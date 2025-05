Você moraria em uma casa de cogumelo em Marte?

Imagine-se em Marte, ao amanhecer, em um espaço onde a natureza se funde com a habitação. No lugar de paredes frias e materiais sintéticos, você se encontra cercado por estruturas quentes e acolhedoras, construídas a partir de cogumelos. Essa ideia, que pode soar como ficção científica, está aos poucos se tornando uma realidade tangível e a pedra fundamental dela pode ser o micélio, a parte subterrânea dos cogumelos.

O processo é relativamente simples: o micélio é cultivado em resíduos orgânicos como palha, talho de milho e restos de madeira. A mistura é colocada em um molde e deixada em ambiente úmido para crescer. O crescimento do micélio gera um material forte e versátil, o molde dá a eles o formato de tijolos e esses tijolos podem ser organizados para criar a estrutura desejada. Cria-se, assim, uma construção que transpira vida e sustentabilidade, reduzindo a poluição e o desperdício. As estruturas são leves, quentes e se destacam como uma alternativa ideal para abrigar comunidades vulneráveis.

Recentemente, estruturas de cogumelos foram propostas como soluções para os desabrigados da Faixa de Gaza. Os desafios enfrentados pelos que vivem em abrigos temporários não é novidade, mas a proteção contra o frio intenso do inverno oferecida pelas casas de cogumelos pode acabar com uma das preocupações. A leveza e as propriedades isolantes do micélio podem transformar abrigos em lares e viabilizar uma das ideias mais extravagantes da humanidade: a colonização de Marte.

A NASA criou um programa chamado Mycotecture Off Planet Structures at Destination que está investigando como o cultivo de cogumelos pode auxiliar na colonização da Lua e de Marte. Os resultados preliminares demonstram que o micélio pode suportar condições extremas de outro planeta e ainda ser usado para alimentação. O custo para enviar meio quilo de material para a Lua é de cerca de um milhão de dólares. Para Marte é ainda maior. Outros grandes desafios são: resistir à radiação, à pressão extrema, às variações de temperatura e aos micrometeoritos aleatórios que atravessam o vazio como projéteis. A construção de estruturas de cogumelos pode resolver esses problemas. Algumas poucas amostras poderiam ser multiplicadas in loco, transformando-se em matéria-prima para as construções e resolvendo também a impossibilidade do transporte de matéria-prima.

As aplicações dessas estruturas não se limitam ao ambiente extraterrestre. Por aqui há diversas possibilidades que vão desde a construção de abrigos até a construção sustentável de grandes prédios, potencialmente colocando a humanidade no caminho de uma nova era de habitação sustentável. Comunidades inteiras poderiam ser construídas em harmonia com a natureza, de modo que as casas não se oporiam ao ecossistema, mas colaborariam com ele.

A tecnologia ainda precisa sair dos estágios experimentais para os estágios industriais, mas as perspectivas têm se mostrado bastante animadoras



