Declaração do Imposto de Renda 2025: Quem deve declarar, novidades e passo a passo completo

Realizou qualquer venda em bolsa de valores com apuração de ganho líquido em operações day trade;.Teve ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto em qualquer mês do ano;

Realizou vendas de ações em operações comuns na bolsa de valores com apuração de ganho líquido, cuja soma total das vendas em algum mês do ano anterior tenha sido acima de R$ 20 mil;

Optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da celebração do contrato de venda