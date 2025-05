SIGA NO

Fernanda já sabia que teria restituição do imposto de renda. Assim que enviou a declaração, o sistema da Receita apontou o valor a receber. Mas ela ficou na dúvida: quando cai? Como saber se deu tudo certo? E o que fazer com esse dinheiro?

A restituição é aguardada por milhões de brasileiros todos os anos e, com ela, vem também uma ansiedade de receber o mais rápido possivel. Tem gente que trata como um prêmio. Outros nem sabem o que fizeram para receber. Afinal, será que vale mesmo tanto a pressa?

O que é a restituição do imposto de renda?

A restituição do imposto de renda é um valor devolvido pela Receita Federal ao contribuinte que pagou imposto a mais durante o ano.

Quando isso acontece?

Houve retenção de IR na fonte e você teve deduções (como gastos com saúde, dependentes ou educação);

Pagou carne-leão como autônomo e depois comprovou que poderia deduzir despesas;

A devolução é feita em lotes mensais, geralmente entre maio e setembro. Mas para receber logo, é bom entregar a declaração no início do prazo.

Calendário de pagamento da restituição

Quando sai o primeiro lote do imposto de renda 2025?

O primeiro lote da restituição de 2025 será pago em 30 de maio, para quem enviou a declaração logo no começo, sem pendências.

A ordem de prioridade para receber a restituição é a seguinte:

Tem mais de 80 anos;

Tem entre 60 e 79 anos;

É portador de doença grave;

É deficiente físico ou mental;

É professor cuja maior renda vem do magistério;

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix;

Datas dos lotes da restituição do imposto de renda 2025:

1º lote: 30/05

2º lote: 30/06

3º lote: 31/07

4º lote: 29/08

5º lote: 30/09

Se a sua declaração foi processada após os lotes regulares ou teve pendências resolvidas depois do prazo, a restituição será paga em um lote residual. Em 2024, por exemplo, esses lotes foram liberados entre outubro e fevereiro do ano seguinte.

Como saber se estou na lista da restituição?

Basta acessar o site gov.br/receitafederal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e escolher "Consultar restituição". Para a consulta será necessário informar: CPF e data de nascimento.

Se o dinheiro já estiver liberado, ele cai direto na conta informada na declaração.

Dica: Em 2025, o pagamento pode ser via Pix, o que agiliza o processo. Mas a chave precisa ser o CPF.

Como funciona a restituição?

Vamos supor que você teve R$4.000 retidos na fonte ( ao longo de 2024, mas depois das deduções, o valor correto de imposto seria R$2.500. Resultado: você tem R$1.500 a receber.

Esse valor será pago como restituição e é corrigido pela taxa Selic cheia, com acréscimo de 1% no mês do depósito. E o melhor: essa correção não sofre desconto de Imposto de Renda.

A Receita calcula tudo automaticamente. Se você caiu na malha fina, esse valor fica retido até que você resolva a pendência.

Posso antecipar a restituição?

Sim. Muitos bancos oferecem antecipação da restituição. Mas cuidado: isso é um empréstimo com juros.

Avalie se realmente precisa do dinheiro agora. Em geral, só vale a pena se você tem dívidas mais caras para pagar.

Por exemplo:

Se você tem R$1.500 para receber de restituição e o banco cobra 4% ao mês para antecipar, vai acabar recebendo menos do que o valor de direito.

Só vale a pena se for para pagar uma dívida mais cara, como o cartão de crédito, que pode cobrar 10% ao mês. Nesse caso, antecipar evita pagar ainda mais juros.





Como saber quanto vou receber?

O próprio programa da declaração ou o app Meu Imposto de Renda mostram, ao final do preenchimento, o valor da restituição (ou do imposto a pagar).

O que deduz imposto de renda?

As principais deduções são:

Despesas médicas (sem limite);

Educação (limite de R$3.561,50 por pessoa);

Dependentes (R$2.275,08 por dependente);

Contribuições à Previdência Social (INSS);

Contribuições à Previdência Privada (PGBL) — limitadas a 12% da renda bruta tributável no ano.

Quanto mais deduções legais você tiver, maior pode ser a sua restituição.

Como saber em qual lote estou?

No portal da Receita, você pode acompanhar o status da sua restituição. A ordem de pagamento depende da data de envio da declaração, da prioridade legal e da existência (ou não) de pendências.

Quem envia cedo ou se enquadra como prioritário costuma receber nos primeiros lotes. Mas, em alguns casos, pode até valer a pena enviar mais tarde: se você não tem pressa para receber, a restituição que cai nos últimos lotes, vem corrigida pela Selic e sem desconto de Imposto de Renda, pode render um valor maior no final.

Pix na restituição do imposto de renda? Sim, temos.

Em 2025, a Receita permite que o valor da restituição do imposto de renda seja depositado via Pix, trazendo mais agilidade no pagamento da restituição. Mas a chave Pix tem que ser o CPF.

Nada de e-mail ou celular. E lembre-se: se mudar de banco ou chave, atualize os dados no sistema.

E se minha restituição do imposto de renda não cair?



Quem esperava pela restituição, mas não recebeu, pode ter caído na malha fina. Isso significa que a declaração foi retida por conta de algum erro, como um valor incorreto, rendimento omitido ou informações cadastrais divergentes.



Para saber se isso aconteceu com você, acesse o e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), selecione a opção “Meu Imposto de Renda” e na aba “processamento”, escolha o item “pendências de malha”. Lá, é possível saber se você caiu na malha fina, e o motivo pelo qual aconteceu.

Caí na malha fina. E agora?

Cair na malha fina significa que a Receita encontrou alguma inconsistência na sua declaração, pode ser um erro de digitação, omissão de rendimentos, divergência de valores ou falta de comprovação de alguma despesa. Mas calma: isso não quer dizer que você cometeu fraude. Em muitos casos, o problema pode ser resolvido com uma simples retificação.

Depois de acessar o e-CAC, veja se consegue corrigir o erro com uma declaração retificadora ou se precisará apresentar documentos para comprovar as informações. Quanto antes você agir, mais rápido sua situação pode ser regularizada, e sua restituição, liberada.



Conclusão: restituição é dinheiro seu, mas não é renda extra

A restituição do imposto de renda é uma devolução. Não confunda com bônus ou presente. Se você está recebendo, é porque pagou a mais.

Se receber a grana, aproveite com sabedoria: pague dívidas, faça sua reserva de emergência ou invista. Jamais conte com ela como parte do seu orçamento fixo.

E para não depender do Leão, organize suas finanças a partir de agora. O Educando Seu Bolso está aqui para te ajudar nisso.





