Tarifas dos EUA: Patriotismo, Conflitos e Oportunidades

Por Vinicius Ayala

A recente imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras não é apenas uma questão econômica, mas um reflexo das tensões geopolíticas e da polarização política interna no Brasil. Este movimento, que entra em vigor em 1º de agosto de 2025, coloca em xeque o conceito de patriotismo e obriga o Brasil a reavaliar sua posição no cenário internacional, especialmente no contexto do BRICS.

**Entendendo os Termos**

**Tarifas como Instrumento Geopolítico** - Tarifas são taxas impostas sobre produtos importados, mas quando utilizadas por grandes potências como os EUA, tornam-se ferramentas de pressão política e econômica. A decisão de Trump é vista como uma tentativa de influenciar o cenário político brasileiro, criticando diretamente o STF e a condução de processos judiciais contra figuras políticas, como Jair Bolsonaro.

**Patriotismo:** Diferentes Lentes Para Trump, patriotismo significa defender os interesses americanos, mesmo que isso implique em interferir nos assuntos internos de outros países. No Brasil, o conceito é multifacetado. Para a esquerda, liderada por Lula, patriotismo é a defesa da soberania nacional e das instituições democráticas. Já a direita, especialmente o bolsonarismo, associa patriotismo ao alinhamento automático com os EUA, vendo a medida tarifária como uma consequência das políticas "antiamericana" do atual governo.

**BRICS: Alternativa Estratégica -** O BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representa uma alternativa ao domínio econômico ocidental. Em 2023, o bloco representou 31,5% do PIB global, segundo o FMI. O Brasil tem buscado fortalecer essas relações, especialmente com a China, que já é o maior parceiro comercial do país desde 2009. A diversificação das parcerias comerciais e a utilização de moedas locais em transações internacionais são estratégias que o Brasil pode adotar para mitigar os impactos das tarifas americanas.

**A Polarização Brasileira**

**-** **Esquerda**: Defesa da Soberania A esquerda brasileira, representada pelo governo Lula e partidos aliados, vê a imposição das tarifas como uma agressão à soberania nacional. Lula e seus aliados argumentam que a medida é uma tentativa de interferência indevida nos assuntos internos do Brasil. A estratégia do governo tem sido buscar apoio no BRICS e em outras nações emergentes para diversificar as relações comerciais e reduzir a dependência dos EUA.

**-Direita:** Alinhamento Estratégico Para a direita, especialmente os setores alinhados ao bolsonarismo, a tarifa é resultado da postura "hostil" de Lula em relação aos EUA. Eles defendem que um alinhamento mais forte com os EUA poderia evitar tais sanções. Durante o governo Bolsonaro, as exportações para os EUA cresceram significativamente, destacando a importância das relações bilaterais para esse segmento político.

**Implicações Econômicas e Geopolíticas**

**Impacto Econômico Direto** - Setores como o agronegócio, que exportou US$ 2,1 bilhões em carne bovina para os EUA em 2024, e a indústria do café, com US$ 1,4 bilhão, serão severamente afetados. A medida pode resultar em desemprego e queda na produção, impactando diretamente a economia brasileira.

**Oportunidades no BRICS** - O BRICS surge como uma alternativa viável. Em 2024, 32% das exportações brasileiras foram direcionadas ao bloco, contra 18% para os EUA. O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), criado pelo BRICS, aprovou US$ 2,5 bilhões para projetos de energia limpa no Brasil, mostrando que há caminhos alternativos para o financiamento e desenvolvimento econômico.

**Geopolítica em Jogo**- Os EUA buscam isolar a China e reduzir sua influência global. O Brasil, como peça-chave na América Latina, torna-se um alvo estratégico. A decisão de Trump reflete essa tentativa de pressionar o Brasil a adotar políticas mais alinhadas aos interesses americanos, o que pode comprometer a autonomia e a diversificação das relações internacionais brasileiras.

**Cenários Futuros e Recomendações**

**Retaliação e Isolamento**- Se o Brasil optar por retaliar com tarifas similares, pode entrar em uma guerra comercial desgastante. No entanto, essa resposta poderia fortalecer a posição do Brasil em relação à soberania e independência econômica.

**Aceleração da Integração com o BRICS** - Ampliar acordos comerciais dentro do BRICS e utilizar o NDB para financiar projetos de infraestrutura pode ser uma estratégia eficaz. Isso reduziria a dependência do dólar e fortaleceria as relações com outras grandes economias emergentes.

**Diplomacia e OMC** - O Brasil poderia levar o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC), como fez a União Europeia em disputas anteriores com os EUA. Embora esse processo possa ser longo, ele oferece uma plataforma internacional para resolver a questão de maneira justa e equilibrada.

**Negociação Seletiva** - Ceder parcialmente em questões específicas, como a regulamentação de plataformas digitais, pode ser uma tática para reduzir as tarifas. No entanto, essa abordagem deve ser cautelosa para não comprometer a soberania nacional.

**Conclusão**

A crise das tarifas de 50% coloca o Brasil diante de uma encruzilhada. Ser patriota, neste contexto, significa encontrar um equilíbrio entre defender a soberania nacional e manter relações comerciais estratégicas. A direita defende um alinhamento com os EUA, enquanto a esquerda busca fortalecer a independência e a diversificação das relações internacionais, especialmente através do BRICS. A diplomacia brasileira deve buscar um caminho intermediário, utilizando a crise como uma oportunidade para reforçar sua posição no cenário global e garantir um desenvolvimento sustentável e autônomo.

Fontes: Ministério da Economia, Comex Stat, carta de Donald Trump a Lula (julho de 2025), relatórios do FMI e análises do NDB.

**Vinícius Ayala -É advogado e professor universitário**



