Por Isabel Gonçalves

O Mercado Pago anunciou, no dia 22 de abril de 2025, um novo posicionamento da marca, além da parceria com a cantora brasileira de sucesso internacional, Anitta. Assim como a cantora, a financeira busca ser uma das maiores da América Latina, mas nesse caso o concorrente está bem definido e não depende dos streams dos fãs.

A empresa “filhote” do Mercado Livre aposta em uma parceria que beneficia os dois lados, diferente das relações que conhecemos com os bancos. Mas será que isso é possível? O Mercado Pago não é só mais um banco digital que vai endividar milhares de clientes?

O que é o Mercado Pago?

O Mercado Pago surgiu em 2003 como uma conta de pagamentos do Mercado Livre e tinha o objetivo de conectar a maquininha de cartão aos clientes e vendedores e facilitar a movimentação do dinheiro das compras e vendas no e-commerce. Hoje, a empresa opera sozinha e oferece os serviços que já conhecemos de outras contas digitais: cartões de crédito, débito, empréstimos, seguros e muitos outros.

Ela oferece todas as funcionalidades de um banco digital, de forma gratuita, incluindo um espaço para investimentos e compra de criptomoedas. Além disso, eles têm um modelo de conta específico para menores de idade: a “Conta só para grandinhos”.

Vale a pena ter uma conta digital?

É fato que as contas digitais nos poupam muito tempo - já que não precisamos ficar em filas de agências - e dinheiro, uma vez que a maioria delas é gratuita ou as taxas são bem mais baratas que bancos tradicionais. Tudo pode ser resolvido por um “Super App” no celular de maneira fácil e rápida.

Outro ponto positivo é que as contas digitais, como é o caso do Mercado Pago, contam com investimentos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que torna tudo mais seguro caso aconteça algo com o banco, por exemplo falência ou encerramento. E apesar de não poder ser considerado um banco propriamente dito, existem mecanismos de proteção criados e fiscalizados pelo Banco Central para “instituições de pagamento”, como é o caso do Mercado Pago e do concorrente Nubank.

A campanha de marketing do Mercado Pago

Em um evento realizado no espaço próprio do Mercado Livre, no Pacaembu, o Mercado Pago anunciou uma nova identidade visual - a marca agora é amarela - e um novo produto: o “Cofrinho de Rendimento Perfeito”, que rende até 120% do CDI em aplicações de mais de mil reais. A cereja do bolo dos lançamentos foi o anúncio da cantora e empresária Anitta como embaixadora da marca.

Além do cofrinho digital, a financeira também disponibiliza vantagens como cashback e acesso ao Meli+, o programa de fidelidade do Mercado Livre. Isso tudo para afirmar que o banco está preocupado em construir uma relação com os clientes em que “ambas as partes se beneficiam”. Mas o apresentado até agora não é muito diferente do que conhecemos e esperamos de contas digitais.

Inclusive, o Banco Inter, Nubank, PagBank e outros também oferecem um cofrinho, ou porquinho, ou caixinha como serviço. Apesar do Mercado Pago estar se vendendo como a conta que mais rende no Brasil, aplicações no CDB pela PagBank podem render 130% do CDI e a 99 Pay rende 110% automaticamente. Ah, e vale lembrar que o rendimento de 120% é só para assinantes Meli+ (que custa R$9,90 por mês). Para quem não quer assinar, o rendimento do cofrinho é de 115%, para valores acima de mil reais.

O que significa render 120% do CDI?

Vamos descobrir isso na prática. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Pense nele como os “juros” que os bancos cobram entre si quando emprestam dinheiro uns aos outros. Essa taxa mostra quanto esses bancos ganham nessas operações, por isso render mais de 100% do CDI significa que todo mundo vai encerrar o dia com saldo positivo.

Vamos ao exemplo: supondo que você deixará R$1.000,00 na sua conta durante 1 ano com a taxa de CDI igual a 14,65%, taxa no momento da escrita deste artigo. Você é assinante do Meli+, então seu dinheiro está rendendo 120% do CDI.

A conta fica assim: 14,65% x 120% x 1.000 = R$175,80

Essa aplicação tem desconto do Imposto de Renda, então tirando a taxa de 20% sob o seu rendimento, no fim do ano se você deixar o dinheiro parado no cofrinho do Mercado Pago, terá um rendimento de R$140,64.

