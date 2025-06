Por Isabel Gonçalves

Esses dias encontrei meu primo mais novo que disse que estava ganhando dinheiro com o Tiktok. Logo imaginei que ele seria o próximo influencer de sucesso, mas não… ele estava falando das moedinhas que ganhava ao assistir dez minutos de vídeo ou cumprir as tarefas do aplicativo.

Se assim como eu, você não sabia que ganhar dinheiro com as redes sociais era tão fácil é porque não é fácil mesmo. Mais do que isso, se você não tiver sorte e disposição para fazer disso a sua carreira, a ilusão do dinheiro fácil pode levar para um lugar perigoso. Vem entender o porquê.

O que são redes sociais?

As redes sociais são ambientes que permitem a interação entre pessoas, marcas, artistas e toda sociedade com mensagens, conteúdo e informação.

Hoje em dia, existem várias redes sociais, cada uma com um estilo diferente e voltada para um tipo de público. De acordo com uma pesquisa da Data Report, as redes sociais mais acessadas no Brasil em 2024 foram:

WhatsApp: 93.4% da população acessa o aplicativo de mensagens. Instagram: 91.2% compartilham fotos e vídeos no “insta”. Facebook: 83.3% dos brasileiros utilizam a rede social. TikTok: 65.1% consome os vídeos curtos do app. Facebook Messenger: 60.8% trocam mensagens pelo Facebook.

Ainda de acordo com a pesquisa, os brasileiros passam uma média diária de 3h37 minutos em redes sociais. Aí você pode parar e pensar: se já dedicamos quase meia jornada de trabalho às redes, porque não ganhar dinheiro com isso? Pois saiba que dos principais motivos para as pessoas acessarem as redes sociais, nenhum deles é fazer uma renda extra.

Como monetizar os likes nas redes sociais?

Já sabemos que influenciador digital virou uma das profissões mais bem pagas do país e que a meta dos adolescentes é virar o próximo Felipe Neto ou a próxima Virgínia. Muitos deles sonham em ter milhões de seguidores e ganhar três vezes o salário de um médico especialista.

O dinheiro vem tanto de publicidades de marca - com contratos que giram em torno dos seis dígitos para influencers maiores - quanto dos acessos e likes. Para se ter uma noção, o TikTok paga em média 80 centavos a cada 1.000 visualizações, ou seja, você pode ganhar R$800 com um único vídeo de 1 milhão de visualizações.

As livestream são mais rentáveis

Há pouco tempo atrás as “lives NPC” viraram tema de conversas e discussões. Isso porque dezenas de criadores estavam fazendo transmissões se comportando como non-player characters (personagens não jogáveis) e respondendo aos presentes virtuais enviados pelos seguidores usando falas, gestos e movimentos meio limitados. Depois das transmissões, a plataforma transformava esses presentes em dinheiro e eles lucravam até R$50mil.

Por outro lado, bons jogadores, os gamers, ganham dinheiro com as transmissões ao vivo de jogos através das assinaturas em seus canais ou pelos “super chats”, que os espectadores pagam para enviar mensagens. Agora, se você não se dá bem nos videogames, nem quer entrar na pele de um personagem secundário, a realidade é bem diferente.

Como ganhar dinheiro com o TikTok

Assim como aplicativos de vendas de produtos que você precisa acessar os joguinhos e cumprir tarefas em troca de moedas que viram descontos, o TikTok tem uma forma de recompensa para os usuários da rede. Quanto mais tempo você passa assistindo vídeos, mais você ganha.

O TikTok é uma das principais redes sociais de vídeos. A diferença dele e do Youtube, por exemplo, é que essa plataforma é focada principalmente em vídeos curtos e simples, feitos para prender a atenção do público por, no máximo, 3 minutos, muitas vezes até menos. Esse formato deixa a experiência mais dinâmica e viciante, já que o usuário só precisa deslizar a tela para ver um vídeo atrás do outro, o que facilita bastante a viralização dos conteúdos e dificulta a saída do app, você passa horas assistindo e nem percebe.

Cumprindo tarefas na plataforma

As atividades sugeridas pelo TikTok rendem moedas virtuais dentro do aplicativo, que podem ser trocadas por dinheiro. A cada 10.000 moedas, você ganha R$1,00.

Também, vale lembrar que cada tarefa te dá uma recompensa diferente. Veja como funciona:

Indicar um novo usuário com link de convite: De R$10 a R$20, limitado a 1 uso.

Assistir vídeos: 50 moedas a cada 10 minutos. Sendo assim, você precisa assistir quase 34 horas de vídeos ininterruptamente para ganhar UM REAL.

Acessar o aplicativo diariamente: 150 moedas por dia, o que equivale a 0,015 reais.

Ao acessar o aplicativo todos os dias por uma semana, você ainda ganha bônus nos dias 3, 6 e 7. Os bônus variam entre 450 e 1.800 moedas. Fazendo os cálculos, se você acessar o TikTok todos os dias por uma semana, consegue ganhar 3.600 moedas, o que corresponde a míseros 36 centavos. Será que vale a pena?

O TikTok é viciante

Já é comprovado cientificamente que é possível ficar viciado em vídeos no TikTok. Um artigo publicado na revista científica NeuroImage revelou que os vídeos curtos da plataforma ativam áreas do cérebro ligadas à sensação de prazer, através da liberação de dopamina.

O problema é que, quanto mais dopamina o cérebro recebe, mais ele quer, gerando um looping que fica quase impossível fechar o aplicativo. Em um outro documento, os próprios criadores do TikTok avaliaram que um usuário pode se “viciar” a partir de 260 vídeos assistidos. Vamos fazer as contas.

260 vídeos com uma média de 15 segundos cada, resulta em um tempo de tela de 65 minutos. Convertendo isso em moedas, você ganharia 0,03 reais. Fazendo uma comparação, um trabalhador CLT que recebe um salário mínimo, receberia R$7,48 pelos mesmos 65 minutos trabalhados.

Conclusão: Dá pra ficar rico na internet?

A ideia de ganhar dinheiro fácil e fama com as redes sociais é muito bonita, mas irreal. E além disso, parece cada vez mais difícil aceitar que a realidade é diferente e que o dia a dia é chato.

A recompensa financeira por tarefas simples, como assistir vídeos ou convidar amigos, é mínima. E quando colocamos na balança o tempo investido, percebemos que o valor não compensa, ainda mais se coloca em xeque nossa saúde mental.

Trabalhar é importante e mais ainda, estudar também. A grande maioria de nós não vai ser o próximo influencer de sucesso, por isso o investimento em uma educação de qualidade deve vir em primeiro lugar, cuide do seu dinheiro e da sua cabeça. O seu tempo vale muito, pense bem antes de trocá-lo por centavos.





