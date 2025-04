SIGA NO

Carlos queria comprar uma moto, porém não tinha o valor à vista nem queria pagar os juros altos do financiamento. Um amigo falou sobre o consórcio e ele achou que era a solução.

Pagaria uma parcela por mês, sem juros, e poderia ser sorteado. Parecia ideal, mas dois anos se passaram e Carlos ainda não foi contemplado, então a frustração bateu.

Se você também pensa em entrar num consórcio, esse texto é para você. Vamos explicar o que é, como funciona e o que considerar antes de assinar um contrato.

O que é consórcio e como funciona?

O Consórcio é uma forma de compra onde um grupo de pessoas se junta para pagar parcelas mensais e, a cada mês, uma ou mais pessoas são sorteadas ou oferecem lances para receber a carta de crédito.

Essa carta serve para comprar bens como carro, moto ou imóvel e também serviços como cirurgias plásticas ou viagens.Consórcio não tem juros, mas cobra taxas administrativas.

É uma opção para quem não tem disciplina pra investir com regularidade a menos que tenha um boleto pra pagar, pode esperar e quer fugir do financiamento tradicional.

Contemplação por sorteio

Todo mês é feito um sorteio entre os participantes ativos do grupo. O vencedor recebe a carta de crédito para comprar o bem desejado. Os grupos de consórcio atualmente são chamados grupões, pois tem centenas, às vezes até milhares de participantes e apenas uma pessoa é sorteada por mês. Ou seja, a chance de conseguir a carta de crédito do consórcio por sorteio é baixa.

Contemplação por lance

Você também pode tentar ser contemplado dando um lance, ou seja, oferecendo um valor para antecipar parcelas. Quem der o maior lance, leva a carta de crédito, desde que haja saldo disponível no grupo.

Se o seu lance não for aceito, você não perde o dinheiro. Pode tentar novamente no mês seguinte.

Geralmente, os maiores lances acontecem nos primeiros meses do grupo. Depois, o valor necessário para ganhar tende a cair desde que não haja consorciados novos entrando no grupo.



Infelizmente, com os tais grupões, as administradoras de consórcio estão sempre vendendo cotas de grupos em andamento. Dessa forma, mesmo em seu grupo antigo, a cada assembléia a chance é grande de ter aquele novato cheio de gás e que dá um lance lá nas alturas.



Em resumo, se você não tem uma baita grana para oferecer em lance, esqueça contemplação em curto prazo



O que são as cotas?

As cotas representam a sua participação dentro do grupo de consórcio. É como se o valor total do consórcio fosse um bolo dividido em várias fatias, e cada fatia é uma cota que você compra ao aderir ao consórcio.

O que é carta de crédito?

É o valor liberado quando você é contemplado. Com essa carta, você pode comprar o bem que escolheu no início do consórcio.

Pode ser carro, moto, imóvel ou até mesmo serviços, dependendo do tipo de grupo.

A carta tem validade e deve ser usada conforme as regras do contrato.





Tipos de consórcio

A maioria das administradoras tem 3 grandes categorias de consórcio:

Consórcio imobiliário: você pode comprar imóveis rurais ou urbanos, novos ou usados, residenciais ou comerciais, comprar um terreno, construir, quitar um financiamento imobiliário já existente etc. Enfim, essa categoria abrange diversas possibilidades relacionadas a imóveis.

Consórcio de automóveis: essa categoria inclui carro, seja novo ou usado, moto, caminhão, jet ski, barco, alguns tipos de equipamento e maquinário etc. Ou seja, em um consórcio de veículo você consegue comprar basicamente qualquer meio de transporte.

Consórcio de serviços: essa é a categoria menos conhecida, e a mais ampla. Nela você consegue comprar coisas que possam ser pagas com uma nota fiscal de serviços. Alguns exemplos são o serviço de um marceneiro, um tratamento dentário, um procedimento estético, uma viagem, uma pós graduação etc. Essa categoria vem se tornando muito buscada hoje para consórcios de cirurgia plástica.

Em um grupo de consórcio podem existir pessoas com objetivos diferentes, mas sempre dentro da mesma categoria. Ou seja, não pode ter dentro do mesmo grupo pessoas que desejam um imóvel e pessoas que desejam um automóvel.

O consórcio é bom ou ruim?

O consórcio pode ser uma boa alternativa para quem:

Não tem pressa;

Não tem disciplina para investir seu dinheiro todo mês;

Busca fugir dos juros do financiamento.