Ah, e o Educando seu Bolso disponibiliza gratuitamente um simulador de investimento de renda fixa para quem quer começar a investir. Lá você pode comparar essa rentabilidade do CDB do Mercado Pago com a LCI do seu outro banco digital, com o rendimento do Tesouro Direto e da poupança.

O que o banco e a Anitta ganham com isso?

A cantora ganha milhões de reais com a venda da sua imagem para a marca. Já a campanha que estampa a Anitta em todos os lugares traz uma grande visibilidade pro Mercado Pago, contribuindo na divulgação dos serviços digitais da conta. Eles apostaram no carisma dela para atrair novos clientes, inclusive deram R$30 pra quem abrisse a conta pelo link dela! O Mercado Pago aposta também no público jovem que engaja nas redes sociais.

Mas o barulho todo tem a ver com o fato de que a Anitta era o rosto da principal concorrente, a Nubank, e no vídeo de lançamento da campanha teve até indireta para o roxinho. O Mercado Pago quer atingir o posto de maior banco digital da América Latina, cadeira ocupada hoje pelo Nubank que tem mais de 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. É briga de gigantes…

Alfinetada no ‘ex’

No vídeo de lançamento do cofrinho, Anitta diz que seu relacionamento com o “ex” banco digital não estava mais rendendo, bem direto assim mesmo, com direito a trocadilho e tudo e no final diz que o cliente não pode ficar “roxo de vontade”. Aí fica óbvio né? Mas pra quem ainda não sabia, Anitta fez parte do conselho administrativo e foi embaixadora global do Nubank.

O Mercado Pago tem um “rival” em mente, mas o que ele está oferecendo de diferente e inovador para os clientes? Garanto que o rosto da cantora mais famosa do Brasil não é suficiente. É fato que a Nubank vem perdendo popularidade, em meio a polêmicas de superendividamento de clientes e tentativas de campanhas de renegociação, mas muita gente ainda prefere ter a Nuconta pela praticidade, comodidade e variedade de recursos.

Comparação de contas digitais

Antes de tudo, é importante lembrar que a melhor conta é aquela que melhor atende seus objetivos. Para saber mais, veja nosso ranking de contas digitais.

Vamos aos fatos. O rendimento automático da conta do Mercado Pago (105%) é maior do que o da Nubank (100%). Mas o seu dinheiro só vai render automaticamente na conta do Nubank se você for cliente Ultravioleta ou se ele ficar parado por mais de 30 dias, ou separado na função “guardar dinheiro”. Ambos os bancos têm a opção de guardar dinheiro em cofrinhos, mas no Nubank, a Caixinha Turbo só rende até 104% do CDI e você precisa alimentar ela com 900 reais todo mês.

Ambas as contas digitais oferecem cartão de crédito sem anuidade. No Mercado Pago, o cartão tem cashback para assinantes do Meli+, ja na Nubank, o cashback - que rende 200% do CDI - só vem com o cartão Ultravioleta, que você só pode adquirir se sua fatura for maior que 5 mil reais todo mês ou se tiver R$100 mil reais investidos no banco.

Quando falamos de investimentos, a carteira da Nubank tem mais variedades com opções em CDBs, fundos de investimento, Tesouro Direto e na Bolsa de Valores. Já a conta digital do Mercado Pago oferece menos opções de investimentos. Por isso, afirmamos que o Nubank é o mais indicado para quem quer começar a investir com mais controle e variedade.

Conclusão: Seis por meia dúzia?

Sabe quando você termina um relacionamento com alguém e seu próximo namorado ou namorada te lembra muito seu ex? Foi o que aconteceu com a Anitta, que apesar de estar ganhando bem mais com sua imagem, falando de serviços prestados pelo banco, trocou seis por meia dúzia. No fim, as contas digitais são muito parecidas.

O Mercado Pago se diferencia da Nubank ao trazer um maior rendimento em aplicações básicas como o cofrinho, mesmo para quem não é assinante dos outros serviços que a marca Mercado Livre oferece. Agora, se você é usuário frequente do e-commerce ou se é vendedor com a maquininha da Mercado Pago, aí passa a fazer mais sentido. Por outro lado, o roxinho pode ser considerado mais completo, já que oferece mais opções de investimento e de empréstimos. Por isso, antes de escolher uma das duas contas, pense no que você precisa no momento.





