Direito Simples Assim lança podcast no canal do Portal Uai no YouTube

O Direito Simples Assim convida você para assistir o seu podcast, que entrou no ar em 15 de agosto pelo canal do Portal Uai no YouTube. Periodicamente, conversaremos com você sobre as mais variadas questões de direito que envolvem a vida, o cotidiano das pessoas.

Repercutiremos acontecimentos do nosso tempo e receberemos convidados. Você poderá acompanhar todas as nossas conversas na playlist do podcast Direito Simples Assim no Portal Uai.

A estreia do podcast Direito Simples Assim foi com a jornalista Laura Lima. Falamos sobre a linguagem simples em face da linguagem jurídica. Qual a origem dessa linguagem tão rebuscada? Como traduzir os necessários termos técnicos e como evitar expressões desnecessárias? Esses são alguns pontos do nosso bate-papo descontraído.