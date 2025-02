Paper acumula 4ª derrota seguida na Justiça

A Paper Excellence perdeu sua 4ª tentativa de revogar a decisão do TRF-4 que proíbe qualquer ato de transferência das ações da Eldorado detidas pela J&F Investimentos para a empresa estrangeira. Depois do próprio TRF-4, do STF e do STJ, agora foi a vez da 1ª Vara Federal de Três Lagoas (MS) negar o pedido da Paper, em decisão da última terça-feira (11). O detalhe é que a competência provisória do caso foi para a vara do Mato Grosso do Sul por um pedido da própria Paper Excellence, atendido pelo STJ. À época, os gringos venderam como grande vitória a fixação da sede da disputa em Três Lagoas, confiantes de que conseguiriam lá derrubar a decisão do TRF-4. Não deu.

O braço da CIA

No Itamaraty é grande a ansiedade por conta do efeito dominó que o fechamento da agência de cooperação dos Estados Unidos, USAID, terá no Brasil. A oposição pretende requerer informações sobre a atuação da agência no Brasil e suas relações com o atual Governo, o PT e ONGs. No meio diplomático, asseguram em sigilo que a USAID sempre foi o braço civil da CIA, cujo escritório principal fica no Lago Sul, em Brasília.

Risco existencial

Com apenas 12 deputados e correndo sério risco de desaparecer, o PSDB está por trás das pressões para evitar que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) assuma a Comissão de Relações Exteriores. O partido quer ser a alternativa entre o deputado e o PT e, com isso, somar ao menos cinco cargos comissionados. Ao emplacar Paulo Alexandre (SP), na 4ª Suplência, o PSDB ficou com todos os cargos comissionados.

Mistério bilionário

O acidente sério – que poderia ser fatal – na pista do aeroporto do Galeão (Rio) na terça (11), quando a asa de um boeing da GOL se chocou com uma patrulha na pista, pode ser melhor investigado com foco na operação da Rio Galeão. Desde 2020, alegando perdas com Covid e poucos slots, a concessionária ganha alívio bilionário da ANAC e Governo. Nova renegociação, que prorroga as parcelas da concessão, está... sob sigilo.



Espião bate bola

O meio diplomático estrangeiro em Brasília, especialmente europeu, anda assustado com a facilidade com que agentes do GRU, o serviço de inteligência militar da Rússia, transitam no Brasil sem serem incomodados pelas autoridades. Até uma escolinha de futebol de um grande time internacional, na Asa Sul de Brasília, é dominada por eles.

Mundo no Brasil

Brasil registra 62,3 milhões de movimentos migratórios em dois anos. @izanio_charges

Entre 2022 e o 1º semestre 2024 foram contabilizados 62,3 milhões de movimentações migratórias, com 481 mil imigrantes regularizados e 139,2 mil solicitações de refúgio ao Ministério da Justiça – das quais 87,5 mil foram reconhecidas, sendo 96% venezuelanas, de acordo com o Relatório Anual OBMigra 2024, projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da UnB em parceria com o MJ.

ESPLANADEIRA

