem nome de caixinha ou cofrinho pode te deixar preso a regras pouco vantajosas. Leia os detalhes, faça as contas e veja se realmente vale a pena para o seu caso.

Vale a pena usar cofrinho ou caixinha?

Sim, desde que você saiba o que está fazendo. Eles ajudam a organizar metas, separar dinheiro e, de quebra, ainda gerar um rendimento, o que é melhor do que deixar parado na conta corrente.

No entanto, lembre-se: cofrinho e caixinha não substituem investimentos mais robustos nem resolvem seu futuro financeiro sozinhos. Eles são um ótimo começo mas, para crescer, você vai precisar estudar, diversificar e investir com estratégia.

Ah, e atenção a um detalhe importante: os rendimentos das caixinhas e cofrinhos estão sujeitos à incidência de IOF nos primeiros 30 dias de aplicação. Ou seja, se você sacar antes desse prazo, pode perder parte do ganho para o imposto. Vale planejar bem os resgates para não ver o lucro evaporar no curto prazo.

Tem alguma diferença entre usar a caixinha ou um CDB DI 100%?

Muita gente acha que, porque a caixinha do banco e o CDB DI rendem parecido (em torno de 100% do CDI), dá no mesmo escolher um ou outro. Spoiler: não dá.

Algumas caixinhas permitem aplicação automática, o que ajuda a não deixar o dinheiro parado, diferente de muitos CDBs, que exigem movimentação manual. Em bancos como o Bradesco, por exemplo, a sobra de caixa pode ser aplicada automaticamente, o que também é útil.

Mas talvez o maior diferencial das caixinhas seja dar nome ao dinheiro. Quando você coloca “viagem”, “emergência” ou “computador novo”, o valor ganha propósito. Se você sacar antes da hora, sente que está estragando aquele plano.

Aqui vai uma dica: imprima o extrato da caixinha e cole na geladeira. Ver o progresso do esforço colado ali, todo dia, ajuda a manter o foco e espanta a tentação de usar o dinheiro para algo que não era prioridade. Guardar é hábito, e a visualização também educa o bolso.

Conclusão: comece organizando, mas não pare por aí

Cofrinhos e caixinhas digitais são ótimos aliados para quem está começando a guardar dinheiro. Eles ajudam a criar disciplina, separar objetivos e até oferecem rendimentos atrativos, como os 102% do CDI no PicPay ou os 120% do CDI no Nubank para clientes elegíveis.

No entanto, para ver seu dinheiro realmente crescer, é essencial buscar outros investimentos. Investimentos com melhor retorno, como Tesouro Direto, CDBs e fundos de investimento, podem oferecer melhores retornos no longo prazo.

Guardar bem é o primeiro passo, investir bem é o próximo. Avalie suas metas financeiras e escolha os investimentos que mais se alinham aos seus objetivos.





