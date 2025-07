O que são escaras e como tratar a pele acamada com segurança? Entenda!

As escaras, também conhecidas como úlceras de pressão, são lesões que surgem na pele e nos tecidos abaixo dela quando há pressão prolongada em uma mesma região do corpo. São comuns em pessoas que passam longos períodos acamadas ou com mobilidade reduzida — e exigem cuidados específicos para evitar complicações e promover a cicatrização com segurança.

Neste artigo, você vai entender o que são escaras, por que elas surgem, como identificá-las e, principalmente, como cuidar da pele acamada com mais eficácia, segurança e conforto. Boa leitura!

O que são escaras?

Escaras são feridas causadas pela compressão contínua da pele e dos tecidos contra uma superfície rígida, como a cama ou a cadeira de rodas.

Essa pressão reduz a circulação sanguínea no local, provocando a morte das células e, consequentemente, o surgimento de lesões. As áreas mais afetadas são aquelas onde há proeminências ósseas e menos tecido de proteção, como:

Sacro (base da coluna)

Nádegas

Quadris

Calcanhares

Cotovelos

Ombros

As escaras evoluem em estágios, de acordo com a profundidade da lesão:

Estágio 1: vermelhidão persistente, sem ruptura da pele

Estágio 2: lesão superficial, semelhante a bolhas ou escoriações

Estágio 3: ferida mais profunda, atingindo tecidos subcutâneos

Estágio 4: úlcera extensa, envolvendo músculos, tendões ou ossos

Quanto mais cedo forem identificadas e tratadas, maiores as chances de recuperação e menor o risco de infecções.

Por que as escaras surgem?

As principais causas das escaras estão relacionadas à pressão contínua, fricção e umidade constante. Isso ocorre especialmente em pacientes:

Acamados ou com mobilidade restrita

Incontinentes (urina ou fezes)

Com doenças crônicas (diabetes, AVC, doenças neurológicas)

Desnutridos ou desidratados

Com idade avançada e pele mais fina

Esses fatores comprometem a oxigenação dos tecidos e tornam a pele mais vulnerável a lesões, mesmo com pressões aparentemente leves.

Como prevenir escaras em pessoas acamadas?

A prevenção é sempre o melhor caminho quando se trata de escaras. Com medidas simples e contínuas, é possível evitar que essas feridas apareçam ou evoluam. Veja algumas estratégias fundamentais:

1. Reposicionamento frequente

É essencial mudar a posição do paciente a cada 2 horas, seja na cama ou na cadeira, para aliviar os pontos de pressão.

2. Uso de colchões e almofadas especiais

Colchões pneumáticos, cascas de ovo ou almofadas de gel ajudam a distribuir melhor o peso e reduzir o atrito.

3. Higiene adequada

Manter a pele limpa e seca, especialmente em casos de incontinência, é crucial para evitar a maceração da pele e o surgimento de feridas.

4. Nutrição balanceada

Uma alimentação rica em proteínas, vitaminas e líquidos favorece a regeneração celular e fortalece a imunidade.

5. Avaliação da pele diariamente

Observar sinais de vermelhidão, inchaço ou mudanças de coloração permite agir rapidamente antes que a lesão evolua.

Como tratar escaras com segurança?

Quando a escara já está presente, o tratamento exige cuidado redobrado, orientação profissional e uso de produtos específicos. O foco é sempre proteger a pele, estimular a cicatrização e evitar infecções.

As principais recomendações são:

1. Limpeza suave da região

A escara deve ser higienizada com soluções específicas e sem fricção. Nada de usar sabonetes comuns ou esponjas agressivas.

2. Hidratação e regeneração da pele

A pele ao redor da escara precisa estar hidratada e protegida para evitar que a lesão se expanda. Produtos com ação calmante, cicatrizante e compatíveis com a pele fragilizada são os mais indicados.

3. Uso de tecnologias avançadas

Hoje, já existem dermocosméticos com nanotecnologia biomimética, que mimetizam a estrutura da pele e facilitam a absorção dos ativos mesmo em peles muito sensibilizadas, ajudando a acelerar a cicatrização, inclusive em áreas difíceis.

4. Controle da umidade

Se houver incontinência, é essencial proteger a pele com barreiras específicas e fazer a troca de fraldas de forma cuidadosa.

5. Acompanhamento médico

Escaras de grau avançado devem ser avaliadas por profissionais de saúde, que podem indicar curativos especiais, antibióticos tópicos ou sistêmicos, e, em alguns casos, até cirurgia.

Cuidados com a pele acamada: mais que estética, é qualidade de vida

Cuidar da pele de uma pessoa acamada não é apenas uma questão de estética. É uma forma de oferecer conforto, dignidade e prevenção de sofrimento.

As escaras são dolorosas, limitam a mobilidade, expõem a pessoa ao risco de infecção e impactam a saúde física e emocional.

Por isso, marcas como a Pele Rara desenvolvem produtos pensados exatamente para esse cenário: peles frágeis, sensíveis ou com necessidade de estímulo ao processo de cicatrização.

Com pH fisiológico, alta tolerância e ativos com comprovação científica, eles atuam onde o cuidado comum não alcança.

Portanto, se você cuida de alguém acamado ou está passando por um processo de reabilitação, lembre-se: a pele também precisa ser tratada com respeito, ciência e carinho. E esse cuidado começa com conhecimento.

