É a senha!

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Neste mundo caduco, mais bêbado que equilibrista – se me permite Aldir Blanc o arranhão em tão bela composição -, ainda há e haverá sempre janelas abertas para o amanhecer. Mesmo que a esperança tão rotineiramente se exponha ao risco de se machucar, há em cada ser humano, como parte de sua anatomia, uma janela permanentemente à espera.
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Um belo dia alguém diz algo bonito, acontece a leitura de um poema que parece endereçado para o momento do leitor, ou é a beleza que se revela sem ser esperada. Qualquer dessas graças tão aparentemente ordinárias é suficiente para que a janela se abra bem no meio do peito da pessoa.
Dias atrás, no litoral da Bahia (ah, “a Bahia tem um jeito...”), eu mesmo testemunhei esse fenômeno acontecer três vezes. A primeira delas se deu com a chegada de Maria Nilza, uma preta de idade incerta, trajando um vestido estampado, um sorriso de batom e alegria, um jeito de gente que não se distancia de si mesma. Conversávamos com ela quando se aproximou uma criança de tranças e pele morena de sol, atraída certamente pelo mel de Maria Nilza. Olhou bem para ela e perguntou:
- Você é da África?
Eu e meus amigos ficamos surpresos e preocupados com a sequência do diálogo, receosos de que saísse pela boca da inocência algum preconceito aprendido. Fez-se breve silêncio e Maria Nilza, a bordo do mesmo sorriso, respondeu que ela particularmente não, mas que seus ancestrais tinham vindo de lá. A elegância da baiana me deixou à vontade para descobrir o que havia à sombra da pergunta inicial.
- Por que você pergunta?
E a pequena:
- Porque minha professora é da África e tem um vestido bem parecido.
A preocupação mostrou-se absolutamente pré e, portanto, inútil. Liberada a ocupação, a alegria se fez manifesta e nossa.
De outra vez, foi uma moça com um livro debaixo do braço, caminhando lentamente pra lá e pra cá, os olhos deixando escorrer pensamentos sobre a areia, logo atentos ao mar, intercalando distração e prazer. Antes da arrebentação, corria um menino pequeno de recente caminhar, a água pelo meio das canelas, em puro estado de euforia. Era filho. A moça com o livro debaixo do braço, o marcador pendente no meio das páginas, silenciosamente mãe.
Por fim, um menino numa rua de terra, a quem perguntamos uma informação sobre o caminho. Ele nos deu a direção e pediu:
- Agora, buzina!
- Mas buzinar pra quê? Eu quis saber.
- Ué, pra ficar alegre!
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Buzino até hoje quando me lembro dele. Essas crianças nos ensinando que caducos somos nós em dar autoridade às insanidades do mundo. Uma pessoa com a janela aberta bem no meio do peito sabe de imediato que essa solidão, esse desamparo perambulando pelas telas, desaparecem logo no primeiro facho de luz. Basta a pergunta “Em que posso ajudar?” para nos resgatar do delírio. É a ponte, meu amigo, é a senha.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.