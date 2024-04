Bloquinhos quadrados emparelhados com letras da palavra 'transgender' (transgênero, em inglês)

As produções audiovisuais estão se adaptando às mudanças sociais, cada vez mais rapidamente, para contar histórias, como no caso da novela das nove da TV Globo Renascer. A produção original é de 1993 e passou por uma releitura com uma personagem transsexual.

Há 30 anos, o contexto social era bem diferente e o autor Benedito Ruy Barbosa criou a personagem Buba, inicialmente interpretada por Luisa Mendonça, que era hermafrodita, termo que também ficou no passado, já que a denominação adequada é intersexo. Tratam-se de pessoas com características sexuais pertencentes, tanto ao sexo feminino quanto masculino, como por exemplo, a presença de testículos e ovários.

A emissora atualizou o enredo e Buba, interpretada por Gabriela Medeiros, de 22 anos, participa da trama como uma pessoa trans, apaixonada por José Venâncio. Entretanto, as mudanças não foram tantas - afinal, o foco ainda é mostrar o preconceito sofrido por esse casal, apenas em uma perspectiva mais moderna, cuja temática vai ao encontro de pautas defendidas pela geração atual.

A verdade é que não basta somente apresentar uma personagem trans nas telas com a interpretação de uma atriz que não entenderia todas as sensações, pensamentos e emoções, vividas por alguém que tomou essa decisão. Para evitar essa situação, Gabriela foi selecionada para representar e dar visibilidade a todas as mulheres trans, assim como ela, em horário nobre.

Decisões como essa são cada vez mais comuns na TV, apontando como os autores e produtores estão interessados em dar maior destaque à representatividade de pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIAP+, propiciando valor a seus sentimentos e lutas, assim como tentam combater diretamente pensamentos e atitudes preconceituosas, ainda enraizadas na população.

O problema, porém, está no fato de, apesar de popularizarem essas novas situações sociais, as novelas ainda não apresentarem respaldo ou amarrações para isso. Essas pessoas precisam ser valorizadas e assumidas, mas qual seria a preparação para a população? Dizer apenas que é preciso aceitá-las não tem sido suficiente, já que, muitas vezes, os espectadores mostram-se perdidos. O que fica é o questionamento: qual a condição para que isso aconteça?