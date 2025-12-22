Tristeza.jus

O Conselho da Justiça Federal (CJF) deu um banho de água fria em servidores do judiciário federal – de técnicos a juízes – e que pode ter efeito dominó em outras alas de togados: reduziu bem a lista de cidades, em todos os Estados, onde se paga o conhecido Adicional de Atividade Penosa, que pode engordar os contra-cheques em até 20% todo mês. Muita gente está chiando, principalmente os que trabalham longe das capitais, o circuito “Liz Arden” mais procurado para ocupação. Esse adicional (artigo 2º da Resolução CJF nº 954/2025) é pago há meses para aqueles que trabalham no interior e nas fronteiras, longe dos grandes centros. A turma mais prejudicada é a da Região Norte: os que batem ponto no Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins. A classe sindical e associações de magistrados prometem cercar o conselho da CJF.

Luz própria

O presidente da Câmara, Hugo Motta, começa a mostrar que quer ter luz própria, sem ser ofuscado pelo apadrinhamento de Arthur Lira, como comentado nos bastidores. Primeira prova disso foi a decisão de cassar os mandatos dos enrolados judicialmente Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – investigado na PGR e por faltas na Casa – e de Alexandre Ramagem (PL-RJ), condenado que fugiu para os Estados Unidos.

Xerifado on-line

O comando da Polícia Federal está de olhos abertos – e punindo – agentes e delegados que são coach ou fazem publicidade nas redes sociais com intuito de ganhos próprios, usando farda e distintivo. O que contraria o código de ética e as regras da corporação. Os policiais Pedro Cooke e Bruno Horn, conhecidos das redes em São Paulo, foram expulsos na quinta (18). Eles se defendem e dizem que vão provar que seguiram regras.

Viva o Professor !

Notícia boa (e histórica) para a turma da lousa. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, promulgou a PEC 138, chamada de PEC do Professor. De autoria do deputado Capitão Alberto (PL-AM), teve na Câmara relatoria do deputado Prof. Paulo Fernando Melo (Rep-DF). A PEC libera professores a acumularem cargo de magistério desde escola até faculdades, passando por institutos de ensino etc. Eles merecem.

Cabeça nas alturas

O ano vai acabando e passageiros dão provas de que precisam mesmo descanso para cabeça. Na sexta (19), um desatento, ou estressado, tentou abrir a porta da galley (a minicozinha do avião, que guarda bandejas e afins). Foi no voo 3118 da Latam, de Congonhas (SP) para Maceió. O comandante viu o sinal no painel e rapidamente avisou comissários pelo sistema de som. O passageiro procurava o toilet.

US$ 1 milhão!

A sortuda do ano: Uma aposentada do Banco do Brasil de 71 anos, moradora de Juiz de Fora (MG), foi contemplada com R$ 6,2 milhões (pouco mais de US$ 1 milhão) em sorteio do Ourocap, título de capitalização da Brasilcap. Em 2025 foram vendidos 152 mil títulos, e com mais este prêmio, o valor pago aos premiados ao longo do ano alcançou R$ 67 milhões.

ESPLANADEIRA

#MXM Sistemas cria solução que prepara as empresas para a Reforma Tributária.

#IDC lança hoje 2ª edição do relatório "Catadores por Menos Plástico": direitocoletivo.org.br.

#Academia Corpo e Saúde cresce 76% em 2025 e inaugura 8 unidades em janeiro.

#School of Rock encerra 2025 entre as franquias mais premiadas do setor educacional.

#Daniel Grecu é o novo Diretor de Crescimento da GM Promo.

#MultiStudios arrecada brinquedos no ParkJacarepaguá no RJ.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.