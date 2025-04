Por Alexia Diniz

Paula foi comprar um cafezinho na padaria e, ao chegar no caixa, ouviu: “Aceita Pix por aproximação?”. Sem saber direito o que era, ela encostou o celular na maquininha, ouviu um bip e... pronto, pagamento feito.

O Pix por aproximação é uma nova funcionalidade que une duas tecnologias que os brasileiros já usam muito: o Pix e o pagamento por aproximação. Agora, com poucos cliques, você pode pagar usando seu saldo bancário direto pela maquininha, sem digitar nada.

O que é Pix por aproximação?

O Pix por aproximação é uma forma de pagamento instantâneo que une o Pix com a tecnologia de aproximação NFC (Near Field Communication). Ele permite que você realize pagamentos em maquininhas apenas aproximando o celular, sem precisar escanear QR Code ou digitar nada.

É importante saber que ele não é um novo tipo de Pix. A transferência continua sendo feita normalmente pelo sistema do Banco Central. A diferença está no jeito de iniciar o pagamento.

Essa funcionalidade começou a ser permitida pelo BC em 28 de fevereiro de 2024, e pode ser oferecida por bancos e carteiras digitais autorizadas que atuem como iniciadoras de pagamento.

Como funciona o Pix por aproximação?

Na prática, o Pix por aproximação funciona assim:

A maquininha exibe o QR Code e transmite os dados por NFC;

Você aproxima o celular da maquininha;

O app do banco ou carteira digital exibe os dados do pagamento;

Você confere e autoriza com senha, biometria ou reconhecimento facial.

Para usar o Pix por aproximação, você precisa:

O celular deve ter tecnologia NFC;

É preciso estar com a internet ligada;

A maquininha deve estar habilitada para o recurso;

O app do banco ou carteira precisa estar atualizado.

O processo é seguro e segue o padrão do Open Finance, com autenticação forte e criptografia de ponta. A autenticação pode ser feita com senha, biometria ou reconhecimento facial.

A maquininha precisa ser compatível?

Sim. Para o Pix por aproximação funcionar, o equipamento do lojista deve estar habilitado para NFC.

Nem todas as maquininhas aceitam ainda, mas algumas marcas já estão adaptadas e outras estão atualizando seus dispositivos. A aceitação da função também é opcional para os lojistas.

Existe limite para o Pix por aproximação?

Sim. Inicialmente, o Banco Central definiu um valor máximo de R$500 por operação com Pix por aproximação.

Não há um limite diário, mas o cliente pode personalizar esse valor nas configurações do banco. Também valem os limites já existentes do Pix tradicional.

Quais bancos já aceitam Pix por aproximação?

Segundo o Banco Central, a nova função está sendo testada por algumas instituições financeiras, mas já existem bancos e carteiras digitais que estão se preparando para lançar a funcionalidade de forma ampla.

Em relação às instituições financeiras, clientes do Itaú, C6 Bank e PicPay, Santander, BTG, Nubank, Digio e Sicredi poderão pagar com aproximação com o Google Pay.

Quinze maquininhas também já firmaram parceria com o Google Pay para aceitar pagamentos por aproximação no comércio físico: Rede, Cielo, Getnet, C6, Pagbank, Stone, Sumup, Fiserv, Safra Pay, Sicredi, Azulzinha, Mercado Pago, PicPay, bemobi e Bin.

Pix por aproximação passa em smartphones IOS ou Android?

Por enquanto, a Apple Pay não permite pagamentos por Pix aproximação no Brasil. Apenas os celulares Android, que contam permitem, pois a wallet Google Pay se inscreveu no Open Finance como Iniciadora de Transações de Pagamentos e pode comandar um débito em sua conta corrente para efetivar o pagamento. Alô Iphone, vamos correr atrás do prejuízo?

Qual a diferença entre Pix por aproximação e cartão por aproximação?

A principal diferença é de onde sai o dinheiro. No cartão, o pagamento é feito por meio da bandeira (como Visa ou Mastercard), com uso do limite de crédito ou saldo da conta no caso do débito.

Já no Pix por aproximação, o dinheiro sai direto da sua conta, sem intermediários, por isso ela acaba sendo mais barata para o lojista o que pode se refletir em desconto para você cliente. A operação é feita como um Pix normal, mas iniciada com um toque na maquininha.

Como habilitar o Pix por aproximação no celular?

Cada banco tem seu próprio processo, mas o caminho costuma ser parecido:

Ir até as configurações do seu aplicativo bancário; Procurar pela opção "Pix por aproximação" ou "Pagamento por aproximação"; Ativar a função e seguir as instruções de segurança.

Além disso, vá nas configurações do seu celular e ative a função NFC.





Conclusão: Pix por aproximação é seguro?

Sim. Assim como o pagamento por aproximação de um cartão de crédito ou débito é tão seguro quanto inserir o plástico na maquininha, o Pix por aproximação é tão seguro quanto o Pix tradicional.

A transação só acontece se for autorizada com senha, digital ou reconhecimento facial, e todas as carteiras ou bancos que oferecem o serviço seguem as regras de segurança do Banco Central e do Open Finance.

Além disso, o BC implementou medidas adicionais de segurança:

Verificação de conformidade entre chaves Pix e CPF/CNPJ na Receita Federal;

Exclusão de chaves com cadastros irregulares (como CPF cancelado ou titular falecido);

Proibição de alteração de dados vinculados a chaves aleatórias e e-mails;

Restrições a dispositivos não cadastrados em operações suspeitas.

Essas mudanças aumentam a proteção contra fraudes e mantêm o Pix como um sistema de pagamento seguro e barato. Gostamos da novidade pois ela adiciona ainda mais conveniência a um meio de pagamento que está se tornando o queridinho do brasileiro





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.