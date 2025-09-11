Finalmente chegou o grande dia!

Para quem gosta de futebol, principalmente em Minas Gerais, os últimos 14 dias pareceram demorar uma eternidade para passar. Desde que o Cruzeiro venceu o Atlético por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV, os torcedores aguardam ansiosamente pelo jogo de volta, marcado para o Mineirão. Felizmente, o dia chegou.

E não serão só atleticanos e cruzeirenses que estarão de olho na partida que decidirá qual dos gigantes mineiros avançará às semifinais do torneio mata-mata, que paga nada menos que R$ 77,17 milhões ao campeão. O país inteiro estará ligado quando a bola rolar, às 19h30, no Gigante da Pampulha, esperando que os rivais promovam mais um encontro histórico.

Muita coisa mudou desde o primeiro clássico mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, em 27 de agosto, principalmente no Galo. A começar pela troca de comando técnico, com Jorge Sampaoli assumindo o lugar deixado por Cuca, que na entrevista coletiva após a derrota no jogo de ida demonstrava abatimento.

O argentino era o preferido de boa parte da torcida alvinegra, que considera que ele era um dos poucos capazes de dar a “chacoalhada” no grupo, que tem muitos jogadores de qualidade, mas parecia estagnado. Dessa forma, renovaram-se os ânimos atleticanos, ainda que reconheçam a enorme vantagem construída pelo adversário.

A situação de Sampaoli é cômoda. Afinal, se o Atlético for eliminado em sua estreia, ele não poderá ser responsabilizado, pois acabou de chegar. Já se avançar, vai ser considerado um gênio e ganhará mais crédito para terminar a temporada, no qual ainda tem chance de título na Copa Sul-Americana e de garantir a recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro.

Já pelo lado celeste, a possibilidade de perder de uma só vez o armador Matheus Pereira e os atacantes Wanderson e Kaio Jorge foi um grande susto. Apesar da boa fase da equipe, alguns consideraram que eram desfalques importantes demais, principalmente em se tratando de um clássico decisivo.

Não há garantia que os três estarão em campo hoje. Mas, em grande medida, os cruzeirenses mais desconfiados parecem ter recuperado a confiança. Até porque a Raposa conta com um grupo muito qualificado, com jogadores do nível de Gabigol, Matheus Henrique e Sinisterra à disposição do técnico Leonardo Jardim.

O Mineirão certamente estará lotado esta noite – os ingressos se esgotaram em poucas horas. Que a China Azul – única autorizada a comparecer – faça uma bela festa e incentive seu time. E que por todo o planeta, atleticanos, cruzeirenses e demais fãs de futebol possam acompanhar um grande espetáculo em paz e harmonia.



Voto de confiança

Bastante desfigurada e jogando a mais de 4.000m de altitude, a Seleção Brasileira se despediu das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 com derrota por 1 a 0 para a Bolívia. A equipe já estava classificada, o técnico Carlo Ancelotti sabia das dificuldades e o pênalti marcado para os bolivianos foi, no mínimo, questionável.

Mas o que vem sendo destacado por muita gente é que o Brasil fez sua pior campanha na história de um qualificatório para Mundial, que começou a ser disputado visando a Copa de 1954. Pura verdade, mas é preciso destacar que o atual treinador chegou há pouco tempo para “apagar incêndio” e, garantida a classificação, passa a ter tranquilidade para trabalhar na busca do hexa.

Vamos ver como ele prepara a equipe para o Mundial do ano que vem, que será disputado no Canadá, EUA e México. A história nos mostra que campanha em Eliminatórias não é tão importante. Vide 2002.





