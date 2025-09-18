A China Azul tem motivos para confiar

Ao escrever uma coluna semanal comprovo como as percepções e as próprias coisas mudam rapidamente no futebol. Há oito dias publiquei que os atleticanos haviam renovado suas esperanças de seguir na Copa do Brasil após a chegada do técnico Jorge Sampaoli para substituir Cuca, ainda que o rival cruzeirense tivesse aberto grande vantagem no jogo de ida das quartas de final ao fazer 2 a 0 na Arena MRV. Ao mesmo tempo, os celestes haviam diminuído o entusiasmo devido aos problemas físicos de Matheus Pereira, Kaio Jorge e Wanderson.

Mas os três não só estiveram em campo como o camisa 19 fez os dois gols da nova vitória cruzeirense sobre o maior rival, desta vez no Mineirão, provocando grande festa da China Azul. Além disso, a equipe comandada por Leonardo Jardim bateu o Bahia por 2 a 1, de virada, em plena Fonte Nova, na última segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, com boas atuações de jogadores que saíram do banco de reserva, incluindo Sinisterra e Gabigol, autores dos gols.

Na véspera, o Galo havia ficado no 1 a 1 com o combalido Santos, em seus domínios, para desespero da Massa. Até porque saiu na frente e sofreu o empate quando tinha um jogador a mais em campo, pois Zé Ivaldo havia sido expulso.

Foi o bastante para o lado azul de Minas recobrar a confiança total na conquista de ao menos um grande título na temporada. A Raposa é favorita à conquista da atual edição da Copa do Brasil, pois vem jogando muito mais futebol que Corinthians, seu adversário nas semifinais, e que Fluminense e Vasco, que disputam a outra vaga na decisão.

Claro que todos são clubes de grande tradição, acostumados à disputas em alto nível e que contam com grandes jogadores, além de se tratar de um mata-mata. Mas não me parece que o Cruzeiro deixará a chance escapar.

No Campeonato Brasileiro, a situação é um pouco mais difícil, pois a disputa é com Flamengo e Palmeiras, as duas equipes de maior orçamento do país. Não há nada definido, mas a Raposa, que tem jogos a mais, terá de contar com tropeço dos concorrentes, além de fazer campanha praticamente perfeita, sem os tropeços do primeiro turno – as derrotas para Ceará e Santos, ambas no Mineirão, ainda doem bastante nos torcedores.

A diferença é que agora Leonardo Jardim parece ter as peças que desejava para enfrentar equipes que atuam fechadas, priorizando a marcação, e que dificultavam muito a vida celeste. Tomara que o desempenho inicial dos novatos não seja apenas fogo de palha e que sigam justificando o investimento feito neles.



LIGA DOS CAMPEÕES

Como todo fã de futebol, me entusiasmo com o início de mais uma Uefa Champions League. Mesmo que ainda estranhe este novo formato, com uma fase de liga antes dos mata-matas, é sempre bom ver grandes jogos, com alguns dos melhores jogadores do planeta, como está ocorrendo nesta semana.

E ainda desenvolvi um novo hobby: encontrar jogadores brasileiros em clubes menos badalados. O Pafos, do Chipre, conta, por exemplo, com o armador Jajá, revelado pelo Athletico-PR e que esteve emprestado ao Cruzeiro em 2022, além do experiente zagueiro David Luiz.

Já dois jogadores revelados pela Raposa disputam a competição. O atacante Robert está pela segunda temporada no Copenhage-DIN. Já o volante Pedro Bicalho foi para mais longe: desde junho defende o Qarabag, do Azerbaijão, que estreou surpreendendo o Benfica ao vencer por 3 a 2, de virada, em pleno Estádio da Luz. Ele, inclusive, foi eleito o melhor jogador em campo.

