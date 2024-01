Produtores rurais brasileiros radicados na Bolívia têm buscado o apoio do Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra para denunciar casos de invasões de terras. Os ataques seriam promovidos por agentes com vinculações políticas, denominados “institucionales”.

A informação foi confirmada aos deputados Beto Preto (PSD/PR) e Luciano Alves (PSD/PR) pelo Itamaraty. No ofício, o ministério assinala que, nos últimos meses, pelos menos seis produtores rurais – de soja, trigo, sorgo e gado - radicados na Bolívia há pelo menos uma década procuraram o Consulado-Geral para relatar casos de invasão ou ameaça de invasão.

“As perdas pecuniárias desses produtores no tocante a produção, honorários advocatícios e reformas estruturais defensivas em suas propriedades são da ordem de centenas de milhares de dólares e, em alguns casos, alcançam a cifra dos milhões”, sublinha o Itamaraty.

Semblantes sisudos

Charge da governadora do Rio Grande do Norte regendo coro durante reunião do Democracia Inabalada @izanio_charges

Os comandantes das três Forças Armadas - Tomás Paiva (Exército), Marcos Olsen (Marinha) e Marcelo Damasceno (Aeronáutica) – não esconderam o desconforto durante o ato Democracia Inabalada, no Congresso Nacional. Franziram os semblantes em alguns momentos, em especial quando a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), puxou o coro "sem anistia", que incomoda e muito a caserna.

Abraço da sucessão?

Chefe da Justiça e futuro ministro do STF, Flávio Dino, abraçou efusivamente o ex-ministro da Suprema Corte Ricardo Lewandowski e brincou com a semelhança das gravatas, no ato Democracia Inabalada, no Congresso. Lewandowski reafirmou os votos de êxito para Dino no STF e Dino, em retribuição, desejou o mesmo para o ex-ministro, prestes a ser confirmado para o comando do MJ.

Transmissão de comando

Caças da Força Aérea Brasileira (FAB) rasgaram o céu do centro de Brasília e cidades satélites ontem, um dia após o ato que lembrou a baderna do 8 de janeiro de 2023. Foi um “desfile” aéreo de cerimônia de transmissão do Comando de Preparo (Comprep) que contou com noveaeronaves, incluindo os modelos F-39 Gripen, F5, A1, KC-390, SC-105 Amazonas, E-99, R-99 e H-60 Black Hawk.

Meia fase

A Associação de Bares e Restaurantes da região da Costa do Descobrimento (BA) divulgou nota criticando a “falta de planejamento” da Coelba. Municípios turísticos – como Porto Seguro, Prado, Corumbal, Santo André, Belmonte, Coroa Vermelha, Caraíva e outros – penam com a má qualidade dos serviços prestados. Antes e depois do réveillon, a energia está em meia fase pois a empresa não consegue suprir o consumo. Por outro lado, muitos moradores fazem “gato” para não pagar conta de energia.

Casa de ferreiro, espeto de pau

Auditoria do TCU no Inmetro revelou sensível redução das atividades de metrologia, decorrentes do baixo repasse de recursos por parte do órgão. Também ficou constatada deficiência no processo de prestação de contas dos convênios. Para o relator do processo, ministro Weder de Oliveira, isso “eleva os riscos da ocorrência de não alcance de seus objetivos, assim como da ocorrência de irregularidades e fraudes”. Ou seja, está faltando qualidade para o órgão que deveria primar.

ESPLANADEIRA

# CNsegparticipa de mesa internacional, dias 30 e 31, para discutir as ações adotadas pelas seguradoras na América Latina e Caribe. #ABRASpromove a 6ª edição do Jantar ABRAS em Nova York, dia 15. #Union Suítesrecebe a oitava edição do evento "Mulheres que Acontecem" sábado (13), no Rio. #ANACabre inscrições para 5ª edição do projeto Aeroportos Sustentáveis. #Primeira-ministra francesaElisabeth Borneapresentou carta de demissão nesta segunda (8). #Morro de São Paulo (BA)conta com usina móvel a biodiesel (B100) para garantir energia na alta temporada.