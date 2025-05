Por Isabel Gonçalves

Neste último mês, dia 14 de abril, o Nubank, maior banco digital do país, anunciou o lançamento do “Recomeço”, um programa de renegociação de dívidas com a empresa. O programa tem como público mais de 6 milhões de clientes que normalmente não têm dívidas com o banco e, por isso, tem bom histórico.

E você, está devendo o roxinho mais famoso do mercado financeiro? Sabia que os descontos vão até 99,9% do valor? Descubra aqui se pode ser atendido pelo programa e como ele funciona. Mas antes de tudo, se lembre, os bancos não são seus amigos!

O programa “Recomeço”

O Nubank está lançando uma campanha de renegociação de dívidas. O nome “Recomeço” passa a ideia de algo positivo, entendemos que o banco quer dar uma nova chance para que clientes endividados possam se reorganizar financeiramente, mas vale lembrar que o início dos endividamentos vem do próprio banco, com taxas altas e descontroladas.

Segundo o banco, os clientes adequados, que tem um bom relacionamento com o banco e não se endividam frequentemente, receberão descontos de até 99,9% por tempo limitado. As dívidas são referentes a faturas de cartões de crédito e empréstimos em atraso e a renegociação pode alterar os valores, prazos e taxas do pagamento. Além disso, os clientes podem ter seu cartão “Roxinho” de volta.

Como quitar as dívidas em 7 passos!

O que é renegociação?

Renegociar uma dívida é basicamente bater um papo com o banco, financeira, empresa do cartão ou a loja onde você ficou devendo e reconhecer que, do jeito que foi combinado lá no começo, não dá mais pra pagar.

Para facilitar, eles podem oferecer descontos, mudar valores, prazos e até taxas, tudo para que você volte a pagar. É como dar uma ajeitada nas regras para que você consiga quitar ou, pelo menos, diminuir a sua dívida. E a empresa, às vezes, também quer isso — afinal, ela prefere receber alguma coisa a não receber nada.

A roxinha Nubank

A conta digital do Nubank foi ao ar em 2018 e nela você consegue fazer transferências, pagamento de boletos, utilizar cartão de crédito, débito e mais. O Nubank se apresentou como uma das instituições financeiras mais acessíveis do país, sem nenhuma taxa para criação e manutenção da conta e nem anuidade do cartão de crédito. Isso tudo atraiu muitos clientes, em sua maioria jovens e pessoas com histórico de crédito ruim. Hoje, a Nubank conta com mais de 100 milhões de clientes.

Acontece que hoje em dia, ele também é um dos bancos que mais colocou pessoas na Serasa, por dívidas de menos de R$100,00. Em 2022, entre os 2,5 milhões de brasileiros endividados atendidos pelo programa “Desenrola", 1 milhão eram do Nubank — representando 40% do total.

Muita gente, de olho na isenção de tarifas, nos rendimentos e na facilidade de usar, acabou se enrolando com os serviços e estourando as faturas dos cartões, que tinham limites bem acima do que a pessoa podia bancar de verdade.

Como posso quitar minha dívida com o Nubank?

De acordo com o banco, o novo programa de renegociação do Nubank tem o objetivo de "reconhecer a lealdade daqueles que não costumam ter dívidas recorrentes e têm um histórico positivo" mas que "possam ter enfrentado dificuldades financeiras". Então, depois de escolher quem está adequado para participar, o banco vai entrar em contato com os clientes pelo próprio aplicativo. Ou seja, você não pode pedir para participar.

Além disso, a oferta de negociação também pode ser acessada pelo aplicativo da Serasa e Acordo Certo ou por meio de telefonemas ou e-mails de parceiros confiáveis do Nu. É aí que a campanha de renegociação Nubank começa a ficar controversa. O banco não informou quais são esses esses “parceiros confiáveis”, o que aumenta de forma absurda a possibilidade de golpes.

Também não veio a público quais são os critérios definidos para que alguém consiga participar do “Recomeço”, muito menos a duração da campanha. O que se sabe é: as propostas e as orientações para quitar a dívida serão ajustadas conforme as características e necessidades de cada cliente. O que tudo indica é que a renegociação Nubank é um serviço personalizado que só o banco sabe como funciona.

Como conseguir um bom acordo com o Nubank?

