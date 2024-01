A eventual cassação do senador Sergio Moro (União-PR) no 1º bimestre deste ano abriu autofagia no grupo dos bolsonaristas para a disputa numa eleição suplementar no Paraná. A despeito de o clã indicar que Michelle Bolsonaro pode mudar o domicílio eleitoral para o Estado (tem até maio para isso), bolsonaristas locais já avisaram ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que não abrem mão da tentativa. Tratam-se do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) e de Paulo Martins (PL-PR), que ficou em 2º na disputa de 2022 para a vaga. Ambos são pré-candidatos à vaga, também. Quem realmente decide pelo PL, Valdemar avisou sutilmente a Bolsonaro para avisar logo por qual Estado Michelle será candidata ao Senado, em 2026. Na avaliação do cacique, o partido fica perdido e trava articulações importantes, sob risco de perder aliados.

Vitrine para Eunício

Ex-presidente do Senado, ex-ministro, ex-senador, o deputado Eunício Oliveira (MDB-CE) foi designado membro da Comissão de Orçamento quase que a fórceps. Um parlamentar adversário local fez jogo contra junto a Arthur Lira. Foi preciso a interferência do ex-presidente Michel Temer e do presidente do partido, Baleia Rossi, para a sua nomeação.

Onda$ das rádios

O Governo Lula da Silva III, via ministro Paulo Pimenta, disponibilizou R$ 3.524.417,75 em verbas publicitárias para emissoras de rádio em 2023. São mais de R$ 1 milhão acima do valor de 2022, que chegou a R$ 2.341.064. Em 2022 foram beneficiadas 23 emissoras de rádio, e ano passado a Secom-PR pagou a 30 diferentes emissoras.

Porteira aberta

Carlos Goulart, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa, está com a porteira aberta para sair, conta a rádio corredor. O setor anda insatisfeito com a atuação, que prestigia a proteína vegetal.

Gleisi e Edinho

Caso nomeie Gleisi Hoffmann para a Justiça (Lewandowski só não será ministro se não quiser), Lula da Silva escolheu quem irá sucedê-la na presidência do PT. Edinho Silva, ex-tesoureiro de campanha.

Mau exemplo

Ex-secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), que volta à Câmara após se exonerado, não respeitou o regimento da Casa ao permanecer no apartamento funcional enquanto esteve afastado do cargo. Mau exemplo. Vai ocupar o gabinete do agora suplente Paulo Fernando (Republicanos-DF), que atuou por sete meses em defesa de pautas da centro-direita.

ESPLANADEIRA

Relatório daCGUaponta queBolsonaro vendeu Refinaria Landulpho Alves abaixo do preço. #Governo do Brasiladia em três meses exigência de vistopara turistas dos EUA, Canadá e Austrália. #Prazopara que Estados comecem a emitir nova CIN termina próxima quinta (11). #Atlantica Hospitality Internationalconquista a premiação Adrian Awards. #PDToficializará apoio a pré-candidatura de Guilherme Boulos em SP, dia 9. #Unexanunciam abertura das inscrições para processo seletivo do curso de Medicina 2024.