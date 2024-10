A ministra Nancy Andrighi, do STJ, determinou que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgue a reclamação apresentada pela J&F Investimentos, que pede a nulidade de uma sentença de 1ª instância, proferida enquanto o processo sobre a venda da Eldorado Brasil Celulose estava suspenso pelo próprio tribunal. A J&F pedia ao TJ-SP que anulasse a sentença da juíza Renata Mota Maciel, que manteve o resultado da arbitragem vencida pela Paper Excellence pelas ações da Eldorado e determinou o pagamento de R$ 600 milhões em honorários aos advogados da empresa indonésia. A alegação da J&F é que a juíza proferiu a sentença mesmo depois de ter sido oficiada da suspensão do processo pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado do TJ-SP, em desobediência a decisão de instância superior. Veja detalhes no site da Coluna.





O voo misterioso





Continua o mistério do voo do presidente do STF, ministro Luis Roberto Barroso, em jatinho da FAB para Mendoza, terra dos vinhedos na Argentina, no fim de setembro. Nem pela Lei de Acesso à Informação ele responde quem são os seis passageiros que levou de carona para a cidade, onde ficou mais de dois dias. Barroso foi convidado para uma palestra em evento de juízes federais do Paraná. A Coluna recorreu na própria LAI.





O calote ajudou





Lula tentará capitalizar com a decisão do BRICS de não aceitar o ingresso de Nicarágua e Venezuela. Brasileiros da comitiva repetem que “graças ao veto de Lula” não entraram. Mas não é bem isso. Rússia e China decidiram não dar palco para Nicolás Maduro, que chegou de surpresa ao evento. Maduro deve bilhões de dólares aos dos países, e constrange Moscou e Pequim. Xi Jinping decidiu cobrar a fatura abertamente.





Peladona do Poder





A mulher que causou um alvoroço ao andar nua dentro do Palácio do Planalto ontem enganou a segurança no prédio que deveria ser o mais seguro do Brasil. Na recepção (onde ficam vários agentes e os pórticos anti-metais), ela pediu para usar o toilet de emergência, e foi autorizada. Saiu de lá peladona e revoltada. Segundo relatos, queria ser atendida pelo presidente Lula da Silva. Na agenda do Barba, não havia nada do tipo.





Desvendando Xi





Charge por @izanio_charges @izanio_charges

O presidente da China, Xi Jinping, que se cerca de sigilo sobre sua vida e seu Governo, ganhou um documentário sobre sua gestão, com análise suas dos avanços econômicos do país nos últimos anos. A minissérie de cinco capítulos, produzida por um grupo de mídia chinês, foi legendada para a língua portuguesa e será lançada amanhã no Youtube. Xi vem a Brasília e ao Rio de Janeiro para o fórum G20 dia 18 de novembro.





Sonho na garagem





O GP de F1 de SP vai homenagear Ayrton Senna, morto há 30 anos. Poucos brasileiros aficionados pela F1 têm o privilégio saudosista do ronco de uma máquina daquelas. São apenas 20 réplicas com motor no Brasil, conta o montador Adhemar Cabral. Uma delas está em Brasília, na garagem do economista Fernando Cavalcanti: uma réplica da McLaren vermelha e branca, com motor Hayabusa, que chega a 300 km/h.





ESPLANADEIRA





#Thomson Reuters anuncia suíte de serviços financeiros na área contábil no portfólio Domínioo.

#Brasilata amplia em 100% produção de latas com tecnologia sustentável D2M até dezembro.

#Iniciativa Negra será uma das organizações homenageadas na sessão solene na Alesp amanhã.

#Riocentro sedia o World Customs Organization's Technology Conference & Exhibition 2024.

#Expo Franchising ABF Rio traz novidades do mercado que cresceu 13,2% no 1º semestre de 2024 no RJ.

#Australian Gold e GoPro lançam minidoc para conscientização e conservação de corais marinhos.