Antes de renegociar sua dívida, é bom saber quanto você deve e qual é a taxa de juros que estão te cobrando. Isso vai te ajudar a analisar melhor as propostas que aparecerem. Normalmente, os mutirões e feirões de renegociação oferecem descontos bem maiores. E não se esqueça: as parcelas têm que caber no seu bolso — nada de fechar um acordo que vai te apertar ainda mais!

Como vimos, quem decide se vai participar do “Recomeço” não é o cliente e sim o banco, então a solução é sentar e esperar a “negociação milagrosa” cair do céu. Já para os menos passivos, existem outras formas de solicitar sua renegociação Nubank:

Renegociação Nubank pelo app

É possível abrir uma negociação direto pelo aplicativo do banco, onde você realiza todas as suas movimentações. Para dívidas do cartão de crédito, procure pelo botão "fazer um acordo". Já as dívidas de empréstimo são negociadas clicando em "renegociar".

Renegociação Nubank através do Serasa Limpa Nome

A plataforma Serasa Limpa Nome é uma das parceiras de negociação de dívidas online do Nu. O feirão oferece ofertas com descontos de até 90%. Todo o processo é realizado dentro da plataforma da Serasa. Veja o passo a passo:

Acesse o site da Serasa ou abra o app. Faça o login usando seu CPF e sua senha. Confira as ofertas disponíveis na página inicial e escolha a que você quer quitar. Selecione a forma de pagamento que cabe no seu orçamento e defina o vencimento. Revise todos os detalhes do acordo e finalize.

É melhor pagar dívida pela Serasa ou pelo banco?

Saber se é melhor quitar as dívidas diretamente com o banco ou pela Serasa, depende do caso. Costuma ser mais prático acessar a plataforma da Serasa, especialmente em campanhas como "Feirão Limpa Nome", onde rolam descontos grandes, ainda mais para dívidas mais antigas ou de valores pequenos. Além disso, se está devendo e não sabe pra quem pagar, o site da Serasa centraliza todas suas dívidas de forma clara e simples.

Porém, no caso do Nubank, a negociação pela Serasa só está disponível para dívidas no cartão de crédito. Mas quando tratamos de valores e condições, as propostas são bem parecidas.

Quando a dívida do Nubank vai para a Serasa?

A Serasa é uma empresa que possui um cadastro de inadimplentes, assim como o SPC (Serviço de Proteção ao Consumidor), então as dívidas são registradas a partir do momento que o cliente não paga - seja a fatura do cartão ou a parcela do empréstimo. Lembrando que em caso de parcelamento da fatura ou pagamento mínimo da fatura, o nome não consta como inadimplente.

É claro que, a pessoa endividada deve ser avisada, com antecedência, que seu nome será “sujo”, ou seja, que as informações da dívida serão enviadas. Após o aviso, ela tem até 10 dias para realizar o pagamento da dívida. Se o pagamento ou a negociação não forem feitos, aí sim a pessoa pode ter o nome sujo.

Quanto tempo o Nubank tira o nome da Serasa?

Após a renegociação Nubank e o pagamento da dívida, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o banco tem 5 dias úteis para retirar o nome do cliente da lista de inadimplentes.

Caso o pagamento não aconteça, o nome sai automaticamente do cadastro público depois de cinco anos, quando dizemos que a dívida “caducou”, mas atenção, ela continua existindo ta?! Então, mesmo que seu nome esteja limpo, a dívida não foi perdoada, os juros continuam correndo e as cobranças ainda podem acontecer, além de que o banco continua com o registro interno do não pagamento.

Conclusão: o “Recomeço” é só para alguns

O fato é que a campanha de renegociação Nubank é muito recente e não sabemos ao certo nem como ela funciona e nem os critérios para definição dos clientes beneficiados, o que deixa tudo muito obscuro. Já sabemos que o Nubank, mesmo sendo a terceira maior instituição financeira do país, é cheio de ofertas agressivas de crédito, que aumentam a lista dos superendividados e mesmo que todas as campanhas digam o contrário, os bancos ainda não parecem conhecer direito seus clientes.

Por isso, acima de tudo, fique atento, pesquise sua opções, se mantenha atualizado da sua situação financeira e só faça acordos que são bons para você. Além disso, tome cuidado com golpes! Com os mais diversos tipos de golpes que conhecemos, o “Recomeço” abre mais uma porta para cobranças e oportunidades “imperdíveis” que podem, muitas vezes, serem falsas.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.