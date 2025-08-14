O clássico mineiro pela Copa do Brasil já começou

Quiseram os deuses do futebol que o sorteio do chaveamento da Copa do Brasil'2025 a partir das quartas de final estabelecesse logo de cara o confronto entre Atlético e Cruzeiro. As partidas só ocorrerão nas semanas dos dias 27 de agosto e 11 de setembro, mas a verdade é que o clássico já começou. Tanto que alguns jogadores alvinegros se manifestaram nas redes sociais logo após tomarem conhecimento do adversário – os celestes adotaram o silêncio público, mas certamente tiveram conversas privadas sobre o assunto.



Entre os torcedores, então, quase não se fala em outra coisa. Mesmo antes do sorteio, alguns já se pronunciavam, torcendo para que o embate ocorresse o quanto antes.

A partir da confirmação de que o clássico seria um dos duelos valendo vaga nas semifinais da segunda competição mais importante do país, as torcidas entraram em polvorosa. E aí são externadas muitas opiniões, teorias e posicionamentos, seja em escolas, padarias, mercados, barbearias e salões de beleza, oficinas mecânicas, enfim, em praticamente qualquer lugar que se vá em Minas Gerais.

Na maioria das vezes, as discussões não chegam a lugar algum, mas é incrivelmente prazeroso ouvir cada um defendendo seu ponto de vista. É melhor jogar a primeira partida em casa ou fora? Qual dos rivais tem mais chance de avançar? Quem chegará mais forte? O mineiro que passar é favorito ao título, visto que equipes fortes como Flamengo e Palmeiras já foram eliminadas e outras, como o Botafogo, também podem dar adeus nas quartas?

Muitas vezes sou instado a emitir minha opinião e, algumas vezes, vejo meus interlocutores desapontados por eu não ter respostas para tantos questionamentos, mesmo com quase 30 anos como jornalista especializado em futebol. Procuro argumentar que a “graça” do futebol está justamente em ser o mais imprevisível dos esportes e que costumo ser péssimo em dar palpites, mas são poucos os que se contentam. A maioria gostaria de ouvir algo que corrobore a própria opinião sobre os dois próximos embates entre os tradicionais rivais.

O que posso garantir tanto para atleticanos quanto para cruzeirenses é que a minha expectativa para estas quartas de final é tão grande quanto a dos próprios torcedores, dos jogadores, dos membros das comissões técnicas e dos dirigentes. Que sejam dois grandes jogos, com muita festa das torcidas e, principalmente, sem violência.



Neymar e a convocação

O técnico Carlo Ancelotti convocará no próximo dia 25 a Seleção Brasileira para os dois últimos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, EUA e México. Como sempre, existe a expectativa se Neymar estará na lista, o que também gera debates acalorados entre os torcedores.

O camisa 10 do Santos é craque e vem recuperando o ritmo de jogo depois de muito tempo parado por problemas físicos. Porém, ainda está muito longe de merecer voltar a ser chamado para vestir a Amarelinha, como ficou claro em sua atuação diante do Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É verdade que ele mostrou habilidade para dar dribles desconcertantes no zagueiro celeste Fabrício Bruno, mas não conseguiu ser o jogador decisivo que muitos ainda esperam. Como o Brasil já está classificado, Ancelotti pode convocá-lo para ver como ele se comporta. Mas, pelo desempenho em campo, Neymar não está merecendo ser chamado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.