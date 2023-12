Nessa vida, não podemos esperar viajar de primeira classe o tempo todo. Afinal, grande parte da nossa existência acontece na carroceria de um caminhão, em estradas esburacadas, com poeira e incertezas entrando pelas frestas de portas que podem abrir sozinhas a cada solavanco do percurso.



Se quisermos viajar um pouco mais confortáveis, não encoste na porta, tape o nariz para não entrar poeira e entenda a boleia como uma aventura divertida. Os solavancos ficam menos chacoalhados e se transformam em turbulências leves de primeira classe com caviar e champanhe em taças de cristal.

Independentemente de gostarmos ou não da viagem, é importante lembrar que estamos todos nesse mesmo caminhão, rumo a destinos desconhecidos. Não sabemos de onde viemos, mal sabemos onde estamos e não podemos prever com precisão quando e onde chegaremos. Portanto, faz todo sentido tornar o trajeto menos desconfortável para nós mesmos e para os outros passageiros. Afinal, estamos todos juntos nessa.

Reclamar das dificuldades pode ser natural, especialmente quando se trata de desafios impostos por passageiros mal-educados que deixam um odor desagradável no ar. A estupidez humana está no rastro da história. Nessas situações, a solução é simples: tome atitude, tape o nariz, abra a janela e deixe que o tempo e o vento se encarreguem de tornar o ambiente novamente respirável.

E, se você é o autor deste "torpedo", não se esqueça de compartilhar com seus companheiros as devidas medidas profiláticas para enfrentar as adversidades. Afinal, ética e respeito valem para todos, independentemente de onde estejamos sentados nesse caminhão.

Durante as breves paradas para esticar as pernas, aproveite o Umuarama* para sorrir. Chupe uma bala de menta e olhe as estrelas que no princípio da noite mostram um norte possível.

Após esses breves hiatos, não temos escolha senão retornar à sacolejante boleia da vida, afinal, "la nave va". No entanto, vale lembrar que a vida é repleta de surpresas. Às vezes, pode nos oferecer paisagens deslumbrantes e experiências emocionantes, mesmo quando menos esperamos.

Em um mundo onde a poeira nos olhos e os solavancos são inevitáveis, é fundamental relaxar e aproveitar ao máximo essa viagem única e intransferível. Cada curva nos oferece uma surpresa diferente, parte essencial desse breve sonho.

Desejo a todos um Feliz Natal e um mágico 2024, com a esperança de que nossos olhos estejam livres da poeira da negatividade e que possamos enfrentar os solavancos da vida com coragem, sabedoria e um sorriso no rosto. Afinal, é na jornada que está o sentido. Aproveite cada momento e continue viajando. As melhores aventuras estão por aí.

*Palavra da língua xetá da nação Tupi-guarani que significa “lugar onde os amigos se encontram”. Era também o nome do posto de parada dos ônibus em Luz, entre BH e Ibiá, MG.