Mas pode ser ruim para quem:

Precisa do bem com urgência;

Não entende o funcionamento do consórcio;

Acredita que será contemplado logo.

Porém para quem tem pressa, e consegue ofertar um lance, pode achar uma oportunidade no consórcio. Você pode buscar um consórcio com lance embutido, basicamente:



Você precisa de R$250 mil. Entra num consórcio de R$500 mil e oferece R$250 mil de lance. Se for contemplado, a administradora abate o lance da carta e te entrega os R$250 mil restantes, que é exatamente o que você precisava.

Quanto tempo demora para ser contemplado no consórcio?

Pode ser logo no começo ou somente no final. Tudo depende se você será sorteado ou se oferecerá lances competitivos.

Muitas pessoas só são contempladas perto do fim do prazo, principalmente se não tiverem recursos para dar lances.

Qual banco tem a menor taxa de juros para consórcio?

Na verdade, o consórcio não tem juros, mas tem taxa de administração. Essa taxa varia de acordo com a empresa, normalmente totalizando entre 10% e 20% do valor da carta de crédito.

Veja as taxas cobradas pelas principais administradoras de consórcio:







AUTOMÓVEL IMÓVEL ADMINISTRADORA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE RESERVA SICREDI 12% 2% 14% 1,99% MAGALU 14% 2% 15% 1% CAIXA 14,8% 3% 16,8% 2,48% EMBRACON 16% 3% 16,5% 2% RODOBENS 20% – 28,5% – BRADESCO 21,20% 3% 25,9% 3% BANCO DO BRASIL 22,9% 3% 31,90% 2,5% ITAÚ 30% 2% 20% 2% *valores consultados diretamente com as administradoras, cotações feitas sem considerar o seguro opcional. As porcentagens são referentes ao valor total do consórcio. *valores consultados diretamente com as administradoras, cotações feitas sem considerar o seguro opcional. As porcentagens são referentes ao valor total do consórcio.

Exemplo prático: taxa de administração no consórcio

Para ilustrar como a taxa de administração é aplicada, considere o seguinte exemplo: você entrou em um consórcio de veículos de R$100.000,00 e deu um lance de R$40.000,00, sendo contemplado.

Nesta situação, a taxa de administração é calculada sobre o valor total da carta de crédito, R$100.000,00, e não apenas sobre os R$60.000,00 restantes após o lance. Se essa situação ocorresse em um financiamento, ao dar entrada de R$40.000,00 em um veículo de R$100.000,00, os juros seriam calculados apenas sobre os R$60.000,00 financiados. Portanto, é importante pesquisar e comparar as opções disponíveis.

Para ajudar você a calcular um financiamento que possa ser usado como comparação, acesse o simulador de financiamento do Educando seu Bolso.

Como saber se o consórcio é confiável?

Antes de assinar qualquer contrato:

Verifique se a empresa é autorizada pelo Banco Central;

Pesquise avaliações no Reclame Aqui;

Veja a reputação da administradora e se ela pertence a alguma instituição conhecida.

Consulte o ranking de reclamações consórcio do bacen

Nunca confie em promessas de contemplação imediata. Isso não existe.

Posso comprar cota de consórcio contemplado ou desistente?

É possível adquirir uma cota já contemplada de outro consorciado, alguém que já recebeu a carta de crédito e quer vender seu direito. Essa transação geralmente é feita com ágio, ou seja, cobrando mais caro do que foi pago porque a cota está contemplada. É diferente, por exemplo, de comprar a cota de um desistente, para entrar no lugar dele em um grupo em andamento

Essa pode ser uma forma rápida de obter o bem desejado, mas exige atenção redobrada para se certificar da existência da cota, do contrato e do histórico da cota. Você pode ter que assumir a inadimplência do consorciado anterior, por exemplo.

Conclusão: o consórcio vale a pena?

O consórcio pode ser uma boa escolha para quem não tem disciplina de investir seu dinheiro todo mês, para adquirir ou dar entrada em um imóvel ou veículo. Mas, para isso, é preciso estar bem informado.

Antes de entrar, avalie com cuidado o valor da parcela, as taxas administrativas, o fundo de reserva e o seu orçamento. Lembre-se também de que não há garantia de quando você será contemplado, pode demorar meses ou até anos.

Se decidir seguir com o consórcio, escolha uma administradora autorizada pelo Banco Central e leia o contrato com atenção. Caso você não tenha disciplina para juntar o dinheiro, o consórcio pode ser a melhor opção para conquistar seu carro ou seu imóvel.





